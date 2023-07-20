ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Лига Ставок — это первая официальная БК в России: компания получила государственную лицензию в далеком 2014 году. Более того — именно ее основатель (Сергей Журавский) убедил правительство РФ легализовать букмекерские конторы, разрешив их работу во всех регионах.

Бренд Ligastavok неоднократно отмечали наградами и премиями от следующих организаций:

«Спорт и Россия»;

«МАТЧ-ТВ»;

«BR AWARDS»;

«Рейтинг Букмекеров».

Сегодня, Лига Ставок является одним из самых крупных и узнаваемых букмекеров страны. Она спонсирует РПЛ и Федерацию Хоккея России, в число ее амбассадоров входит Николай Валуев, Евгений Ловчев, Виктор Гусев.

Компания принимает пари через ППС (более 200 клубов по всей стране), официальный сайт Лига Ставок и мобильные приложения. Справка: на всех площадках предлагаются одинаковые ставки и коэффициенты.

Краткая характеристика букмекерской конторы Лига Ставок

Главное преимущество компании — это ее репутация. БК хорошо знакома широкой публике и в целом надежна. А еще онлайн-площадка обеспечивает следующие преимущества:

Приличная линия и глубокая роспись. Бездепозитный приветственный бонус. Вариативность способов платежей. Большое количество эксклюзивных ставок.

Букмекер предлагает хорошие коэффициенты на ТОП-лиги, транслирует матчи крупнейших чемпионатов, сравнительно быстро выплачивает выигрыши. Официальный сайт Лига Ставок имеет программу самоограничения, поддерживает функции «‎кэшаут» (досрочный выкуп прогноза) и «‎быстрые пари». Дополнительная информация о компании:

Мин. и макс. ставка: определяется индивидуально для каждого события Средняя маржа: 7-8% Максимальная выплата: 10 000 000 ₽ Год основания: 2008 (или 2014, если считать с момента легализации Liga Stavok) Приложения: есть, для iOS и Android Лицензия: от ФНС России

Теперь о минусах: сайт Лига Ставок не лидирует ни в одной области. Его коэффициенты — средние, линия — нормальная, роспись — обычная, live-сервис — стандартный… Многие игроки отмечают неудобный интерфейс при открытии расширенной росписи.

БК враждебно относится к профессиональным беттерам и «‎чрезмерно успешным» игрокам. Им запрещают оформлять пари или ограничивают максимальную сумму до 100-300 ₽. Другие недостатки проекта ligastavok.ru:

верификация может длится до 120 дней и назначаться неограниченное количество раз;

непопулярные матчи содержат минимальные коэффициенты;

в live-линии периодически отменяют успешные ставки из-за ошибок с котировками.

Многие игроки жалуются на медлительность службы поддержки и плохую клиентоориентированность (особенно — в вопросах проверки профиля).

Выбор ставок в БК Лигаставок.ру

Компания ориентирована на поклонников популярного спорта. Она принимает ставки на все матчи крупных лиг: АПЛ, NHL, Серии А, NBA, ATP и прочих. В линии Лиги Ставок встречаются и вторые-третьи дивизионы, локальные кубки, малоизвестные турниры. Но их маловато, особенно — если сравнивать с лидерами рынка: 1хСтавка и Бетсити.

БК принимает пари на 20+ видов спорта, большинство из них представлены на уровне крупнейших матчей и самой базовой росписи. Лучше всего проработаны следующие направления:

Футбол: пожалуй, это лучшая линия Лиги Ставок: она проработана вплоть до четвертых-пятых дивизионов и женских лиг. Почти все матчи содержат глубокую роспись на весь матч или отдельные таймы, игрокам предлагаются следующие рынки: тоталы: индивидуальные и общие, на весь матч или отдельный период, голевые и дополнительные;

индивидуальные и общие, на весь матч или отдельный период, голевые и дополнительные; забьют: первый, последний или следующий гол, самый результативный тайм, гости или хозяева;

первый, последний или следующий гол, самый результативный тайм, гости или хозяева; точный счет: до 30 вариантов ставки, включая вариант «‎другое». А еще огромное количество голевых ставок, солидный диапазон фор, двойные исходы, гонка голов в выбранный отрезок времени… Вариативность Лиги Ставок.ру заслуживает как минимум на четверку с плюсом. Особенно хороши матчи ТОП-лиг и поединки сборных: они содержат до 1000 тикетов, там появляются прогнозы на голы конкретных игроков, пенальти и удаления, ставки на статистику (в основном — карточки и угловые). Теннис: роспись Ligastavok на челленджерах и поединках ITF часто ограничивается исходами. В лучшем случае, их дополнят скупым набором тоталов и фор, а также 1-3 рынками на очки/игровые ситуации. С матчами ATP, WTA и Большого шлема все гораздо интереснее. БК Лига Ставок выставляет большую линейку фор и тоталов (включая индивидуальные), а также множество рынков на сеты: выиграет хотя бы один;

