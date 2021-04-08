«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ (11.04.2021)

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.77 EUR/RUB: 92.33 BTC/USD: 8756.9

8 мая : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ (11.04.2021)

08.04.2021 08:23

"Локомотив" - "Спартак": прогноз и ставка на матч РПЛ (11.04.2021)

Украшением 25-го тура РПЛ станет столичное дерби «Локомотив» — «Спартак», идеально подходящее для ставок в режиме лайв на портале https://betcity.ru/ru/live/soccer. Стартовый свисток арбитра прозвучит 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в 19-00 мск. Прямую трансляцию противоборства осуществит телеканал «Матч-Премьер». 

Настало время узнать актуальную информацию, подготовленную аналитической службой букмекерской компании БЕТСИТИ о предполагаемом результате противостояния. Бетторам остается лишь добавить событие в купон с выгодной котировкой. 

«Локомотив» — «Спартак»: коэффициенты на матч

Спортивные аналитики БЕТСИТИ считают гостевой коллектив фаворитами противостояния. Поставить на выигрыш «красно-белых» можно за 2.60 (вероятность исхода 35,11 %). Победа хозяев поля включена в линию с коэффициентом 2.65 (вероятность исхода 34,45 %), ничья — 3,40 (вероятность исхода 30,43 %). 

Нулевая фора хозяев поля Ф1(0) идет в росписи за 1.90, гостей Ф2(0) — 1.90.

Тотал больше 2,5 внесен в линию — 2.00, тотал меньше 2,5 — 1.81.

Бк БЕТСИТИ предлагает заключить пари с выгодными котировками на события «обе забьют — да» — 1.79 и противоположный вариант — 1.96.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ

«Железнодорожники» догнали лидирующую группу, ухватившись за третью строчку таблицы. Сорок набранных очков пока гарантируют «красно-зеленым» еврокубковую путевку. Вызывает нарекание низкая результативность подопечных Николича, в 23-х турах забивших 30 мячей. 

Большие надежды болельщики «красно-зеленых» возлагают на возвращение в строй ключевых хавбеков Дмитрия Баринова и Антона Миранчука. Лидеры клуба добавляют полузащите динамики и креатива при создании голевых моментов. 

Бомбардиры «железнодорожников»:

— Гжегож Крыховяк — 5;

— Федор Смолов — 5;

— Владислав Игнатьев — 4.

Марко Николичу придется поломать голову, заполняя стартовый протокол. Список травмированных внушительный: Зе ЛуишЛысовРыбчинский.

«Гладиаторы» продолжают чемпионскую битву. Они вторые, с 44 баллами. Неудачно открыв весеннюю стадию сезона, «красно-белые» исправились. Тедеско мотивировал футболистов на три разгрома подряд. «Спартачи» отгрузили противникам 13 голов, пропустив всего два.

Ярким перфомансом отметился Квинси Промес, вернувшийся из командировки в амстердамский «Аякс«. Уверенно укрепил оборону клуба Кутепов, получивший шанс реабилитироваться за провальный первый круг чемпионата.

Бомбардиры «красно-белых»:

— Джордан Ларссон -12;

— Александр Соболев — 10;

— Эзекиль Понсе — 9.

Продолжает залечивать повреждение Виктор Мозес.

Сражение первого круга состоялось 23 августа и завершилось триумфом «мясных» 2:1. 

«Локомотив» — «Спартак»: ставка

Из последних десяти очных противостояний, прошедших на поле «паровозов», лишь в двух команды обменялись забитыми голами и пробили тотал больше 2,5. За пять туров до окончания первенства играть в открытый футбол наставники столичных коллективов не рискнут. Болельщиков ждет вязкая игра с минимумом голевых моментов.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют и ТБ — нет» с коэффициентом 1.69 по линии БЕТСИТИ.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги