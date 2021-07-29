Лицензии Microsoft: какие бывают и чем отличаются

Microsoft предлагает разные версии своего программного обеспечения, предназначенные для рядовых потребителей и бизнеса. Вид и тип лицензии определяет права пользователя на возможности использования, перенос ПО на новый компьютер или получение обновлений.

Виды лицензий Microsoft

Существует несколько видов лицензий Microsoft:

OEM (Original Equipment Manufacturer). Предоставляется в комплекте с компьютером. Это означает, что производитель компьютера уже установил лицензионную версию. Если компьютер передается новому владельцу, разрешение на использование программного обеспечения также передается, но оно не может быть передано другому компьютеру. Значительный апгрейд ПК также может сделать лицензию непригодной для дальнейшего использования. Microsoft не предоставляет техническую поддержку по OEM. FPP (Full Packaged Product). Это стандартная «коробочная» лицензия, которая предоставляется с Windows на оптическом носителе. Она стоит намного дороже, чем OEM, но ее можно перенести с одного ПК на другой, и Microsoft предоставляет техническую поддержку для этого продукта. Разрешение также может быть передано новому владельцу, если предыдущий владелец его больше не использует. Корпоративные лицензии. Компании, использующие множество продуктов Microsoft, имеют доступ к корпоративным лицензиям. Они не могут быть переданы за пределы организации, но могут быть перемещены с одного компьютера на другой. В зависимости от конкретного типа корпоративного разрешения они также могут поставляться со специализированными инструментами. Такие продукты настраиваются под необходимые компании требования, поддерживают большое количество пользователей, имеют права на обновление до последней версии программного обеспечения и другие преимущества.

Правила использования, количество допустимых установок, возможность переноса ПО на другой компьютер и прочие нюансы указаны в соглашении EULA, с которым можно ознакомиться в формате PDF при установке программного обеспечения.

Типы лицензий

Существует несколько типов лицензий Microsoft, которые являются частью трех видов лицензирования:

● OLP — часть корпоративного лицензирования для установки на пять компьютеров и более;

● OEI — версия OEM, но с подключенной полной технической поддержкой;

● GGK — версия для лицензирования «пиратских» программ Microsoft;

● BOX AE — «коробочная» версия ПО, предназначенная исключительно для учебных заведений и образовательных организаций;

● OLP AE — часть корпоративного разрешения с добавлением академический скидок.

Большинство типов ПО доступны для использования частными лицами и компаниями с разницей только в дополнительных продуктах и скидках, доступных в процессе использования программного обеспечения.

Когда нужна аренда лицензий Microsoft

Лицензионное программное обеспечение — залог бесперебойной и правильной работы любой компании, потому что ведение бухгалтерии, налогового учета, формирование финансовой и иной отчетности — все это осуществляется в электронном виде. Аренда лицензий Microsoft — выгодное решение:

● когда нет средств на покупку ПО;

● когда ПО необходимо на короткое время;

● когда требуется расширенное ПО, предоставляемое за отдельную плату.

Аренда лицензий Microsoft позволяет получить доступ к новейшему программному обеспечению и работать с ним без существенных затрат.

Компания СберСервис предлагает аренду лицензий на программное обеспечение Microsoft: клиентские операционные системы и приложения, а также серверные операционные системы и серверы с возможностью подобрать требуемые редакции ПО и докупить нужные разрешения в любой момент.