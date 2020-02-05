Контекстная реклама и работа оптимизатора сайта

В последние годы в браузерах контекстная реклама полностью заменила статичные баннеры. Поэтому контекстная реклама обучение которой заключается в освоении основ маркетинга, предполагает изучение разных видов данного направления продвижения товаров и услуг.

В интернете контекстная реклама в основном представлена поисковой и тематической. В первом случае материалы, направленные на целевую аудиторию, размещаются в поисковых системах и выдаются пользователю только при условии, что ее запросы по тематике совпадают с определенными товарами и услугами.

Тематическая реклама предполагает выдачу материалов, которые могут не относиться к конкретным запросам, интересующим пользователя, но могут объединять определенные группы товаров или услуг.

В отличие от поисковой рекламы тематическую более целесообразно использовать в случаях, когда пользователь имеет возможность провести достаточно времени за изучением рекламного материала.

Размещением рекламы может заниматься оптимизатор сайта, задача которого – привлечь дополнительную аудиторию на интернет-ресурс. Для успешной работы такому специалисту необходимо не только выполнять задачи технического характера, но и заниматься аналитической деятельностью. А перед тем, как стать оптимизатором сайта, такой сотрудник должен изучить основы рекламы, маркетинга и копирайтинга для более эффективной работы в дальнейшем.

Когда требуется работа оптимизатора

В зависимости от количества проектов заказчика и их масштабов, работа оптимизатора может иметь свои особенности и по-разному оцениваться. Для больших проектов и крупных сайтов, требующих серьезной аналитической работы и постоянной поддержки, подойдут компании, которые предоставляют комплексные услуги по работе с сайтами клиентов.

В этом же случае можно воспользоваться услугами маркетинговых агентств, которые после оценки проекта смогут предложить оптимальные варианты. В некоторых ситуациях выгодной альтернативой может стать работа с частными лицами, которые не представляют никакие организации и работают в статусе фрилансеров. Гонорары оптимизатора в таком случае будут ниже, чем при обращении в агентство, но и гарантии для заказчика могут отсутствовать.

При обращении в агентства и к фрилансерам рекомендуется в первую очередь изучить портфолио потенциального исполнителя работы. Это позволит оценить профессионализм специалистов и снизить вероятность того, что работы будут выполнены некачественно.