ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ
Лига Ставок — это первая официальная БК в России: компания получила государственную лицензию в далеком 2014 году. Более того — именно ее основатель (Сергей Журавский) убедил правительство РФ легализовать букмекерские конторы, разрешив их работу во всех регионах.
Бренд Ligastavok неоднократно отмечали наградами и премиями от следующих организаций:
- «Спорт и Россия»;
- «МАТЧ-ТВ»;
- «BR AWARDS»;
- «Рейтинг Букмекеров».
Сегодня, Лига Ставок является одним из самых крупных и узнаваемых букмекеров страны. Она спонсирует РПЛ и Федерацию Хоккея России, в число ее амбассадоров входит Николай Валуев, Евгений Ловчев, Виктор Гусев.
Компания принимает пари через ППС (более 200 клубов по всей стране), официальный сайт Лига Ставок и мобильные приложения. Справка: на всех площадках предлагаются одинаковые ставки и коэффициенты.
Краткая характеристика букмекерской конторы Лига Ставок
Главное преимущество компании — это ее репутация. БК хорошо знакома широкой публике и в целом надежна. А еще онлайн-площадка обеспечивает следующие преимущества:
- Приличная линия и глубокая роспись.
- Бездепозитный приветственный бонус.
- Вариативность способов платежей.
- Большое количество эксклюзивных ставок.
Букмекер предлагает хорошие коэффициенты на ТОП-лиги, транслирует матчи крупнейших чемпионатов, сравнительно быстро выплачивает выигрыши. Официальный сайт Лига Ставок имеет программу самоограничения, поддерживает функции «кэшаут» (досрочный выкуп прогноза) и «быстрые пари». Дополнительная информация о компании:
|Мин. и макс. ставка: определяется индивидуально для каждого события
|Средняя маржа: 7-8%
|Максимальная выплата: 10 000 000 ₽
|Год основания: 2008 (или 2014, если считать с момента легализации Liga Stavok)
|Приложения: есть, для iOS и Android
|Лицензия: от ФНС России
Теперь о минусах: сайт Лига Ставок не лидирует ни в одной области. Его коэффициенты — средние, линия — нормальная, роспись — обычная, live-сервис — стандартный… Многие игроки отмечают неудобный интерфейс при открытии расширенной росписи.
БК враждебно относится к профессиональным беттерам и «чрезмерно успешным» игрокам. Им запрещают оформлять пари или ограничивают максимальную сумму до 100-300 ₽. Другие недостатки проекта ligastavok.ru:
- верификация может длится до 120 дней и назначаться неограниченное количество раз;
- непопулярные матчи содержат минимальные коэффициенты;
- в live-линии периодически отменяют успешные ставки из-за ошибок с котировками.
Многие игроки жалуются на медлительность службы поддержки и плохую клиентоориентированность (особенно — в вопросах проверки профиля).
Выбор ставок в БК Лигаставок.ру
Компания ориентирована на поклонников популярного спорта. Она принимает ставки на все матчи крупных лиг: АПЛ, NHL, Серии А, NBA, ATP и прочих. В линии Лиги Ставок встречаются и вторые-третьи дивизионы, локальные кубки, малоизвестные турниры. Но их маловато, особенно — если сравнивать с лидерами рынка: 1хСтавка и Бетсити.
БК принимает пари на 20+ видов спорта, большинство из них представлены на уровне крупнейших матчей и самой базовой росписи. Лучше всего проработаны следующие направления:
|Футбол: пожалуй, это лучшая линия Лиги Ставок: она проработана вплоть до четвертых-пятых дивизионов и женских лиг. Почти все матчи содержат глубокую роспись на весь матч или отдельные таймы, игрокам предлагаются следующие рынки:
А еще огромное количество голевых ставок, солидный диапазон фор, двойные исходы, гонка голов в выбранный отрезок времени… Вариативность Лиги Ставок.ру заслуживает как минимум на четверку с плюсом.
Особенно хороши матчи ТОП-лиг и поединки сборных: они содержат до 1000 тикетов, там появляются прогнозы на голы конкретных игроков, пенальти и удаления, ставки на статистику (в основном — карточки и угловые).
|Теннис: роспись Ligastavok на челленджерах и поединках ITF часто ограничивается исходами. В лучшем случае, их дополнят скупым набором тоталов и фор, а также 1-3 рынками на очки/игровые ситуации.
С матчами ATP, WTA и Большого шлема все гораздо интереснее. БК Лига Ставок выставляет большую линейку фор и тоталов (включая индивидуальные), а также множество рынков на сеты:
Крупнейшие матчи в БК Liga Stavok содержат рынки по статистике: эйсы, тай-брейки, двойные ошибки.
|Баскетбол: роспись второстепенных матчей (вроде суперлиги Вьетнама) содержит джентльменский набор исходов, фор, и тоталов (включая индивидуальные).