общее количество;

возьмет первый/второй;

сухая победа в любом периоде. Крупнейшие матчи в БК Liga Stavok содержат рынки по статистике: эйсы, тай-брейки, двойные ошибки. Баскетбол: роспись второстепенных матчей (вроде суперлиги Вьетнама) содержит джентльменский набор исходов, фор, и тоталов (включая индивидуальные). А на поединках NBA, WNBA, Еврокубков и крупных европейских лиг выставляют до 2-3 сотен вариантов пари. Помимо широкого диапазона базовых тикетов, БК Лига Ставок предлагает следующие рынки: Овертайм (да/нет). Самая результативная четверть. Диапазон тотала матча. Появляется возможность докупать очки по тоталам и форам, подробная роспись на каждую четверть, игровые сценарии. В целом, неплохо. Но БК Лига Ставок просто обязана добавить прогнозы на статистику (на сегодня, они почти отсутствуют). Хоккей: охват событий вполне стандартный, а вот вариативность очень хорошая. На матчах NHL и КХЛ часто присутствует более 500 вариантов пари. БК Liga Stavok предлагает: подробную роспись на каждый период; широчайший диапазон тоталов, фор, прогнозов на точный счет;

рынки по очкам, игровым сценариям, цифре в итоговом счете;

статистика: броски, штрафное время, гол + пас. Другие турниры так же содержат приличную роспись с сотнями вариантов пари. А еще почти каждый поединок собирает огромное количество комбинированных прогнозов. Вердикт: аналитики Лиги Ставок любят хоккей и вкладывают в него душу. Из негативных моментов можно выделить только позднее раскрытие росписи: за 5-10 дней до начала матча.

А еще в БК хорошо проработана бейсбольная и киберспортивная линия. Остальные направления реализованы по принципу «‎и так сойдет».

Лайв Лиги Ставок

В линию попадают все матчи ТОП-лиг и большинство поединков крупных турниров (уровня премьер-лиги Дании или AHL). Локальные события так же присутствуют: БК принимает ставки на юношеские лиги, вторые-третьи дивизионы, женские футбольные турниры… Но БК охватывает лишь малую часть смолмаркетов, а вариативность лайва Лиги Ставок существенно уступает лидерам рынка (прежде всего — 1хСтавке и Бетсити).

Роспись примерно такая же, как и в прематче (но с упором на интервалы). Отметим и положительные стороны «‎лайфа» Лиги ставок:

Большое количество ТВ-трансляций: их можно смотреть при положительном балансе на счету. Есть функция «‎Быстрые Пари»: мгновенное оформление прогноза на заданную сумму (указывается в настройках). В лайв-линии Лига Ставок популярные матчи содержат текстовое описание всех значимых моментов. Можно собрать несколько матчей на одной странице, чтобы оперативно реагировать на игровые расклады (режим «‎Несколько событий»).

Средняя маржа в лайфе Лиги Ставок: 8-10%. Выгоднее все оформлять пари на поединки ТОП-овых лиг по футболу.

Первые шаги в БК Лига Ставок: регистрация и верификация

Букмекер принимает пари только у граждан РФ и иностранцев, проживающих в России. Все остальные не смогут пройти верификацию и, соответственно, оформлять прогнозы.

На сайте Лига Ставок регистрация проходит быстро: указываем номер и дату рождения, придумываем пароль, вводим код из смс-сообщения. Также можно ввести промокод, запускающий бонус.

Как и другие легальные БК, Лига Ставок (ру) пополняет счет только идентифицированным (подтвердившим личность) игрокам. Она вынуждена проверять каждого клиента, чтобы исключить несовершеннолетних, мошенников, нарушителей правил и лудоманов.

Справка: если вы играли в других легальных БК, вам не придется верифицировать профиль. Достаточно зарегистрироваться в Лиге Ставок по старому номеру и аккаунт автоматически одобрят.

Как подтвердить личность в букмекерской конторе?

Посетите ближайший клуб Лига Ставок с паспортом и телефоном, по которому регистрировались на сайте. Сообщите кассиру, что хотите пройти идентификацию. Покажите документ и назовите код из смс-сообщения. Оператор распечатывает анкету с вашими данными: убедитесь в отсутствии ошибок и поставьте подпись.

Помимо клубов БК Liga Stavok, идентификацию можно пройти в салонах «‎Связной» и отделениях платежной системы «‎Contact». Услуга платная: от 150 до 300 ₽. Процедуру проходят один раз, при регистрации в других легальных БК ваш профиль автоматически одобрят (если используете один и тот же номер телефона).

