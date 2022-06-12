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Кому подойдет Astra Linux?

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«Карма Групп» — российская компания, которая в течении многих лет разрабатывает комплексные ИТ-решения, поставляет отечественное ИТ-оборудование, системы безопасности и программное обеспечение государственным заказчикам и крупным предприятиям с государственным участием.  

О компании

Компания «Карма Групп» является системным интегратором, имеет значительный опыт работы с государственными организациями. На сегодняшний день, когда в мире сложилась сложная экономическая и политическая ситуация, для многих организаций стал очень актуальным вопрос импортозамещения. 

С «Карма Групп» сотрудничают многие отечественные и азиатские производители. Компания поставляет российское и локализует импортное оборудование. Ее основными задачами являются: предоставление идей, решений и технологий для государственных структур, и бизнеса, и достижения экономического роста и процветания России.

Предложение компании

Операционная система astra linux special edition смоленск является сегодня одним из самых востребованных продуктов компании «Карма Групп». ОС идеально подходит современным мобильным и энергетически эффективным ЭВМ, с высокой производительностью, и коммуникационному оборудованию, созданному на базе вычислительных платформ, имеющих процессорную архитектуру x 86-64; обеспечивает их функционирование.

Наличие обширных возможностей данной операционной системы, позволит решить фактически все ежедневные вопросы, а удобство использования графического интерфейса Fly обеспечит быструю работу, при этом не требуется высокая производительность ПК. ОС выполняет следующие действия:

  • очищает внешнюю и оперативную память, удаляет файлы;
  • маркирует документы;
  • регистрирует события;
  • защищает информацию;
  • ограничивает действия пользователей;
  • защищает адресное пространство, и многие другие.

Благодаря входящим в ОС приложениям функционируют: 

  • программы электронной почты;
  • системы управления баз данных;
  • офисные программы;
  • ПО, выполняющее резервное копирование и другие программы.

Современная операционная система оснащена актуальным ядром Linux и защищенным гипервизором, которые обеспечивают правильную работу высокотехнологичного оборудования. Это дает возможность эффективно использовать ОС в качестве базы для создания безопасной системы виртуализации.

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