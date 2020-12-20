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Куда идти если сломалась бытовая техника?

20.12.2020 13:22

У всей бытовой техники есть срок службы. В процессе эксплуатации возможны различные поломки. В любом случае не стоит ремонтировать самостоятельно. Лучше за помощью обратиться к специалистам.  

Кому доверить ремонт?

Часто владельцы техники пытаются самостоятельно решить возникшую проблему. Как правило, можно только осложнить и без того нелегкую ситуацию. Нанести дополнительный вред в процессе ремонта бытового агрегата.

Куда идти если сломалась бытовая техника?

При поломке любого электрического прибора стоит воспользоваться услугами мастеров. Сервисный центр восстанавливает работоспособность любого устройства. Обычно ремонт бытовой техники заключается в замене вышедших из строя деталей. У специалистов сервисного центра всегда есть оригинальные запасные узлы производителей устройств. Как правило, детали одной фирмы не подходят для техники другого изготовителя.

Последняя время среди потребителей востребована услуга вызова мастера на дом. Делая заказ надо обязательно указать следующую информацию:

  • марку и модель бытовой техники;
  • в каком году сделан агрегат;
  • максимально подробно описать проблему;

Услуга удобна тем, что можно выбрать удобное время для визита мастера. Ведь специалисты сервисного центра работают без выходных.

Основные причины поломки бытовой техники

Чтобы техника прослужила дольше, достаточно соблюдать определённые правила. Все электрические приборы надо содержать в чистоте. Главный враг устройств – пыль, грязь, жир. Специалисты рекомендуют, заднюю решетку холодильника очищать от пыли хотя бы один раз в год. Компрессор будет перегреваться и быстро сломается. 

Владельцем жилья требуется тщательно следить за исправностью электрической проводки. Обычно подгорают провода внутри вилки, повреждается кабель. Частые перепады напряжения сокращают срок службы всех электроприборов. 

Механические воздействия плохо сказываются на работоспособности оборудования. Нельзя долбить по устройству тяжёлыми предметами. Например, запрещается с силой закрывать дверцу холодильника. При загрузке вещей в барабан стиральной машины, рекомендуется предварительно проверить карманы. Попадание посторонних предметов выводят из строя агрегат. 

Не стоит рисковать своим психологическим состоянием и работоспособностью техники. Лучше сразу обратиться в сервисный центр. Специалисты в кротчайшие сроки исправят неприятную ситуацию, устранят неполадки в технике.

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