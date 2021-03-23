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Квартира-студия в Москве – хороший вариант для старта жизни в столице

23.03.2021 14:13

Квартира-студия в Москве – хороший вариант для старта жизни в столице

Многие люди сегодня все еще стремятся в большие города. Дело в том, что именно в столице и региональных центрах больше всего возможностей, работы, вариантов досуга. Если вы планируете создавать свой бизнес, заниматься стартапами, раскрыть свой талант в спорте или искусстве – все это лучше делать в большом городе, ведь у себя на малой родине это может быть просто никому не интересно.

Москва – оптимальный город для переезда как молодежи, так и уже зрелых людей. Именно здесь сосредоточена вся экономическая жизнь страны, вращаются большие деньги, есть возможность зарабатывать буквально на чем угодно. Но для того, чтобы получить ко всему этому доступ, потребуется озаботиться вопросом жилья, так как в столице он решается не так просто. Что делать, если нет денег на большую просторную квартиру? – студия может стать отличным выходом из ситуации!

Преимущества квартиры-студии в Москве

В объявлениях о продаже квартир-студий в столице можно увидеть самые разные цены, но в целом они намного более низкие, чем даже за однокомнатную квартиру. Многие люди не решаются приобретать студии, так как считают их слишком маленькими для жизни. Но есть случаи, когда студия окажется даже преимуществом:

  • Первое жилье для студентов и молодежи. Если Вы только приехали в столицу или желаете жить независимо от родителей – студия станет идеальным решением. Небольшая площадь даже станет преимуществом: зачем молодому парню или девушке тратить массу времени на уборку и прочие бытовые вещи в большой квартире;
  • Экономия. Плата за коммунальные услуги в студии будет снижена по сравнению с более просторными квартирами, поэтому для людей, которые только встают на ноги это также окажется важным преимуществом;
  • Хорошим достоинством студии является то, что в ней в буквальном смысле много воздуха и легко дышать! Большая жилая площадь комнаты, хоть она и одна, создает ощущение простора и уюта.
  • Цены на студии – это ключевое их достоинство. Ведь если у молодого человека, который только начал свой трудовой путь, нет денег на квартиру и желания получить ипотеку, то студия может оказаться ему вполне по карману.

Что касается семей с детьми, то студия для них будет уже не лучшим вариантом, но если это временный этап на пути к более просторному жилью, где у родителей и детей будет свое личное пространство – то почему бы и нет.

Что касается того, как выбрать студию, то здесь нет ничего сложного и смотреть надо на все те же характеристики, что и при покупке квартиры: цена, местоположение, площадь.

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