А на поединках NBA, WNBA, Еврокубков и крупных европейских лиг выставляют до 2-3 сотен вариантов пари. Помимо широкого диапазона базовых тикетов, БК Лига Ставок предлагает следующие рынки:
Появляется возможность докупать очки по тоталам и форам, подробная роспись на каждую четверть, игровые сценарии. В целом, неплохо. Но БК Лига Ставок просто обязана добавить прогнозы на статистику (на сегодня, они почти отсутствуют).
|Хоккей: охват событий вполне стандартный, а вот вариативность очень хорошая. На матчах NHL и КХЛ часто присутствует более 500 вариантов пари. БК Liga Stavok предлагает:
подробную роспись на каждый период;
Другие турниры так же содержат приличную роспись с сотнями вариантов пари. А еще почти каждый поединок собирает огромное количество комбинированных прогнозов. Вердикт: аналитики Лиги Ставок любят хоккей и вкладывают в него душу. Из негативных моментов можно выделить только позднее раскрытие росписи: за 5-10 дней до начала матча.
А еще в БК хорошо проработана бейсбольная и киберспортивная линия. Остальные направления реализованы по принципу «и так сойдет».
Лайв Лиги Ставок
В линию попадают все матчи ТОП-лиг и большинство поединков крупных турниров (уровня премьер-лиги Дании или AHL). Локальные события так же присутствуют: БК принимает ставки на юношеские лиги, вторые-третьи дивизионы, женские футбольные турниры… Но БК охватывает лишь малую часть смолмаркетов, а вариативность лайва Лиги Ставок существенно уступает лидерам рынка (прежде всего — 1хСтавке и Бетсити).
Роспись примерно такая же, как и в прематче (но с упором на интервалы). Отметим и положительные стороны «лайфа» Лиги ставок:
- Большое количество ТВ-трансляций: их можно смотреть при положительном балансе на счету.
- Есть функция «Быстрые Пари»: мгновенное оформление прогноза на заданную сумму (указывается в настройках).
- В лайв-линии Лига Ставок популярные матчи содержат текстовое описание всех значимых моментов.
- Можно собрать несколько матчей на одной странице, чтобы оперативно реагировать на игровые расклады (режим «Несколько событий»).
Средняя маржа в лайфе Лиги Ставок: 8-10%. Выгоднее все оформлять пари на поединки ТОП-овых лиг по футболу.
Первые шаги в БК Лига Ставок: регистрация и верификация
Букмекер принимает пари только у граждан РФ и иностранцев, проживающих в России. Все остальные не смогут пройти верификацию и, соответственно, оформлять прогнозы.
На сайте Лига Ставок регистрация проходит быстро: указываем номер и дату рождения, придумываем пароль, вводим код из смс-сообщения. Также можно ввести промокод, запускающий бонус.
Как и другие легальные БК, Лига Ставок (ру) пополняет счет только идентифицированным (подтвердившим личность) игрокам. Она вынуждена проверять каждого клиента, чтобы исключить несовершеннолетних, мошенников, нарушителей правил и лудоманов.
Справка: если вы играли в других легальных БК, вам не придется верифицировать профиль. Достаточно зарегистрироваться в Лиге Ставок по старому номеру и аккаунт автоматически одобрят.
Как подтвердить личность в букмекерской конторе?
Посетите ближайший клуб Лига Ставок с паспортом и телефоном, по которому регистрировались на сайте. Сообщите кассиру, что хотите пройти идентификацию. Покажите документ и назовите код из смс-сообщения. Оператор распечатывает анкету с вашими данными: убедитесь в отсутствии ошибок и поставьте подпись.
Помимо клубов БК Liga Stavok, идентификацию можно пройти в салонах «Связной» и отделениях платежной системы «Contact». Услуга платная: от 150 до 300 ₽. Процедуру проходят один раз, при регистрации в других легальных БК ваш профиль автоматически одобрят (если используете один и тот же номер телефона).
После завершения идентификации онлайн-регистрация Лиги Ставок считается полностью завершенной — вы сможете пользоваться всеми функциями БК.
Верификация профиля в интернете
Чтобы подтвердить личность на официальном сайте, действуйте по инструкции:
- авторизуйтесь (вход на сайт Лига Ставок);
- откройте персональный кабинет и выберите раздел «Личные данные»;
- заполните окна: паспортные данные, СНИЛС, ИНН.
