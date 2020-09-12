Крипто-майнеры могут раскупить к Nvidia RTX 3080, оставив геймеров не у дел

Nvidia GeForce RTX 3080 — это долгожданная видеокарта следующего поколения, которая вот-вот будет запущена, но когда она будет выпущена, криптомайнеры могут раскупить запасы RTX 3080 из-за ее огромной чистой производительности.

Чистая мощность

Мы слышали не только слухи о нехватке запасов — предположительно из-за начального короткого производственного цикла, — но и перспектива того, что майнеры криптовалюты могут быть серьезно заинтересованы в приобретении этих графических процессоров. Оюа этих факта могут усугубить проблему.

Утверждение исходит из отчета Tom’s Hardware (со ссылкой на твит известного лидера @momomo_us), в котором утверждается, что криптомайнеры очень заинтересованы в перспективах майнинговой мощности RTX 3080 по сравнению с его ценой. Это будет для майнинга Ethereum, который по-прежнему лучше всего добывается с помощью графического процессора, в отличие от биткойнов или других криптовалют, которые лучше всего майнятся при помощи ASIC.

Один майнер утверждает, что RTX 3080 предлагает хешрейт, который не менее чем в три-четыре раза быстрее, чем RTX 2080, что якобы дает майнерам намного больше мощности по той же запрашиваемой цене (при запуске).

Предполагая, что стоимость электроэнергии составляет 7,5 рублей за кВтч, майнер может установить RTX 3080 в свой существующий риг для майнинга Ethereum и окупить стоимость обновления примерно за девять месяцев (по сравнению с RTX 2080 которому бы на это понадобилось несколько лет).