Кухни на заказ – на что обратить внимание и учесть?

Ремонт в квартире тесно связан с волнениями, касающимися выбора кухни. Готовый гарнитур подходит немногим, поэтому изготовление кухонь на заказ – лучшее решение.

Выбирая индивидуальную кухню, можно увеличить функционал гарнитура, подобрать цветовую гамму и материал изготовления. Для успешной реализации проекта необходимо воспользоваться советами профессионалов.

Форма

Для маленьких комнат, особенно квадратной формы лучший вариант – угловая кухня. Линейная расстановка подходит для узких помещений. Вытянутая кухня позволяет размещать мебель параллельно, занимая 2 стены.

Островная планировка подразумевает перенос плиты, мойки и рабочей поверхности в центр. Такая форма уместна в больших квартирах. Недостаток расположения – провести воду и канализацию сложно и дорого.

Проектирование

Задача проекта заключается в сочетании красоты и практичности. Прежде чем чертить будущую кухню, следует учесть:

Нельзя проводить коммуникации до установки гарнитура. Выполняют замеры помещения, планируют, какая техника будет необходима, и где её лучше разместить.

В помещениях с небольшими габаритами высоту комнаты задействуют максимально. Дополнительные шкафы позволят спрятать счетчики или воздуховоды, увеличить объем для хранения.

Теория рабочего треугольника. Принципы устарели, но общий смысл остаётся актуальным – хозяйка должна минимально передвигаться по кухне.

Как только основные параметры гарнитура и размещение техники были определены, переходят к следующему этапу.

Используемые материалы

Дорогостоящими материалами считаются стекло и дерево. Их недостаток заключается в необходимости бережного обращения и специального ухода. МДФ наиболее распространён, поскольку имеет оптимальную стоимость, сочетается с разными стилями.

Для изготовления столешницы выбирают ламинированный ДСП, камень, натуральный или искусственный. Отличия заключаются в цене и характеристиках.

Гарнитур

Проведя замеры и выбрав подходящие дизайны, можно разбираться в тонкостях гарнитура.

В качественном дизайне важно сочетание пропорции. Размеры мебели должны быть кратны 15.

Рассчитывая расстояние от шкафов до другой мебели, учитывают открывание дверей.

Верхняя часть кухни не должна перегружаться яркими цветами.

Механизмы, отвечающие за открытие ящиков и шкафов, требуют особого внимания. Удобный вариант – автодоводчики. Отказываться от ручек не стоит, многим подходят классические решения.

Встроенные холодильники занимают столько же пространства, сколько и отдельно стоящие. Однако вместительность изделия существенно ниже.

В гарнитуре используют как ящики, так и шкафы с распашными дверцами. Первый вариант более удобен, хозяйке не придётся залезать полностью в шкафчик, чтобы узнать его содержимое. Ящик для столовых приборов размещают отдельно, чтобы не совершать лишние действия.

Для детального обсуждения индивидуального проекта кухни необходимо обращаться к дизайнеру.