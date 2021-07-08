Многие люди сегодня хотели бы создать собственное коммерческое предприятие, а те, кто уже в бизнесе – хотели бы свое предприятие расширить и распространять влияние на новые рынки сбыта. Извечная проблема делового человека – где взять денег?

Далекие от предпринимательской деятельности люди полагают, что бизнес основан на полученном от богатых родственников наследстве. На самом деле любая коммерция базируется на кредитовании и инвестициях.

Даже крупнейшие корпорации, как Apple и Google, выпускают акции. Акции – это и есть займы от сторонних инвесторов на развитие бизнеса.

Сегодня, в цифровую эпоху, взять кредит на развитие бизнеса можно в режиме онлайн, что очень удобно с точки зрения охвата пула потенциальных инвесторов и экономии времени на поездках по офисам банков.

Особенности кредитования в интернете

На самом деле разница между поиском кредита в банках в офлайне и онлайн довольно условна.

В интернете кредитованием занимаются все те же банковские организации, что и в физических офисах.

Разница в способах ведения переговоров относительно условий предоставления займа.

Онлайн-кредитование отличается тем, что в качестве банковского кабинета по работе с заемщиками выступает веб-сайт.

Не стоит строить иллюзий относительно возможности получения кредита, достаточного для развития бизнеса, «по одному паспорту, без сбора документов». Некоторые банки действительно выдают небольшие займы без подтверждения платежеспособности, но суммы крайне невелики, не более 200 долларов США.

Преимущества кредитования онлайн

Заемщик имеет возможность одновременно подать заявки в десятки кредитных организаций. Один пакет документов подойдет практически для всех кредиторов, не придется для каждого банка собрать новые справки.

Решения по предоставлению займов в режиме онлайн принимаются быстро, буквально за несколько минут. Такая скорость обработки заявок обусловлена использованием программных средств для анализа первичных заявок на кредиты.

После первичного одобрения в автоматическим режиме, с потенциальным заемщиком начинает вести переговоры «живой» менеджер кредитной организации. И на этом этапе решения принимаются быстро, поскольку требуется уточнить лишь отдельные детали предоставления займа.

В случае отказа, заемщик безотлагательно переходит к переговорам с другим кредитором.

Поскольку займы для бизнеса выражаются в относительно крупных суммах, после принятия решения онлайн, заемщику все равно придется лично оформлять документы в офисе банка либо ждать приезда представителя.