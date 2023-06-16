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Коробка вариатор на Ауди А4

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Коробка переключения передач в автомобиле нужна для запуска вращения колес за счет поступления крутящего момента от двигателя. Механизм позволяет менять скорость движения машины, соединяет и разъединяет мотор с трансмиссией.

Устройство вариатора Ауди А4

Вариатором называется разновидность автоматической КПП, плавно меняющей передаточное отношение в определенном диапазоне. Такая коробка работает бесступенчато, в ней нет переключения скоростей. Корректировка передаточного числа осуществляется с учетом разгона или торможения автомобиля. Существует несколько типов этих механизмов, при необходимости купить вариатор Ауди А4 нужно выбирать трансмиссию Multitronic 01J.

Конструкция КПП включает:

  • два сцепления многодискового типа;
  • планетарный редуктор;
  • вариаторную передачу;
  • металлическую цепь;
  • регулировочный и прижимной цилиндры.

Работу агрегата контролирует управляющая система, состоящая из блока, гидравлического механизма и контроллеров. Частью КПП также являются основная передача, дифференциал, эжекционный и масляный насосы. Внутри блока размещены температурные и другие датчики.

Принцип действия вариатора

Передача вращающего момента в коробках-вариаторах осуществляется за счет зацепления цепи за поверхность компонентов, установленных на первичном и вторичном валах. При схождении и расхождении этих деталей меняется передаточное число. Стоит учитывать, что цена коробки передач на Ауди А4 зависит от года выпуска, условий эксплуатации и обслуживания машины. При этом данный тип механизма обеспечивает ряд преимуществ:

  • при изменении скорости нет толчков и рывков;
  • техобслуживание автомобиля обходится дешевле;
  • расход горючего меньше, чем в машинах с автоматической КПП;
  • ресурс механизма достаточно большой.

Неисправности в коробках-вариаторах на Ауди А4 обычно связаны с повреждением или окислением контактов в датчиках либо блоке управления. К поломкам приводят обрывы цепи и электропроводки, механические повреждения компонентов, а также несвоевременная замена масла, нарушение сроков технического обслуживания.

В перечисленных случаях вариатор переходит в аварийный режим работы, на панели загорается соответствующее предупреждение. Машина начинает двигаться рывками, дергается при ускорении или замедлении. Иногда невозможно снять КПП с режима парковки или активировать заднюю передачу. В такой ситуации необходим ремонт коробки-вариатора, а при существенных повреждениях – замена агрегата.

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