Короткий обзор БК Мелбет

Хорошая букмекерская контора – это площадка, способная предоставить своим пользователям широкий выбор услуг. И контора Мелбет в этом плане находится на передовых позициях. На сайте БК каждый игрок найдет огромное количество событий для спортивных ставок. Для этого представлено более тридцати спортивных дисциплин, которые освещают все турниры, соревнования и матчи. Любителям виртуального спорта всегда доступны киберспортивные соревнования, а если вам по душе азартные игры, то есть огромный раздел с казино.

На сайте букмекерской конторы доступно два вида ставок на спорт – в режиме лайв и прематч. Первый тип – это пари на матчи, которые уже начались. В них выше коэффициенты, но и риск проигрыша так же выше, так как расклады могут быстро меняться в зависимости от ситуации в игре. Второй тип ставок – прематч, то есть пари на события, которые начнутся в будущем. В них можно ставить на игры, запланированные на следующий день или неделю, также тут можно спрогнозировать исходы чемпионатов и турниров.

Чтобы присоединиться к букмекерской конторе, достаточно создать себе аккаунт и пополнить счет. Регистрация предлагается различными способами:

В один клик. По электронной почте. Через социальные сети. С помощью номера телефона.

Для пополнения счета предлагаются десятки способов, от банковских карт, до криптовалюты. Во время регистрации можно принять участие в акции, которая дает хороший приветственный бонус. Таких поощрений два – для ставок на спорт и для казино.

Способы игры на сайте

Букмекер Melbet предлагает своим пользователям различные варианты, как делать ставки. Можно играть через персональный компьютер и официальный сайт конторы melbet.com. Если нет желания сидеть за ПК, то всегда есть вариант с установкой мобильного приложения, которое предлагается для смартфонов на Андроид и iOS.

Скачать приложение предлагается с официального сайта. Для этого переходим в него и в разделе «Приложения» выбираем нужную версию операционной системы. Выбрав Андроид, начнется скачивание установочного файла, который далее запускается для установки. Важно: apk-версию рекомендуется скачивать только с сайта БК, так как в Play Market она недоступна, а на сторонних ресурсах можно скачать версию с вредоносными файлами. Версию для iOS можно напрямую загрузить с App Store.

Если же возможности скачать приложение нет, но хочется делать ставки через мобильный телефон, то предлагается использование мобильной версии сайта. У нее все те же функции и возможности, что и официального сайта и приложения.