После завершения идентификации онлайн-регистрация Лиги Ставок считается полностью завершенной — вы сможете пользоваться всеми функциями БК.

Верификация профиля в интернете

Чтобы подтвердить личность на официальном сайте, действуйте по инструкции:

авторизуйтесь (вход на сайт Лига Ставок);

откройте персональный кабинет и выберите раздел «‎Личные данные»;

заполните окна: паспортные данные, СНИЛС, ИНН.

Затем отправьте сканы паспорта (главный разворот и страница с регистрацией). Убедитесь, что на снимках отчетливо виден текст и фотография. Проверка продлится от нескольких часов до 3 дней, вас уведомят о ее результатах: смс-кой или оповещением при входе в Лигу Ставок.

А еще можно пройти идентификацию через Госуслуги:

Зарегистрируйтесь на сайте 1cupis.ru и авторизуйтесь на сайте. Выберите официальный сайт Ligastavok в списке предложенных контор. Кликните на надпись «‎Идентификация через Госуслуги», введите логин и пароль от сайта Государственных услуг. Предоставьте доступ для НКО «‎Мобильная карта», проверьте правильность информации и подтвердите операцию.

Важно: при прохождении онлайн-идентификации, общая сумма пополнений и выводов ограничивается: до 60 000 ₽ в день и до 200 000 ₽ в месяц. Если хотите ставить без ограничений, подтвердите личность в ППС, отделении «‎Contact» или салоне «‎Связной».

Частые ошибки при регистрации в Лиге Ставок

Букмекерская контора запрещает повторное создание профиля. Если заведете второй аккаунт — его заблокируют (вместе с первым). Обратите внимание на следующие моменты:

Запрещено передавать логин и пароль любым людям. Вход в личный кабинет Лиги Ставок должен быть доступен только вам.

Для пополнения счета и выводе средств разрешено используются личные (оформленные на ваше имя) карты и кошельки. За применение чужих счетов можно поймать бан.

Ошибки или сознательное искажение персональных данных наказывается блокировкой.

Рекомендуем внимательно прочитать правила БК: при нарушении любого пункта можно потерять деньги на счету и учетную запись.

Приветственное предложение и другие бонусы БК Лига Ставок

Онлайн Лига Ставок предоставляет новичкам случайный бездепозитный бонус: от 100 до 10 000 ₽. Также вы можете выиграть сувенирную продукцию: кепки, футболки, джерси, худи или шайбы с логотипом БК. Чтобы воспользоваться предложением, действуйте по инструкции:

Зарегистрируйтесь в Лиге Ставок и пройдите идентификацию. Откройте страницу акции «‎Колесо фортуны». Нажмите на кнопку «‎Испытать удачу».

Предложением можно воспользоваться в течение 14 дней с момента регистрации профиля. Важно: акция действует до 31 августа 2023 года. Деньги предоставляются в виде фрибета, их можно использовать для оформления ординаров.

Другие промо-предложения букмекерской конторы Лига Ставок:

Приведи друга: пригласите знакомого в ППС БК. Если он оформит карту и проставит 500 ₽, вы оба получите фрибеты. Чемпион по спортивным ставкам: оформляйте пари Лига Ставок и получайте очки за победы. Если войдете в список лидеров по количеству баллов, получите крупный фрибет (вплоть до 5 000 000 ₽).

Важно: БК регулярно запускает новые промо-предложения и периодически меняет их условия. Рекомендуем отслеживать актуальные бонусы в разделе «‎Акции».

Мобильные приложения БК

Букмекерская контора предлагает скачать Лигу Ставок для iOS и Андроид. Программы содержат все функции сайта (от регистрации до просмотра матчей), а также превосходят его по следующим показателям:

скорость оформления ставок и загрузки страниц;

расход трафика (приложения экономят мегабайты);

качество работы при слабом интернет-сигнале;

вход по отпечатку пальца (только ради этого стоит скачать Ligastavok);

защищенность от взлома и кражи личных данных.

А еще приложениями удобнее пользоваться с мобильного телефона. Тексты читаются без увеличения масштаба, по кнопкам и легко попасть пальцем, любое действие выполняется в 2-3 клика. Рекомендуем скачать Лигу Ставок и оценить ее лично.

Обратите внимание: приложение БК имеет ряд уникальных фишек:

Под главные чемпионаты создают отдельные разделы. Они содержат все матчи, турнирную таблицу, прогнозы от экспертов… Каждый матч содержит чат, где игроки обмениваются мнениями и рекомендациями. На сайте нет ничего подобного, если хотите обсудить игру — придется скачать приложение Лига Ставок. Расширенная статистика: здесь можно уточнить среднее количество забитых и пропущенных голов, игровых событий, индивидуальных показателей игроков. И, конечно же, уточнить историю личных встреч и результаты выступлений в сезоне.

В придачу идет предельно простая система меню, хорошо отсортированные разделы, авторизация в один клик (по отпечатку пальца).

Как скачать Лигу Ставок на Андроид?

Приложение доступно в магазинах Galaxy Store и HUAWEI AppGallery. Также его можно получить на сайте:

запустите БК с мобильного телефона;

откройте раздел приложения и нажмите на кнопку «‎Андроид»;

дождитесь загрузки apk, откройте файл, подтвердите операцию.

Спустя 2-3 минуты процесс закончится. Поздравляем, вам удалось скачать приложение Лига Ставок на Андроид.

Обратите внимание: чтобы установить программу, нужна операционная система Андроид 5.1 или более поздняя версия, а также примерно 300 мб свободного места.

Как скачать мобильное приложение Лига Ставок на айфон?

Зайдите в раздел «‎Приложения» на сайте БК. Нажмите на кнопку «‎Загрузить в App Store», подтвердите операцию. На этом все.

Обратите внимание: для установки программы нужна iOS 13 или более поздняя версия. Также мобильную версию Лиги Ставок можно скачать на iPad (планшеты) и iMac (компьютеры).

Финансовые операции и комиссии

Букмекерская контора предлагает 15+ вариантов пополнения счета:

Способ платежей Макс. сумма депозита (₽) Банковские карты: Мир, MasterCard, Visa 595 000 ЦУПИС (кошелек) 595 000 Мобильные операторы: МТС, Билайн, Теле2, Мегафон 15 000 SberPay 595 000 Терминалы «‎Элекснет» 15 000 Электронные кошельки: QIWI, ЮMoney 15 000 СПБ (сервис быстрых платежей) 595 000

Минимальная сумма депозита для всех вариантов платежей — 100 ₽. Средства приходят мгновенно, букмекерская контора не берет комиссии за пополнение (но это делают некоторые банки). Выплата выигрышей осуществляется следующими способами:

Вариант платежа Время выплаты Сумма (₽) Банковские карты 1-3 дня (обычно — быстрее) от 1000 до 595 000 Банковские переводы 1-5 дней (обычно — быстрее) от 1000 до 595 000 ЦУПИС (кошелек) Мгновенно от 57 до 595 000 СПБ (сервис быстрых платежей) от 15 минут от 1000 до 15 000

Важно: букмекерская контора Лига Ставок может увеличить сроки выплаты при обнаружении подозрительных действий. Но есть и плюс: нулевые комиссии за вывод.

Лига Ставок и налогообложение

В соответствии со статьей 214.7, граждане России обязаны отдавать 13% прибыли с каждой успешной ставки государству, а резиденты РФ — 30%. При получении крупных сумм (от 15 000 ₽), налог списывается автоматически. В противном случае необходимо самостоятельно посетить местный налоговый орган, заполнить декларацию 3-НДФЛ и уплатить задолженность.

Граждане РФ имеют право на налоговый вычет в любой БК (включая Лигу Ставок). Если прибыль была получена однократно и она не превышает 4000 ₽, им не нужно ничего платить.

Справка: многие игроки даже не подозревают о налогах или сознательно их игнорируют. Большинству это сходит с рук. Но нужно понимать, что букмекерская контора Лига Ставок проводит платежи через полугосударственные системы (в частности — ЕЦУПИС) и передает данные о прибылях налоговикам. Если вы получите крупный доход — вами могут заинтересоваться.

Можно ли доверять букмекерской конторе Ligastavok?

Хорошая новость: если вы соблюдаете правила, вам гарантировано выплатят выигрыш.

Плохая новость: игроки периодически сталкиваются с длительными проверками (вплоть до 120 дней), в ходе которых нельзя заказать выплату. В основном, БК Лига Ставок «‎кошмарит» успешных беттеров с положительными результатами игры.

Важно: проблемы возникают у сравнительно небольшого количества игроков. Рано или поздно, они решаются, но к ним лучше быть готовым. Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, рекомендуем действовать по следующему алгоритму:

Оставьте отзывы о Лиге Ставок на всех сайтах, посвященных онлайн-беттингу (прежде всего — у нас, на РБ и Legal Bet). Уточните номер счета и опишите суть проблемы. Мы свяжемся с руководством БК Лига Ставок и потребуем ускорить решение проблемы. Выполните все требования БК. Обычно, у игроков просят предоставить дополнительные документы, пообщаться с оператором Лиги Ставок по видеосвязи или пройти полную идентификацию в ППС. Соберите все возможные доказательства своей правоты.

В целом, контора надежная. Но ее клиентская политика часто дает сбой. К сожалению, эта ситуация характерна для всех отечественных букмекеров, Лига Ставок всего лишь следует общему тренду.