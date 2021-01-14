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Лечение сердечной недостаточности у собак. Ветмедин

14.01.2021 22:46

Лечение сердечной недостаточности у собак. Ветмедин

Ветмедин — лекарственный препарат для терапии сердечно-легочной недостаточности у собак, которая вызвана неправильной работой трехстворчатого или двустворчатого клапана миокарда или дилатационной кардиомиопатией.

Как проявляется сердечная недостаточность у собак. Причины и симптомы

К развитию сердечного приступа у собаки приводит неспособность сердечной мышцы перекачивать нужный объем крови. Сердце работает с перебоями, как сломанный насос. Заболевание представляет собой ряд функциональных нарушений в организме.

Наиболее подвержены болезни крупные породы собак и животные старшего возраста.

Причины, которые вызывают такое состояние у питомца:

  • генетические нарушения, вызвавшие аномалии миокарда. Врожденные дефекты клапанов сердца провоцируют нарушение правильного кровообращения в сердечной мышце. Такие пороки проявляются чаще всего в юном возрасте — 4-6 месяцев;
  • генетическая предрасположенность. Чаще других пород сердечной недостаточностью болеют мастино неаполитано, овчарки, доберманы, сенбернары, шнауцеры, английские бульдоги;
  • болезни сосудов — гипертония, атеросклероз увеличивают нагрузку на сердце, что провоцирует кардиологические проблемы;
  • болезни сердца воспалительного происхождения. Эндокардит, миокардит, перикардит — часто встречающиеся патологии сердечной мышцы. Они сопровождаются отеком, сокращением объема перекачиваемой крови, утолщением стенок миокарда;
  • кардиомиопатия различной этиологии. В стенках сердца разрастается соединительная ткань из-за перенесенных вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний. Образовавшиеся фиброзные волокна не могут нормально сокращаться, что вызывает дефицит кислорода в миокарде;
  • заражение гельминтами. Поражение миокарда дирофиляриями воздействует на сердечную мышцу механически, а токсины, выделяемые паразитами, мешают деятельности сердца. Это вызывает нарушения кровотока и нехватку кислорода. Дирофилярии заносятся в кровь животных с укусами комаров. А еще собаки подвержены ангиостронгилезу. В этом случае промежуточным хозяином являются улитки и слизни;
  • гиподинамия. Отсутствие регулярных прогулок, недостаточная физическая активность приводят к гипоксии сердца;
  • излишние физические нагрузки. У представителей крупных пород часто приводят к сердечной недостаточности длительные пробежки на длинные дистанции, а также неправильно выстроенные силовые упражнения. Часто причиной недуга становится несоответствие нагрузки мышечному строению и возрасту питомца;
  • эндокринные заболевания. Хронические застойные явления в миокарде часто бывают вызваны болезнями щитовидной железы и сахарным диабетом.

Ветеринарные врачи называют еще целый ряд причин, вызывающих сердечную недостаточность у собак. К ним относят: ожирение, стрессы, болезни обмена веществ, почечные недуги, длительный прием некоторых медикаментов. Но у питомцев крупных пород при неправильном уходе кардиологические проблемы обнаруживаются намного раньше. А вот «малыши» — представители мелких пород — чихуа-хуа, той-терьеры страдают сердечной недостаточностью из-за эмоциональных перегрузок.

Только при внимательном отношении к своему любимцу можно вовремя заметить признаки болезни у собаки.

Ветеринарные врачи выделяют следующие симптомы развития сердечной недостаточности у собак:

  • одышка, затрудненное дыхание. Хозяин питомца обычно замечает такое состояние во время физических нагрузок. Собака дышит с напряжением, поверхностно. Если болезнь запущена, то одышка наблюдается и в состоянии покоя;
  • снижение физической активности. Питомец быстро устает, отказывается от прогулок и тренировок, не участвует в активных играх. Собака двигается осторожно, как бы оберегая себя;
  • уменьшение аппетита. Животное быстро теряет массу тела на фоне развития анорексии. В начале болезни такого симптома не наблюдается. У многих собак проявляется неуемная жажда;
  • сердечный кашель у собак. В начале болезни владелец питомца замечает у него сухой редкий кашель. По мере развития недуга приступы учащаются и становятся изнуряющими. Это свидетельствует о том, что гипертрофированное сердце увеличилось до таких размеров, что сдавливает трахею. В запущенной стадии кашель мучает собаку и в состоянии покоя;
  • цианоз слизистых оболочек. Десна, язык, слизистые глаз имеют признаки цианоза;
  • обмороки. Это говорит о развитии гипоксии головного мозга;
  • вынужденная поза. Собака в положении сидя широко расставляет передние лапы, при этом напрягшись и выпятив грудную клетку;
  • асцит. Из-за скопления жидкости в брюшине увеличивается объем живота. Это угрожающий жизни клинический признак, так как является показателем серьезного нарушения кровообращения в организме. Такая картина свидетельствует о последней стадии сердечной недостаточности у собак.

Часто эти симптомы сопровождаются общей слабостью, сонливостью и ознобом.

При развитии сердечно-легочной недостаточности у собак болезненные изменения в миокарде часто приводят к застою крови в легких. Начинается отек, вызванный проникновением плазмы. Нарушение газообменной функции легочных тканей и сократительной работы сердца приводит к дефициту кислорода не только в дыхательной системе, но и в организме в целом.

Ветмедин для лечения сердечной недостаточности у собак

После постановки диагноза ветеринар назначает лечение препаратами, снижающими кровяное давление, снимающими спазм, расширяющими сердечные артерии. В такой ситуации назначается в обязательном порядке Ветмедин — современное ветеринарное кардиотропное лекарство. Форма выпуска — коричневые таблетки с белыми краплениями с шероховатой поверхностью или твердые желатиновые капсулы. Дозировка капсул — 1,25, 2,5 и 5,0 мг. Таблетки по 1,25, 2,5, 5,0 и 10,0 мг.

Положительный ионотропный эффект лекарства обеспечивается двумя механизмами — угнетением фосфодиэстеразы и повышением чувствительности волокон сердечной мышцы к кальцию. Благодаря этому препарат увеличивает силу сокращений миокарда и уменьшает пост- и преднагрузку.

Действующее вещество препарата — положительный инотроп пимобендан. Средство усиливает сокращения миокарда, расширяет коронарные сосуды, улучшает снабжение сердца кислородом.

Доза препарата рассчитывается врачом, исходя из тяжести заболевания и массы животного. Дают лекарство перорально за 1 час до приема пищи. Суточная доза пимобендана составляет от 0,2 до 0,6 мг на 1 кг веса питомца. Дозу делят на 2 приема.

При застойной сердечной недостаточности у собак Ветмедин назначают пожизненно, подобрав индивидуальную дозу.

Противопоказания:

  • серьезные поражения печени, так как препарат расщепляется в этом органе;
  • клинические состояния, при которых не может быть увеличен сердечный выброс крови из-за анатомических или функциональных особенностей;
  • гиперчувствительность к компонентам лекарства.

Препарат не дает побочных эффектов. При передозировке возникает рвота, тахикардия, шумы в сердце, снижение давления и апатия.

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