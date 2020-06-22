Лайв вилки в ставках и их преимущества

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.48 EUR/RUB: 77.83 BTC/USD: 8756.9

23 июля : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Лайв вилки в ставках и их преимущества

22.06.2020 15:09

Лайв вилки в ставках и их преимущества

Что делать, если все опробованные ранее стратегии ставок так и не принесли ожидаемый доход, а привели лишь к убыткам? Возможно, вам стоит обратить внимание на букмекерские вилки — стратегию, которая уже давно доказала свою эффективность.

Букмекерские вилки и их виды

Букмекерская вилка — это арбитражная ситуация в спорте. При ее существовании вы делаете ставку на несколько возможных исходов события и выигрываете независимо от того, какой будет его результат. 

Средняя прибыль игрока от работы с букмекерскими вилками составляет 15-20% от игрового банка, однако опытные вилочники могут зарабатывать и гораздо больше. Многое зависит как от навыков самого игрока, так и от сумм ставок. 

Вилки в спортивных ставках разделяют на прематч и лайв, по времени старта события, в котором они образуются. Прематч вилки больше подходят начинающим игрокам, ведь такие арбитражные ситуации образуются до начала события и у вилочника есть достаточно времени для того, чтобы сделать необходимые ставки.

Однако наибольший доход вилочнику способны принести именно лайв вилки, поэтому, набравшись опыта, беттеры неизменно переходят к работе с данным видом арбитражных ситуаций.

Преимущества лайв вилок

Помимо уже вышеупомянутой более высокой доходности, у live вилок есть другие неоспоримые преимущества, такие как низкие риски, большое количество арбитражных ситуаций и быстрый оборот средств игрового банка.

Так, поскольку вилки в лайве существуют очень недолго — у букмекеров гораздо меньше шансов отследить вилочника, при этом, самих арбитражных ситуаций в лайве обычно значительно больше, чем в прематче.

Поскольку игрок получает возможность проставлять за день больше вилочных ситуаций, то и оборот его игрового банка происходит заметно быстрее. Это также ощутимый плюс. Другой вопрос, что самостоятельно искать лайв вилки очень сложно и поэтому многие беттеры прибегают к услугам сканеров вилок.

Как работают сканеры вилок?

Сканер вилок — это специализированное программное обеспечение, которое призвано помочь вилочникам в их работе. Вилочные сервисы собирают информацию с линий десятков букмекерских контор, анализируют полученные данные и затем предоставляют своим клиентам перечень актуальных вилок.

Вам остается лишь выбрать наиболее подходящую вам по всем параметрам арбитражную ситуацию и перейти на сайты букмекерских контор для осуществления ставок.

На данный момент лучшим из подобных сканеров является AllBestBets, и многочисленные положительные отзывы его клиентов являются лишним тому подтверждением. Этот сервис собирает данные с 199 букмекеров по 33 видам спорта в лайве и прематче. Таким образом, в распоряжении пользователя всегда есть достаточно вилок для ставок.

Благодаря этому сканеру ставки на вилки становятся простыми и еще более прибыльными, т.к. затрачиваемое ранее время на поиск и расчет вы сможете потратить на проставление еще большего количества арбитражных ситуаций.

Подведем итог

Уже не первый год букмекерские вилки успешно используются игроками для заработка на ставках в букмекерских конторах, и все они единогласно рекомендуют данную систему игры, как наиболее эффективную.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги