Лайв вилки в ставках и их преимущества

Что делать, если все опробованные ранее стратегии ставок так и не принесли ожидаемый доход, а привели лишь к убыткам? Возможно, вам стоит обратить внимание на букмекерские вилки — стратегию, которая уже давно доказала свою эффективность.

Букмекерские вилки и их виды

Букмекерская вилка — это арбитражная ситуация в спорте. При ее существовании вы делаете ставку на несколько возможных исходов события и выигрываете независимо от того, какой будет его результат.

Средняя прибыль игрока от работы с букмекерскими вилками составляет 15-20% от игрового банка, однако опытные вилочники могут зарабатывать и гораздо больше. Многое зависит как от навыков самого игрока, так и от сумм ставок.

Вилки в спортивных ставках разделяют на прематч и лайв, по времени старта события, в котором они образуются. Прематч вилки больше подходят начинающим игрокам, ведь такие арбитражные ситуации образуются до начала события и у вилочника есть достаточно времени для того, чтобы сделать необходимые ставки.

Однако наибольший доход вилочнику способны принести именно лайв вилки, поэтому, набравшись опыта, беттеры неизменно переходят к работе с данным видом арбитражных ситуаций.

Преимущества лайв вилок

Помимо уже вышеупомянутой более высокой доходности, у live вилок есть другие неоспоримые преимущества, такие как низкие риски, большое количество арбитражных ситуаций и быстрый оборот средств игрового банка.

Так, поскольку вилки в лайве существуют очень недолго — у букмекеров гораздо меньше шансов отследить вилочника, при этом, самих арбитражных ситуаций в лайве обычно значительно больше, чем в прематче.

Поскольку игрок получает возможность проставлять за день больше вилочных ситуаций, то и оборот его игрового банка происходит заметно быстрее. Это также ощутимый плюс. Другой вопрос, что самостоятельно искать лайв вилки очень сложно и поэтому многие беттеры прибегают к услугам сканеров вилок.

Как работают сканеры вилок?

Сканер вилок — это специализированное программное обеспечение, которое призвано помочь вилочникам в их работе. Вилочные сервисы собирают информацию с линий десятков букмекерских контор, анализируют полученные данные и затем предоставляют своим клиентам перечень актуальных вилок.

Вам остается лишь выбрать наиболее подходящую вам по всем параметрам арбитражную ситуацию и перейти на сайты букмекерских контор для осуществления ставок.

На данный момент лучшим из подобных сканеров является AllBestBets, и многочисленные положительные отзывы его клиентов являются лишним тому подтверждением. Этот сервис собирает данные с 199 букмекеров по 33 видам спорта в лайве и прематче. Таким образом, в распоряжении пользователя всегда есть достаточно вилок для ставок.

Благодаря этому сканеру ставки на вилки становятся простыми и еще более прибыльными, т.к. затрачиваемое ранее время на поиск и расчет вы сможете потратить на проставление еще большего количества арбитражных ситуаций.

Подведем итог

Уже не первый год букмекерские вилки успешно используются игроками для заработка на ставках в букмекерских конторах, и все они единогласно рекомендуют данную систему игры, как наиболее эффективную.