Кому подойдет Astra Linux?

«Карма Групп» — российская компания, которая в течении многих лет разрабатывает комплексные ИТ-решения, поставляет отечественное ИТ-оборудование, системы безопасности и программное обеспечение государственным заказчикам и крупным предприятиям с государственным участием.

О компании

Компания «Карма Групп» является системным интегратором, имеет значительный опыт работы с государственными организациями. На сегодняшний день, когда в мире сложилась сложная экономическая и политическая ситуация, для многих организаций стал очень актуальным вопрос импортозамещения.

С «Карма Групп» сотрудничают многие отечественные и азиатские производители. Компания поставляет российское и локализует импортное оборудование. Ее основными задачами являются: предоставление идей, решений и технологий для государственных структур, и бизнеса, и достижения экономического роста и процветания России.

Предложение компании

Операционная система astra linux special edition смоленск является сегодня одним из самых востребованных продуктов компании «Карма Групп». ОС идеально подходит современным мобильным и энергетически эффективным ЭВМ, с высокой производительностью, и коммуникационному оборудованию, созданному на базе вычислительных платформ, имеющих процессорную архитектуру x 86-64; обеспечивает их функционирование.

Наличие обширных возможностей данной операционной системы, позволит решить фактически все ежедневные вопросы, а удобство использования графического интерфейса Fly обеспечит быструю работу, при этом не требуется высокая производительность ПК. ОС выполняет следующие действия:

очищает внешнюю и оперативную память, удаляет файлы;

маркирует документы;

регистрирует события;

защищает информацию;

ограничивает действия пользователей;

защищает адресное пространство, и многие другие.

Благодаря входящим в ОС приложениям функционируют:

программы электронной почты;

системы управления баз данных;

офисные программы;

ПО, выполняющее резервное копирование и другие программы.

Современная операционная система оснащена актуальным ядром Linux и защищенным гипервизором, которые обеспечивают правильную работу высокотехнологичного оборудования. Это дает возможность эффективно использовать ОС в качестве базы для создания безопасной системы виртуализации.