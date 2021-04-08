«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч РПЛ (11.04.2021)

Украшением 25-го тура РПЛ станет столичное дерби «Локомотив» — «Спартак», идеально подходящее для ставок в режиме лайв на портале https://betcity.ru/ru/live/soccer. Стартовый свисток арбитра прозвучит 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в 19-00 мск. Прямую трансляцию противоборства осуществит телеканал «Матч-Премьер».

Настало время узнать актуальную информацию, подготовленную аналитической службой букмекерской компании БЕТСИТИ о предполагаемом результате противостояния. Бетторам остается лишь добавить событие в купон с выгодной котировкой.

«Локомотив» — «Спартак»: коэффициенты на матч

Спортивные аналитики БЕТСИТИ считают гостевой коллектив фаворитами противостояния. Поставить на выигрыш «красно-белых» можно за 2.60 (вероятность исхода 35,11 %). Победа хозяев поля включена в линию с коэффициентом 2.65 (вероятность исхода 34,45 %), ничья — 3,40 (вероятность исхода 30,43 %).

Нулевая фора хозяев поля Ф1(0) идет в росписи за 1.90, гостей Ф2(0) — 1.90.

Тотал больше 2,5 внесен в линию — 2.00, тотал меньше 2,5 — 1.81.

Бк БЕТСИТИ предлагает заключить пари с выгодными котировками на события «обе забьют — да» — 1.79 и противоположный вариант — 1.96.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ

«Железнодорожники» догнали лидирующую группу, ухватившись за третью строчку таблицы. Сорок набранных очков пока гарантируют «красно-зеленым» еврокубковую путевку. Вызывает нарекание низкая результативность подопечных Николича, в 23-х турах забивших 30 мячей.

Большие надежды болельщики «красно-зеленых» возлагают на возвращение в строй ключевых хавбеков Дмитрия Баринова и Антона Миранчука. Лидеры клуба добавляют полузащите динамики и креатива при создании голевых моментов.

Бомбардиры «железнодорожников»:

— Гжегож Крыховяк — 5;

— Федор Смолов — 5;

— Владислав Игнатьев — 4.

Марко Николичу придется поломать голову, заполняя стартовый протокол. Список травмированных внушительный: Зе Луиш, Лысов, Рыбчинский.

«Гладиаторы» продолжают чемпионскую битву. Они вторые, с 44 баллами. Неудачно открыв весеннюю стадию сезона, «красно-белые» исправились. Тедеско мотивировал футболистов на три разгрома подряд. «Спартачи» отгрузили противникам 13 голов, пропустив всего два.

Ярким перфомансом отметился Квинси Промес, вернувшийся из командировки в амстердамский «Аякс«. Уверенно укрепил оборону клуба Кутепов, получивший шанс реабилитироваться за провальный первый круг чемпионата.

Бомбардиры «красно-белых»:

— Джордан Ларссон -12;

— Александр Соболев — 10;

— Эзекиль Понсе — 9.

Продолжает залечивать повреждение Виктор Мозес.

Сражение первого круга состоялось 23 августа и завершилось триумфом «мясных» 2:1.

«Локомотив» — «Спартак»: ставка

Из последних десяти очных противостояний, прошедших на поле «паровозов», лишь в двух команды обменялись забитыми голами и пробили тотал больше 2,5. За пять туров до окончания первенства играть в открытый футбол наставники столичных коллективов не рискнут. Болельщиков ждет вязкая игра с минимумом голевых моментов.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют и ТБ — нет» с коэффициентом 1.69 по линии БЕТСИТИ.