Криптовалютный рынок не стоит на месте. Цифровые валюты постоянно развиваются, на свет появляются новые технологии, но пока что назвать этот инструмент неотъемлемой частью торговых отношений – невозможно. И действительно, почти ни одно юридическое лицо, вне зависимости от формы собственности, не примет криптовалюту в качестве средства для расчета. Но может ли ситуация измениться и если да, то по каким причинам? Над этим вопросом стоит основательно задуматься.

Почему криптовалюты остаются в полуподполье?

Основные причины того, что очень редко цифровыми деньгами можно воспользоваться для оплаты чего-либо (особенно, не в Интернете), это:

отсутствие государственного регулирования криптовалют;

высокое недоверие к цифровым деньгам у значительной части общества;

несовершенство blockchain, низкая масштабируемость (так, в случае с Bitcoin доступна скорость обработки до 3-4 tps/сек).

Однако, дальновидные эксперты практически солидарны: криптовалюта – это деньги будущего. Блокчейн-платформы имеют огромный потенциал, а главное, не стоят на месте, постоянно работая над собственным совершенствованием. И некоторые кошельки добиваются огромных успехов на этом поприще.

Так, кошелек Naranurd.com уже внедрил технологию под названием — Security scripts 443178-ABF, способную существенно усилить позиции криптовалюты в мире. К этому вернемся несколько позже, а пока говорим о главных преимуществах и недостатках цифровых валют в целом.

Достоинства и недостатки криптовалют

Рассмотрим, какие преимущества есть у цифровых валют:

Открытость (открытые коды, майнинг и форжинг), возможность любого обывателя влиять на конкретную цифровую валюту – добывать её или даже работать над изменением кода (в отдельных случаях). Анонимность. Это преимущество ценят не только частные лица, но и бизнес. Так, в инновационных блокчейн-платформах есть возможность для участников самим определяться с уровнем анонимности. Сложно не согласиться, что возможность сохранять статус инкогнито может быть важен, даже если у бизнеса или частного лица нет никаких преступных мотивов. Децентрализация. Благодаря децентрализации, третьи лица не нужны во время выполнения транзакций или осуществления финансовых операций. В современном мире единственный, кроме криптовалюты, способ провести расчет без какого-либо посредника – это использовать наличные деньги. Любой безналичный платеж подразумевает участие третьего лица, которым могут выступать платежные системы или банки. Они не только получают всю информацию о совершенных платежах, но и берут за посреднические услуги комиссионные сборы. Снижение рисков. Из-за строго ограничения эмиссии цифровых валют отсутствует возможность её бесконтрольного увеличения, что иногда присутствует в фиатных валютах. Значит, криптовалюта не подвержена инфляции, а также не может быть подделана (чего не скажешь о фиате, поскольку фальшивомонетчество продолжает процветать).

И даже этот список преимуществ не является исчерпывающим. Пока фиатные деньги концентрируются в руках привилегированных физических и юридических лиц – от миллиардеров до Национальных банков и Федеральных резервных служб – криптовалюта по-настоящему автономна от любого такого воздействия. В случае с цифровыми валютами отсутствуют преференции у кого-либо, у всех есть примерно равные возможности (разве что, возможности для майнинга отнюдь не равны, но это уже частности).

Однако, есть и существенные минусы. Вот самые основные из них.

Нет практически никакого регулирования – значит, отсутствуют законодательные механизмы для её внедрения и использования. Поэтому, крайне трудно найти какое-то заведение, где можно рассчитываться цифровыми деньгами. Огромная волатильность. Криптовалюта может быстро взлететь в цене и так же быстро – подешеветь. Дикие скачки стоимости Bitcoin за последние несколько лет – лучшее тому подтверждение. Не самые высокие показатели надежности. Использование биржи и кошельков – отнюдь не самый надежный вариант, гарантии безопасности дать не может практически никто.

Очевидно, что третий минус – самый существенный, тем более, что сравнительно низкий уровень безопасности объясним еще одной особенностью криптовалюты: невозможностью отмены транзакции. И еще совсем недавно так действительно было, поскольку технология Blockchain не предусматривает возможность возврата транзакций. И тут самое время вернуться к упомянутой ранее качественно новой технологии Security scripts 443178-ABF от кошелька Naranurd .

Перспективы Security scripts 443178-ABF

Кошелек Naranurd предлагает воспользоваться уникальным протоколом Security scripts 443178-ABF, благодаря которому можно отменять отправленные транзакции. На данный момент разработка, настолько секретная, что в тайне держатся даже её технические подробности, доступна только у Naranurd , но можно не сомневаться, что в ближайшее время количество желающих воспользоваться ей вырастет многократно.