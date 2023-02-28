Кукурузные хлопья без сахара оптом от производителя «Кунцево»

Кукурузные хлопья — это самый распространенный завтрак во всем мире. Для приготовления вкусного блюда требуется минимум времени и продуктов. Все что требуется, это залить хлопья молоком, кефиром, йогуртом или соком. Нет необходимости в ожидании размягчения хлопьев: блюдо можно употреблять сразу же после добавления любой жидкости. В твердом виде кукурузные хлопья не менее вкусные, и очень нравятся многим за их хрустящий вкус. Этот продукт можно включать не только в рацион взрослых, но и для детей или подростков.

Компания «Кунцево» для производства кукурузных хлопьев без сахара использует только натуральные продукты. В составе присутствует кукурузная крупа и соль. Кукурузная крупа изготавливается из натуральной кукурузы, выращенной на собственных фермах агрокомплекса «Кунцево». Отсутствие вредных добавок, в виде красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса, делает этот продукт абсолютно безопасным для употребления.

В чем польза кукурузных хлопьев «На Здоровье!»

Готовый завтрак в виде хлопьев не только вкусный, но и полезный. В составе продукта присутствует:

клетчатка;

витамины группы В;

ретинол;

биотин.

Клетчатка необходима для стимуляции и правильной работы кишечника и желудка. Также кукуруза богата витаминами группы B, ретинолом и биотином. Эти витамины важны для правильной работы организма человека, особенно детей, которые должны правильно развиваться. Калий, фосфор и другие микро и макроэлементы также присутствуют в составе кукурузных хлопьев «На Здоровье!».

Готовый продукт калорийный за счет большого количества углеводов. Углеводы являются источником энергии, поэтому употреблять кукурузные хлопья ТМ «Кунцево» рекомендовано в первой половине дня. Но также можно использовать этот продукт в качестве перекуса после обеда. Продукт не относится к диетическим, но он подходит для включения в рацион людей, которые следят за своей фигурой. Для детей и подростков кукурузные хлопья помогут зарядиться энергией на целый день, что им необходимо для хорошей учебы.

Компания «Кунцево» предлагает к продаже кукурузные хлопья без сахара оптом на развес. Продажа осуществляется по оптовым ценам, вся продукция проходит обязательную проверку качества на соответствие норм безопасности. Для уточнения подробностей сотрудничества рекомендуется оставить заявку на сайте или позвонить по телефону.