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Кухни на заказ – на что обратить внимание и учесть?

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Ремонт в квартире тесно связан с волнениями, касающимися выбора кухни. Готовый гарнитур подходит немногим, поэтому изготовление кухонь на заказ – лучшее решение.

Выбирая индивидуальную кухню, можно увеличить функционал гарнитура, подобрать цветовую гамму и материал изготовления. Для успешной реализации проекта необходимо воспользоваться советами профессионалов.

Форма

Для маленьких комнат, особенно квадратной формы лучший вариант – угловая кухня. Линейная расстановка подходит для узких помещений. Вытянутая кухня позволяет размещать мебель параллельно, занимая 2 стены.

Островная планировка подразумевает перенос плиты, мойки и рабочей поверхности в центр. Такая форма уместна в больших квартирах. Недостаток расположения – провести воду и канализацию сложно и дорого.

Проектирование

Задача проекта заключается в сочетании красоты и практичности. Прежде чем чертить будущую кухню, следует учесть:

  • Нельзя проводить коммуникации до установки гарнитура. Выполняют замеры помещения, планируют, какая техника будет необходима, и где её лучше разместить.
  • В помещениях с небольшими габаритами высоту комнаты задействуют максимально. Дополнительные шкафы позволят спрятать счетчики или воздуховоды, увеличить объем для хранения.
  • Теория рабочего треугольника. Принципы устарели, но общий смысл остаётся актуальным – хозяйка должна минимально передвигаться по кухне.

Как только основные параметры гарнитура и размещение техники были определены, переходят к следующему этапу.

Используемые материалы

Дорогостоящими материалами считаются стекло и дерево. Их недостаток заключается в необходимости бережного обращения и специального ухода. МДФ наиболее распространён, поскольку имеет оптимальную стоимость, сочетается с разными стилями.

Для изготовления столешницы выбирают ламинированный ДСП, камень, натуральный или искусственный. Отличия заключаются в цене и характеристиках.

Гарнитур

Проведя замеры и выбрав подходящие дизайны, можно разбираться в тонкостях гарнитура.

  • В качественном дизайне важно сочетание пропорции. Размеры мебели должны быть кратны 15.
  • Рассчитывая расстояние от шкафов до другой мебели, учитывают открывание дверей.
  • Верхняя часть кухни не должна перегружаться яркими цветами.
  • Механизмы, отвечающие за открытие ящиков и шкафов, требуют особого внимания. Удобный вариант – автодоводчики. Отказываться от ручек не стоит, многим подходят классические решения.
  • Встроенные холодильники занимают столько же пространства, сколько и отдельно стоящие. Однако вместительность изделия существенно ниже.
  • В гарнитуре используют как ящики, так и шкафы с распашными дверцами. Первый вариант более удобен, хозяйке не придётся залезать полностью в шкафчик, чтобы узнать его содержимое. Ящик для столовых приборов размещают отдельно, чтобы не совершать лишние действия.

Для детального обсуждения индивидуального проекта кухни необходимо обращаться к дизайнеру.

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