Лемон онлайн — сервис для пользователей маркетплейсов

«Lemon» — уникальный сервис, помогающий развитию бизнеса на маркетплейсах. Платформа работает уже более 3 лет, и за этот период проанализировала свыше тридцати тысяч компаний из различных сфер деятельности, профинансировала предпринимателей на сумму три миллиарда рублей.

О компании

Главное направление деятельности компании – финансирование продавцов и поставщиков на маркетплейсах. Основная задача «Lemon» состоит в расширении возможностей бизнеса в области электронной торговли. Благодаря этому популярные товары на маркетплейсах продаются сегодня по доступным ценам. Компания финансирует продавцов Wildberries, OZON, Яндекс Маркет,

имеющих опыт работы от девяти месяцев. При этом:

предоставляется минимальное количество документов;

принимается решение, с оповещением за один день;

с увеличением товарооборота повышается доступная сумма лимита.

Основные услуги компании «Lemon» — предоставляемые кредиты для продавцов маркетплейсов, факторинговое обслуживание, работа с задолженностью дебиторов; а также оказание консалтинговых услуг. В текущем году представлен новый продукт для этого сектора – специальная инвестиционная программа.

В рамках данного проекта продавцами маркетплейсов могут привлекаться финансовые инвесторы для развития бизнеса. Предлагается также фулфилмент для предпринимателей, включающий все, что связано с организацией логистики, упаковки и другими работами по реализации товаров.

Новые продукты компании

После разработки и успешного внедрения финансирования продавцов маркетплейсов, сегодня предоставлены два новых продукта, представляющие собой возобновляемую и невозобновляемую линии финансирования.

Возобновляемая линия подходит продавцам с уже выстроенным бизнесом, отлаженным финансовым циклом. Они могут воспользоваться этим продуктом при желании масштабирования бизнеса, чтобы регулярно пополнять оборотный капитал.

Невозобновляемая линия предназначена для удовлетворения разовой потребности в финансировании маркетплейсов, к примеру, для высокого сезона, или в самом начале развития бизнеса. Работа невозобновляемой линии аналогична разовому кредиту для маркетплейсов, при сроке действия — до девяти месяцев.

Отсутствует фиксированный или заранее определенный график погашения. Суммы, которые оплачиваются ежемесячно, зависят от объема продаж, поэтому, при их снижении, клиенты платят меньше.