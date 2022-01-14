Корсет для позвоночника или как быстро справиться с болью

Высокие нагрузки, как и отсутствие физической активности, а также ряд других факторов могут привести к травмам и дегенеративно-дистрофическим процессам в позвоночнике. В некоторых случаях такие проблемы можно предотвратить, в частности, используя при высоких нагрузках, поднятии тяжестей и других факторах риска, поясничный корсет. Также он станет лучшим помощником для снижения болей, профилактики разрушения позвонков и дисков.

Корсет для позвоночника – это специальный пояс, выполненный из плотной эластичной ткани, который может быть дополнен пластиковыми или металлическими ребрами, а также другими поддерживающими элементами. Выбор конструкции зависит от предназначения. Не следует покупать изделие без консультации с врачом, поскольку есть противопоказания, а также индивидуальные правила применения, в зависимости от диагноза, выраженности болей и другой симптоматики.

Функции позвоночного корсета

В зависимости от конструкции, пояс для поясницы оказывает следующие действия:

Фиксирует проблемный участок позвоночника в определенном положении;

Снижает нагрузку на больной отдел, что важно для купирования болевого синдрома;

Снимает мышечное напряжение;

Служит профилактикой травм и развития патологий при поднятии тяжестей и других высоких нагрузках;

Снижает вероятность прогрессирования, уже имеющихся, заболеваний позвоночника.

Корсет часто необходим людям, чья профессиональная деятельность, сопряжена с факторами риска развития патологий: грузчики, тяжелоатлеты, водители, продавцы, работающие на холоде, сквозняках и др.

Конструктивные особенностей корсетов

Пояс для спины при болях в пояснице может быть разной высоты и степени жесткости. Он подбирается в зависимости выраженности и области локализации болей. Корсет бывает поясничным и пояснично-крестцовым. Консультацию по выбору изделия можно получить на сайте компании Med-magazin.ua.

Пояса различаются жесткостью конструкции:

• Мягкий бандаж. Он выполняется из эластичного материала, оказывает легкую фиксацию, используется для профилактики повреждений и заболеваний, при незначительных деформациях, травмах позвоночника, а также слабо выраженных болях;

• Полужесткий корсет на поясничный отдел позвоночника. Он усилен пластиковыми или металлическими пластинами и дополнительными ремнями. Его применяют, когда требуется обеспечить серьезную поддержку позвоночному столбу при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, после травм и операций, а также при выраженных болях;

• Жесткий корсет. Как правило, это высокое изделие, охватывающее весь пояснично-крестцовый отдел. Его цена часто выше, чем у других поясов, что связано со сложностью конструкции. Он может полностью иммобилизировать проблемный участок. Есть специальные модели с динамической фиксацией, как корсет Star Brace Dynamic Fix Orliman SD 104. Он имеет уникальный фиксирующий механизм, обеспечивающий нужную компрессию в области поясницы и идеально адаптируется к особенностям анатомии пользователя. Изделие оснащено дополнительным съемным модулем из пластика и абдоминальной защитной пластиной для поддержки брюшных мышц и усиления стабилизации.

Как долго носить корсет зависит от назначения врача. Он определяет режим и длительность применения. Обычно пояс для профилактики надевается только во время тяжелой физической работы и других нагрузок. Для лечения корсет используется в течение дня с перерывами на 30-45 минут. Иногда после операций и серьезных травм может потребоваться круглосуточное применение. Важно помнить, что жесткие пояса не носят продолжительное время, поскольку мышцы спины не тренируются, привыкают к помощи пояса и могут атрофироваться.