Лазерная косметология. Удаление шрамов и рубцов

Всяческие травмы оставляют следы на нашем теле в виде рубцов, особенно не эстетично они смотрятся на губах. Удаление шрамов на губе – современная процедура, которая поможет вам восстановить красоту после любых последствий за несколько процедур. Существует несколько видов удаления шрамов на губе: фракционное лазерное удаление, лазерная шлифовка, мезотерапия и инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты в случае впалых рубцов. Разберём каждый из них и выясним, какой больше всего подойдёт именно вам.

Что такое рубцы на губах?

Рубец – это плотное образование, которое появилось на коже после какой-либо травмы или повреждения. Причиной остатка шрама на губе может быть её рассечение, сильный удар, наложение швов впоследствии серьёзной травмы, рубец, оставшийся после герпеса, укуса животного и так далее. Чтобы избавиться от рубца на губе, изначально необходимо понять его природу, а уже после подбирать подходящий метод для удаления шрама.

Итак, рубцы делятся на следующие виды:

нормотрофические (эти рубцы находятся на верхнем слое кожи, не проникая внутрь, выводить их довольно просто);

атрофические (в этом случае нижележащие ткани немного затронуты и повреждены);

гипотрофические (такие рубцы называют ещё «втянутыми», потому что они будто бы уходят вглубь, затягивая с собой кожу);

келоидные рубцы (такие шрамы немного припухшие).

Избавление от всех видов рубцов на губах очень кропотливая, сложная, длительная работа, но, как показывает практика, оно того стоит. Ещё ни один клиент не ушёл от нас недовольным результатом.

Фракционное лазерное удаление шрамов на губе

Фракционное лазерное удаление шрамов на губе – это прекрасный способ избавиться от неприятных рубцов безболезненно, получив от процедуры массу удовольствия и пользы. Этот метод избавления от шрамов применяется в косметологии уже достаточно давно относительно с другими способами и подходит для лечения всех видов рубцов. Суть процедуры заключается в том, что специальным углекислотным лазером специалист будто бы делает небольшие отверстия в коже, убирая отмершую кожу рубца, тем самым позволяя появляться новой, что в итоге приводит к заживлению и выравниванию структуры дермы. К тому же этот способ стимулирует выработку коллагена организмом, от которого также зависит состояние кожи. Углекислый газ не нарушает состав эпидермиса, поэтому такая процедура является вполне безопасной и даже полезной. Ведь СО2 в правильных дозах провоцирует восстановление кожи, выработку активных веществ. В итоге кожа губ становится гладкой и здоровой.

В целом, процедура занимает около 1-2 часов, в зависимости от площади поражения рубцами. Эта операция включает в себя полное косметическое очищение губ, применение обезболивающего средства (нанесение специального крема для безболезненной работы лазера), применение успокаивающей и увлажняющей мази после лазерного воздействия. Обычно для результата достаточно одной процедуры.

Противопоказания к процедуре

Хоть фракционное лазерное удаление является безопасной процедурой, существуют причины, по которым возможно стоит отложить её или же выбрать другой вариант. Итак, вам нельзя использовать данный метод для удаления шрамов на губе, если:

в течение последнего месяца вы загорали на солнце или в солярии (более того, перед процедурой за 2-3 недели рекомендуют применения солнцезащитных средств);

ваша кожа слишком тёмная, загорелая (тогда дерма может отрицательно отреагировать на воздействие лазером, что приведёт к неприятному результату);

вы принимаете фотосенсибилизирующие средства или ретиноиды.

Лазерная шлифовка кожи губ

Ещё одним хорошим методом, сходим с предыдущим, является лазерная шлифовка рубцов на губах. Благодаря ей можно удалить рубец на 90 процентов. Суть процедуры заключается в проникновении лазерного луча под кожу с эффектом выпаривания жидкости из этого участка. Такой метод позволяет убрать сухую часть дермы, тем самым создать место для регенерации кожи и её восстановления. То есть, по сути, шрам просто высыхает и отпадает, а на его месте появляется новая и живая кожа губ. Этот метод избавления от рубцов подходит также всем его видам, кроме келоидных. Но от природы шрама зависит количество процедур. То есть, чем больше зона поражения или глубина шрама, тем больше потребуется сеансов лазерной шлифовки рубцов. Для того чтобы полностью избавиться от проблемы необходимо будет около 6-10 процедур, с перерывом в 1-2 месяца.

Чтобы подготовиться к данному методу избавления от шрамов, необходимо за 2-3 недели от него отказаться от различных видов пилинга, естественного и искусственного загара, употребления фотосенсибилизирующих лекарственных средств.

После процедуры запрещается посещение бассейнов, баней, саун и других подобных мест отдыха, пляжей и соляриев.

Противопоказания

Чтобы не навредить самому себе, необходимо знать, в каких случаях нельзя применять лазерную шлифовку рубцов на губах. Удалять шрамы данным способом нельзя в случае, если:

вам ставили диагноз каких-либо хронических заболеваний кожи и соединительных тканей;

у вас повышенный уровень сахара в крови;

имеются любые воспалительные процессы в организме, тем более на коже;

вы болеете какими-либо инфекционными заболеваниями;

вы беременны или кормите грудью;

у вас обнаружили какой-либо тип опухоли или предраковое состояние;

вам поставлен диагноз «Эпилепсия»;

Мезотерапия от рубцов на губах

Также действенным методом удаления шрамов на губах считается мезотерапия. Это популярная сейчас процедура, суть которой заключается в том, что с помощью введения специального препарата под кожу, все неровности разглаживаются, а сама дерма приобретает привлекательный и нежный вид, что очень важно для красоты губ. Инъекции мезотерапии содержат в себе различные полезные вещества, которые благотворно влияют на эпидермис. Благодаря им вы не только избавитесь от шрамов, но и добавите своим губам красоты с помощью улучшения цвета и мягкости. Противопоказания к процедуре нет, кроме индивидуальной непереносимости составляющих инъекцию.

Инъекции филлеров на основе гиалурованой кислоты

Для гипотрофических рубцов применяются специальные уколы, которые будто бы заполняют место, которое опустело из-за втянутого шрама. Такие инъекции содержат в себе очень полезную для кожи гиалурованую кислоту. Филлеры не только избавят от шрамов, но и могут увеличить объём губ.

Каждая из процедур является по-своему полезной и, конечно, эффективной, поэтому выбирайте любую, идите на консультацию и вы не останетесь разочарованы!