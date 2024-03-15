Лига Европы 2022-23: напряженная борьба в Группе F

Настоящим праздником для футбольных фанов становится борьба на равных в групповых стадиях еврокубков. За такими матчами интересно наблюдать, а пари можно делать с огромным азартом. В Группе F ЛЕ сезона 2022-23 ситуация была именно такой. На этот и другие еврокубки ставки на спорт онлайн с 1xBet делайте с отличными бонусами и высокими котировками.

В той четверке участвовали:

итальянский Лацио;

нидерландский Фейеноорд;

австрийский Штурм Грац;

датский Мидтъюлланн.

Перед началом розыгрыша эксперты прогнозировали первое место Лацио – в том сезоне коллектив находился в хорошей форме и даже выиграл Серию А. На втором месте должны были оказаться нидерландцы, а бороться за третью строчку предстояло датчанам с австрийцами. На все события с участием этих команд лучшие футбольные ставки на 1xbet.kz/line/football доступны в любое время.

В итоге клубы показали невероятный результат – по две победы, проигрыша и ничьи у каждого. Все участники набрали по восемь баллов, поэтому на расположение мест в турнирной таблице влияла только статистика. На счету Штурма минус шесть голов, а Лацио минус два, поэтому команды расположились на четвертой и третьей строчке.

Нидерландский и датский коллективы набрали одинаковый показатель по разнице мячей, поэтому места распределялись по количеству голов. Фейеноорд вышел на первое место из-за преимущества в один мяч. С 1xBet онлайн делайте ставки на спорт на эти и другие показатели статистики.

Как сложились матчи в плей-офф

Фейеноорд оказался в одной восьмой финала, где встретился с украинским Шахтером. Дончане уступили с разгромным счетом 8:2 по итогу двух встреч. Однако в четвертьфинале нидерландцы встретились с грозной Ромой и хоть победили в первом матче 1:0, удержать преимущество не смогли. Ответная встреча была проиграна 4:1, после чего розыгрыш для коллектива закончился. Подобные напряженные события вы найдете и на http://1xbet.kz/line/ufc, ведь в боях без правил также множество интересных событий.

Мидтъюлланн перешел в стыковые матчи, где его ждал португальский Спортинг. В первой игре клубы выступили на равных и оформили счетом 1:1. Однако везение датчан закончилось во втором матче, где после проигрыша 0:4 они вылетели с турнира. А португальцы смогли пробиться до четвертьфинала ЛЕ. На 1xBet делайте лучшие футбольные ставки на матчи Спортинга.

Лацио отправился в Лигу Конференций, где сразу стал фаворитом на фоне более слабых команд. Однако небольшая сенсация случилась в стыковых матчах, ведь итальянцы с большим трудом и счетом 1:0 обошли румынский ЧФР Клуж. Однако после одной восьмой финала Лацио покинул еврокубки, поскольку проиграл АЗ Алкмару 4:2. Скачайте приложение 1xBet, чтобы в любой момент прогнозировать результаты турниров.