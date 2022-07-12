Корпоративные мероприятия: особенности, преимущества

Корпоративные мероприятия становятся с каждым годом всё более популярными, их проведение регулярно заказывают владельцы организаций и предприятий разных сфер и отраслей. В сегодняшней статье мы узнаем, что представляют собой корпоративы, для чего они нужны, какие форматы они могут иметь.

Корпоратив, тимбилдинг на природе — это не просто весёлые развлечения и вечеринки, а мероприятия, имеющие важное практическое и функциональное назначение. Основная их цель – создать дружную, сплочённую, грамотную команду, которая хорошо взаимодействует между собой: в конечном счете это наилучшим образом сказывается на эффективности, продуктивности и прибыльности компании, позволяет свести к минимуму издержки.

Первый прообраз корпоративных мероприятий появился в нашей стране ещё в девяностые. Уже тогда активно применялась практика проведения мероприятий во внерабочее время, которые проходили в неформальной обстановке, позволяли сотрудникам отдохнуть и расслабиться, лучше узнать друг друга, как следует познакомиться. В процессе таких мероприятий проводились разнообразные конкурсы. Сегодня организацией любых корпоративных мероприятий занимаются профессионалы, которые постоянно повышают свою квалификацию. Они учитывают все детали и нюансы, принимают во внимание пожелания, потребности, цели и задачи заказчика. Таким образом, на выходе получается мероприятие, позволяющее достичь всех поставленных целей, вызывающее огромное количество положительных эмоций и повышающее настроение всех участников.

Корпоративы могут проводиться в том числе на природе и это отличная идея для теплого времени года. У руководителя есть возможность предложить сотрудникам на выбор несколько форматов мероприятия. Далее останется обратиться к профессионалам для того, чтобы уже в ближайшее время принять участие в незабываемом ярком событии.

Чтобы провести его, совершенно необязательно ждать какого-то повода или какого-то определенного времени года: приурочить его можно, например, ко дню рождения фирмы, компании, предприятия. Это будет интересный, нестандартный, необычный формат, который, с уверенностью можно сказать, привлечет много внимания и большое количество участников. Также мероприятие можно организовать в преддверии:

любых государственных праздников;

важных дат — профессиональных праздников;

ими можно завершить семинары, конференции, круглые столы.

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