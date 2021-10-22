Кому подойдет виртуальный сервер, преимущества его аренды

Сервисы удаленного доступа упрощают жизнь любого бизнеса, сегодня они очень популярны. Но почему все-таки стоит именно арендовать VPS, а не развернуть собственный сервер на базе купленного оборудования? И кому виртуальное решение подойдет в первую очередь? Ниже вы узнаете ответы на оба этих вопроса, после чего сможете взвешенно решить, стоит ли пользоваться облачными технологиями (забегая вперед, по своему опыту скажем, что да, однозначно).

Итак, «исходные данные»: в сети работают крупные международные концерны, компании, продающие товары по всей стране, фирмы, предлагающие какие-то услуги в рамках своего города, стартапы, отдельно взятые веб-мастера…

Для кого аренда окажется оптимальным решением?

По мнению экспертов Serverspace.ru, современный и надежный VPS-сервер даст максимум возможностей и преимуществ следующим категориям пользователей:

Представители малого бизнеса (торговля, услуги), только начинающие свое развитие на просторах Всемирной сети.

Стремительно растущие веб-проекты, требующие все большего объема ресурсов.

Фирмы, которым важна стабильно высокая скорость обслуживания целевой аудитории (те, чьи сайты просто не должны подвисать, иначе это обернется огромными репутационными потерями).

Клиенты, желающие получить все корпоративные инструменты (почту, чат, интернет-магазин) в рамках одной площадки.

Веб-мастеры, стремящиеся получить root-доступ для внесения индивидуальных настроек и максимально гибкого администрирования.

В общем случае, это все те, кто хочет развиваться и работать в интернете, не завися от других пользователей, и не собирается переплачивать за качественный хостинг.

Преимущества аренды виртуального сервера

Специалисты все той же компании Serverspace, выступавшие в роли консультантов, подтвердили, что в целом ряде случаев гораздо практичнее пользоваться услугами удаленного дата-центра. И выделили следующие плюсы такого решения:

Рациональная экономия – не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Ресурсы – мощности профессионального хостера всегда выше, чем у самого производительного ПК, вам точно хватит их с запасом, для любых задач. Бесперебойность – если сломается техника, развернутая на базе офиса, сайт «ляжет». С виртуальным сервером такая проблема не грозит, ведь у провайдера есть резервное оборудование и дата-центры, которые и примут на себя нагрузку. Отсутствие необходимости в обслуживании – за работоспособностью чутко следят сотрудники компании, предлагающей услуги хостинга, заметьте, специалисты в этом вопросе, обладающие профильным опытом и способные осуществить самые тонкие настройки. Равноудаленность – дата-центры современных провайдеров разнесены по всему миру, что позволяет их клиентам с одинаковой степенью оперативности взаимодействовать со своей целевой аудиторией из самых разных стран.

Советуем вам арендовать VPS и попользоваться виртуальным сервером хотя бы в тестовом режиме – вы сами увидите, насколько это просто и удобно.