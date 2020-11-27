Кому и зачем может понадобиться покупка прокси?

Прокси – посредник между устройством (компьютером, смартфоном, планшетом или любым другим гаджетом, имеющим выход в Интернет) и системой интернет-серверов. Прокси-серверы чаще всего используются для сокрытия настоящего IP-адреса. Это может понадобится в случае необходимости получения доступа к сайту, который заблокирован на территории определенной страны. Купить высокоскоростные прокси по доступной цене можно на сайте https://proxy-sale.com/. Они отличаются стабильной работой, позволяющей обеспечить корректную работу сервера.

Многие компании не хотят, чтобы их сотрудники посещали ресурсы с неприемлемым контентом через корпоративную сеть. Поэтому при создании сетевой архитектуры администраторы часто прибегают к использованию прокси-серверов. Сетевые администраторы могут ограничивать доступ к порталам, чтобы сотрудниками не отвлекались на посторонние дела в рабочее время.

Для чего используются прокси-сервера?

Прокси-сервера пригодятся в ситуациях, когда необходимо:

защитить сервер от сетевых атак;

снизить нагрузку на канал;

ограничить доступ к определенным веб-сайтам;

заблокировать вредоносный трафик;

подключить к сети несколько устройств, при наличии одного IP-адреса.

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Какие бывают типы прокси-серверов?

Прозрачный. Они не обеспечивают анонимность, поскольку не скрывают от сайта факт того, что подключение осуществляется с помощью посреднического сервиса. Чаще всего такой способ проксирования встречается в публичных заведениях, образовательных учреждениях и общественных местах.

Анонимные. Не передает сведения о пользователе. Отличный вариант, чтобы избавиться от таргетированной рекламы или скрыть местоположение. Во время работы IP-адрес меняется с регулярными интервалами — это позволяет обеспечить максимальную конфиденциальность.

Искажающие. Подменяют IP-адрес, выдавая фальшивые данные. Это позволяет снизить шансы на то, что веб-ресурс сможет отследить трафик и установить по нему личности пользователя. Встречаются довольно редко из-за своей мало применимости.