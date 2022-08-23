Красивые решетки на окна

Некоторое время назад, когда обострилась криминогенная обстановка на улицах, на окна стали устанавливать металлические решетки. В дальнейшем уровень преступности упал и оконные решетки стали рассматриваться как привычная и в некоторых случаях обязательная эстетическая деталь декора.

Действительно, грамотно подобранный стиль решеток на окнах способен положительно повлиять на имидж владельцев здания. При этом полезно не забывать, что по информации правоохранительных органов, одним из факторов, на которые ориентируются злоумышленники при выборе цели для грабежа, являются дорогостоящие оконные решетки.

Тем не менее, многие люди чувствуют себя спокойнее, имея дополнительное препятствие от несанкционированного посещения незваных гостей в формате защищающих оконные проемы металлических заграждений.

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На что обратить внимание при выборе и заказе оконных решеток

МЧС настоятельно рекомендует одно из окон оборудовать решетками, имеющими замки либо запоры, открываемыми изнутри. Данная мера предназначена для обеспечения запасного пожарного выхода на случай форс-мажорной ситуации.

Известно несколько наиболее востребованных типов решеток на окна.

Типовые, стандартизированные. Чаще всего сварные, стиль и формат сложились как результат массового использования. Оптимальны по стоимости, не привлекают внимания злоумышленников, подходят для большинства фасадов типовых многоквартирных домов.

Кованые или сварные. Более дорогой вариант, придающий фасаду здания и его обитателям VIP-статус. Отличаются высокой надежностью и долговечностью.

Художественные. Кованные с включением элементов декора – гербы, листья деревьев, цветы, сложные орнаменты. Предназначены более для формирования эстетического впечатления, нежели для защиты безопасности.

При выборе нестандартных вариантов полезно посоветоваться с дизайнером на предмет органичности восприятия решеток как в рамках стиля внутреннего интерьера, так и фасада. Даже самый красивый элемент, не вписываясь в общий стиль, будет выглядеть неуместно и демонстрировать отсутствие вкуса.

Важные детали выбора решеток на окна

Если ограждение расположено слишком близко оконной раме – возникнут трудности с обслуживанием. Надежность защиты в первую очередь зависит даже не от прочности решетки, а от креплений к стенам.

В последнее время в моду вошли ажурные оконные ограждения в формате 3-D, отличающиеся объемным рисунком и тонкой проработкой деталей, имитирующие знаменитый Викторианский стиль.