Затем отправьте сканы паспорта (главный разворот и страница с регистрацией). Убедитесь, что на снимках отчетливо виден текст и фотография. Проверка продлится от нескольких часов до 3 дней, вас уведомят о ее результатах: смс-кой или оповещением при входе в Лигу Ставок.
А еще можно пройти идентификацию через Госуслуги:
- Зарегистрируйтесь на сайте 1cupis.ru и авторизуйтесь на сайте.
- Выберите официальный сайт Ligastavok в списке предложенных контор.
- Кликните на надпись «Идентификация через Госуслуги», введите логин и пароль от сайта Государственных услуг.
- Предоставьте доступ для НКО «Мобильная карта», проверьте правильность информации и подтвердите операцию.
Важно: при прохождении онлайн-идентификации, общая сумма пополнений и выводов ограничивается: до 60 000 ₽ в день и до 200 000 ₽ в месяц. Если хотите ставить без ограничений, подтвердите личность в ППС, отделении «Contact» или салоне «Связной».
Частые ошибки при регистрации в Лиге Ставок
Букмекерская контора запрещает повторное создание профиля. Если заведете второй аккаунт — его заблокируют (вместе с первым). Обратите внимание на следующие моменты:
- Запрещено передавать логин и пароль любым людям. Вход в личный кабинет Лиги Ставок должен быть доступен только вам.
- Для пополнения счета и выводе средств разрешено используются личные (оформленные на ваше имя) карты и кошельки. За применение чужих счетов можно поймать бан.
- Ошибки или сознательное искажение персональных данных наказывается блокировкой.
Рекомендуем внимательно прочитать правила БК: при нарушении любого пункта можно потерять деньги на счету и учетную запись.
Приветственное предложение и другие бонусы БК Лига Ставок
Онлайн Лига Ставок предоставляет новичкам случайный бездепозитный бонус: от 100 до 10 000 ₽. Также вы можете выиграть сувенирную продукцию: кепки, футболки, джерси, худи или шайбы с логотипом БК. Чтобы воспользоваться предложением, действуйте по инструкции:
- Зарегистрируйтесь в Лиге Ставок и пройдите идентификацию.
- Откройте страницу акции «Колесо фортуны».
- Нажмите на кнопку «Испытать удачу».
Предложением можно воспользоваться в течение 14 дней с момента регистрации профиля. Важно: акция действует до 31 августа 2023 года. Деньги предоставляются в виде фрибета, их можно использовать для оформления ординаров.
Другие промо-предложения букмекерской конторы Лига Ставок:
|Приведи друга: пригласите знакомого в ППС БК. Если он оформит карту и проставит 500 ₽, вы оба получите фрибеты.
|Чемпион по спортивным ставкам: оформляйте пари Лига Ставок и получайте очки за победы. Если войдете в список лидеров по количеству баллов, получите крупный фрибет (вплоть до 5 000 000 ₽).
Важно: БК регулярно запускает новые промо-предложения и периодически меняет их условия. Рекомендуем отслеживать актуальные бонусы в разделе «Акции».
Мобильные приложения БК
Букмекерская контора предлагает скачать Лигу Ставок для iOS и Андроид. Программы содержат все функции сайта (от регистрации до просмотра матчей), а также превосходят его по следующим показателям:
- скорость оформления ставок и загрузки страниц;
- расход трафика (приложения экономят мегабайты);
- качество работы при слабом интернет-сигнале;
- вход по отпечатку пальца (только ради этого стоит скачать Ligastavok);
- защищенность от взлома и кражи личных данных.
А еще приложениями удобнее пользоваться с мобильного телефона. Тексты читаются без увеличения масштаба, по кнопкам и легко попасть пальцем, любое действие выполняется в 2-3 клика. Рекомендуем скачать Лигу Ставок и оценить ее лично.
Обратите внимание: приложение БК имеет ряд уникальных фишек:
- Под главные чемпионаты создают отдельные разделы. Они содержат все матчи, турнирную таблицу, прогнозы от экспертов…
- Каждый матч содержит чат, где игроки обмениваются мнениями и рекомендациями. На сайте нет ничего подобного, если хотите обсудить игру — придется скачать приложение Лига Ставок.
- Расширенная статистика: здесь можно уточнить среднее количество забитых и пропущенных голов, игровых событий, индивидуальных показателей игроков. И, конечно же, уточнить историю личных встреч и результаты выступлений в сезоне.
В придачу идет предельно простая система меню, хорошо отсортированные разделы, авторизация в один клик (по отпечатку пальца).
Как скачать Лигу Ставок на Андроид?
