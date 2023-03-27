Критерии выбора надежного центра сертификации в России

Под сертификацией товара понимается процедура, которая выполняется аккредитованным органом на основании заявки предпринимателя по утвержденному законодательством алгоритму. Она призвана подтвердить, что сама продукция, а также связанные с ней процессы производства и организации сбыта отвечают стандартам, которые установлены либо профильными нормативными актами, либо самим заявителем.

О сертификации конкретных видов продукции можно узнать на портале — https://trts.info/

Что такое сертификационные процедуры?

Понятие «сертификация» разъясняется в федеральном законе № 184 от 27.12.02. Нормативный акт определяет этот термин как оценку соответствия, которая проводится в отношении одного из следующих объектов:

продукция предприятия;

услуги фирмы;

процессы, связанные с выпуском, реализацией, хранением, утилизацией продукции;

система менеджмента компании.

В ходе сертификационных процедур удостоверяется, что объект отвечает нормам и требованиям, зафиксированным документально. В качестве эталона при проверке могут использоваться:

положения профильного техрегламента;

положения государственного стандарта (ГОСТ);

текст технических условий (ТУ) предприятия;

положения договора, заключенного между фирмой и контрагентом.

В зависимости от причин и целей проведения, сертификация делится на два вида. Первый – обязательная. Она организуется для тех товарных категорий, в отношении которых соответствующее требование установлено законодательно. Проверяются именно те параметры изделий, от которых зависит их безопасность. Эти параметры обозначены в профильном техрегламенте или ГОСТ. По итогам оценки оформляется разрешительный документ, который дает держателю право импортировать продукцию и / или начинать ее сбыт.

Второй тип сертификации – добровольная. Она организуется по решению предпринимателя, а не по требованиям законодательства. Проверяются именно те характеристики товара, которые выбрал заявитель. Как правило, это показатели качества, потребительские и эксплуатационные характеристики.

Добровольная оценка – это дополнение, а не замена для обязательной. Это инструмент для повышения востребованности изделий на рынке.

Для какой продукции в РФ проводится сертификация?

Обязательные сертификационные процедуры на территории РФ организуются в рамках трех типов нормативных документов:

1. Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС).

Их положения применяются в отношении бытовой техники, оргтехники, электрического инструмента, детских игрушек, определенных видов одежды и обуви для взрослых и детей, отдельных категорий промышленного оборудования, аттракционов с высоким уровнем риска, изделий для ухода за детьми, элементов ж/д и автомобильной инфраструктуры, прочего.

2. Постановление Правительства № 2425 от 23.12.21 г.

Действует для электроэнергии, этанольного топлива, нефтяных парафинов, деталей и запорных элементов для трубопроводов, композитной арматуры, цемента, отопительных радиаторов, конвекторов, стальных канатов, фильтров для воздуха, разных видов оружия для самообороны, выживания, охоты, прочего.

3. Распоряжение Правительства № 3646-р от 29.12.20 г.

Распространяется на огнезащищенные электрокабели, материалы для отделки стен, пола, потолка на ПВХ-основе, ковровые покрытия, флизелиновые, виниловые, текстильные обои, минераловатный, стекловолоконный утеплитель, кровельные и гидроизоляционные материалы, прочее.

Сертификат в системе ТР ТС действует во всех государствах ЕАЭС. Разрешительные документы, оформленные в рамках двух других нормативных актов, принимаются только на территории России.

Добровольная сертификация, в отличие от обязательной, проводится для любых товаров, выбранных заявителем. Если продукция поименована в одном из трех обозначенных нормативных актов, то добровольный сертификат качества оформляется только после получения обязательной разрешительной документации.

Особенности сертификации как формы оценки

Данная оценочная процедура имеет особенности, которые сводятся к следующим пунктам:

1. Уполномоченный орган.

Сертификат вправе выдавать только органы, обладающие аккредитацией в конкретной сфере. В данные организации клиент обращается с заявлением, работы проводятся на основании договора.

2. Выбор лаборатории.

Для сертификационных мероприятий обязательно нужны доказательные материалы, которые получены в лаборатории с аттестатом аккредитации. Использование протоколов из заводской лаборатории не допускается.

Помимо лабораторных испытаний, оценочные мероприятия включают анализ состояния производства (АСП). АСП нужен, если сертифицируется серийный выпуск.

3. Разграничение ответственности.

Ответственность за достоверность, корректность проведенной оценки делится между заявителем и аккредитованным органом.

Последующий контроль.

Если обязательный сертификат выдан на период более 1 года, то на предприятии организуется ежегодная инспекционная проверка производства. Ее непрохождение – основание для приостановки действия или отмены документа.

Как получить сертификат?

Процедура сертификации в РФ организована в следующем порядке:

Предприниматель отправляет заявку в сертификационный центр. Получатель регистрирует заявку, принимает по ней решение. Стороны заключают договор на оценку соответствия. Заявитель предоставляет полный пакет документации на товар и его изготовителя. Далее проводят отбор образцов и их исследования. На основании доказательных материалов (протоколы испытаний, акты АСП) эксперты подводят итоги проверки. Аккредитованный орган заполняет, регистрирует сертификат. Готовая документация предоставляется клиенту.

Сертификат выдается на бумажном носителе. Это типографский бланк с водяными знаками. Информация о документе вносится в соответствующий реестр.

Узнайте подробнее о проведении оценочных мероприятий товаров в РФ у экспертов сертификационного центра.