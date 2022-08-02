Защита от вирусных атак и угроз – один из главных вызовов современного бизнеса. Перед антивирусниками для коммерческого использования поставлены более сложные и ответственные задачи, чем перед их «домашними» аналогами. Лучшие антивирусы для бизнеса призваны надежно защищать:

инфраструктуру предприятия;

конфиденциальную информацию компании;

финансовые средства и денежные потоки.

Рассмотрим ТОП- 3 предложения для бизнеса от проверенных и надежных разработчиков.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Расширенный)

Инструменты «Лаборатории Касперского» давно зарекомендовали себя в качестве надежной защиты от вирусных угроз для различных категорий пользователей. Компания выпускает продукты для коммерческого использования с гибкими структурами управления. Программа для бизнеса представляет собой защиту от вредоносных программ в комплексе с контролем за устройствами и программами, а также доступ к единой консоли управления.

Расширенная версия антивирусника Kaspersky Endpoint Security для бизнеса дополнена:

контролем запуска приложений на серверах;

функцией адаптивного контроля аномалий;

набором инструментов для системного администратора;

встроенным шифрованием файлов;

контролем за обновлениями;

защитой почтовых серверов;

обеспечением безопасности интернет-шлюзов.

Касперский для бизнеса подходит для компаний разного масштаба и совместим со всеми операционными системами. Версия довольно проста в эксплуатации, доступны консультации через официальный сайт или платная опция специализированной технической поддержки.

Главные преимущества продукта:

надежная защита;

проверенный производитель;

противостояние большинству известных и сложных киберугроз;

разнообразие инструментов.

Среди недостатков:

жалобы на автоматическое удаление файлов, которые могут быть и не зараженными;

подозрения к удаленному управлению;

тяжелые программные файлы.

Dr.Web Enterprise Suite



Доктор Веб для бизнеса – это продукт российской компании, который содержится в реестре производителей отечественного программного обеспечения. Это существенно облегчает использование антивируса для государственных учреждений и корпораций. Активно используется компаниями и организациями разного масштаба. Отдельные, более экономичные, комплекты предлагаются для малых и средних предприятий, с количеством пользователей до пяти и до пятидесяти, соответственно.

Основной функционал:

автоматическое сканирование и реагирование на инциденты;

продвинутые средства контроля приложений и трафика для администраторов;

гибкое распределение потребления ресурсов;

мониторинг трафика;

защита от спама.

Для повышения уровня безопасности производитель предлагает дополнительные нишевые решения. Среди них:

защита файловых серверов;

контроль безопасности мобильных платформ;

фильтр трафика в интернете.

Пользователи отмечают такие преимущества Dr.Web Enterprise Suite:

адаптация под российский рынок с учетом его реалий;

доступность для государственных учреждений;

сохранение производительности системы пользователя.

Среди отмеченных недостатков:

претензии к интерфейсу;

отсутствие независимого международного тестирования.

Eset Nod32 Business Edition



Антивирус Эсет Нод для бизнеса рассчитан на работу с компаниями и организациями любого размера. При покупке программного обеспечения необходимо указать количество задействованных устройств. От этого зависит стоимости комплекса. Базово антивирус покрывает до двухсот девайсов. По запросу количество активных устройств может быть увеличено.

Доступен функционал:

защиты файловых серверов;

централизованного управления;

контроля рабочих станций и мобильных устройств.

Более продвинутые пакеты включают в себя дополнительно:

контроль доступа в интернет;

антиспам;

защиту почтовых серверов;

шифрование.

Плюсы продукта:

множество положительных отзывов от представителей бизнеса;

подробные отчеты;

быстрая и качественная техподдержка.

К негативным сторонам использования Eset Nod32 Business Edition можно отнести:

слишком агрессивную работу брандмауэра с блокировкой излишнего количества сайтов;

сложность сетевого развертывания;

необходимость дополнительной покупки различных нишевых решений.

Вместо заключения

Выбор антивируса для бизнеса – весьма сложная задача. При подборе конкретного решения следует принимать во внимание масштабы предприятия, особенности его работы и потребность в специализированных нишевых решениях.