Приложение доступно в магазинах Galaxy Store и HUAWEI AppGallery. Также его можно получить на сайте:
- запустите БК с мобильного телефона;
- откройте раздел приложения и нажмите на кнопку «Андроид»;
- дождитесь загрузки apk, откройте файл, подтвердите операцию.
Спустя 2-3 минуты процесс закончится. Поздравляем, вам удалось скачать приложение Лига Ставок на Андроид.
Обратите внимание: чтобы установить программу, нужна операционная система Андроид 5.1 или более поздняя версия, а также примерно 300 мб свободного места.
Как скачать мобильное приложение Лига Ставок на айфон?
Зайдите в раздел «Приложения» на сайте БК. Нажмите на кнопку «Загрузить в App Store», подтвердите операцию. На этом все.
Обратите внимание: для установки программы нужна iOS 13 или более поздняя версия. Также мобильную версию Лиги Ставок можно скачать на iPad (планшеты) и iMac (компьютеры).
Финансовые операции и комиссии
Букмекерская контора предлагает 15+ вариантов пополнения счета:
|Способ платежей
|Макс. сумма депозита (₽)
|Банковские карты: Мир, MasterCard, Visa
|595 000
|ЦУПИС (кошелек)
|595 000
|Мобильные операторы: МТС, Билайн, Теле2, Мегафон
|15 000
|SberPay
|595 000
|Терминалы «Элекснет»
|15 000
|Электронные кошельки: QIWI, ЮMoney
|15 000
|СПБ (сервис быстрых платежей)
|595 000
Минимальная сумма депозита для всех вариантов платежей — 100 ₽. Средства приходят мгновенно, букмекерская контора не берет комиссии за пополнение (но это делают некоторые банки). Выплата выигрышей осуществляется следующими способами:
|Вариант платежа
|Время выплаты
|Сумма (₽)
|Банковские карты
|1-3 дня (обычно — быстрее)
|от 1000 до 595 000
|Банковские переводы
|1-5 дней (обычно — быстрее)
|от 1000 до 595 000
|ЦУПИС (кошелек)
|Мгновенно
|от 57 до 595 000
|СПБ (сервис быстрых платежей)
|от 15 минут
|от 1000 до 15 000
Важно: букмекерская контора Лига Ставок может увеличить сроки выплаты при обнаружении подозрительных действий. Но есть и плюс: нулевые комиссии за вывод.
Лига Ставок и налогообложение
В соответствии со статьей 214.7, граждане России обязаны отдавать 13% прибыли с каждой успешной ставки государству, а резиденты РФ — 30%. При получении крупных сумм (от 15 000 ₽), налог списывается автоматически. В противном случае необходимо самостоятельно посетить местный налоговый орган, заполнить декларацию 3-НДФЛ и уплатить задолженность.
Граждане РФ имеют право на налоговый вычет в любой БК (включая Лигу Ставок). Если прибыль была получена однократно и она не превышает 4000 ₽, им не нужно ничего платить.
Справка: многие игроки даже не подозревают о налогах или сознательно их игнорируют. Большинству это сходит с рук. Но нужно понимать, что букмекерская контора Лига Ставок проводит платежи через полугосударственные системы (в частности — ЕЦУПИС) и передает данные о прибылях налоговикам. Если вы получите крупный доход — вами могут заинтересоваться.
Можно ли доверять букмекерской конторе Ligastavok?
Хорошая новость: если вы соблюдаете правила, вам гарантировано выплатят выигрыш.
Плохая новость: игроки периодически сталкиваются с длительными проверками (вплоть до 120 дней), в ходе которых нельзя заказать выплату. В основном, БК Лига Ставок «кошмарит» успешных беттеров с положительными результатами игры.
Важно: проблемы возникают у сравнительно небольшого количества игроков. Рано или поздно, они решаются, но к ним лучше быть готовым. Если вы столкнетесь с подобной ситуацией, рекомендуем действовать по следующему алгоритму:
- Оставьте отзывы о Лиге Ставок на всех сайтах, посвященных онлайн-беттингу (прежде всего — у нас, на РБ и Legal Bet). Уточните номер счета и опишите суть проблемы. Мы свяжемся с руководством БК Лига Ставок и потребуем ускорить решение проблемы.
- Выполните все требования БК. Обычно, у игроков просят предоставить дополнительные документы, пообщаться с оператором Лиги Ставок по видеосвязи или пройти полную идентификацию в ППС.
- Соберите все возможные доказательства своей правоты.
В целом, контора надежная. Но ее клиентская политика часто дает сбой. К сожалению, эта ситуация характерна для всех отечественных букмекеров, Лига Ставок всего лишь следует общему тренду.