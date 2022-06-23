Компенсация переезда в другой город России

Желающие переехать в другой регион РФ для работы на новом месте, могут воспользоваться условиями специального проекта, гарантирующего поддержку трудовой мобильности. Дело в том, что работодатели получают финансовую помощь, позволяющую трудоустраивать новых сотрудников (речь идёт о Дальнем Востоке и Сибири).

Данная программа актуальная для Амурской, Архангельской, Вологодской и Сахалинская областей, а также для Красноярского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. Кром того, в неё включены республики Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Чукотский АО и Еврейская автономная республика. Для переезда по указанной программе необходимо иметь определённую специальность.

Военнослужащим и их семьям в случае переезда к очередному месту дислокации полагается компенсация со стороны государства. Добавим, что пенсионеры, перебирающиеся жить поближе к детям (в пределах России), должны информировать о своём перемещении Пенсионный фонд и собрать нужные справки.

Транспортная компания выдаст вам необходимые документы

Компания «Правильные Перевозки» организует для вас переезд в другой город на автомобиле – тентованной Газели, еврофуре или ином автомобиле грузоподъёмностью от 3-х до 5 тонн. Фирма оказывает подобные услуги по 122-м городам России. Транспортировка вещей обойдётся недорого, и за сохранность перевозимого имущества персонал компании будет нести полную ответственность.

Итак, определённые категории граждан могут в связи с переездом рассчитывать на материальную со стороны государства или работодателя. Получение этих выплат гарантируется тем, кто своевременно предоставит пакет документов.

Приведём их перечень:

договор, заключённый с транспортной компанией;

акт и квитанцию об оказании услуг;

документы, которые заверяются органами налоговой службы;

ИНН.

Помимо того, клиент должен сохранить платёжное поручение (то есть чек) и иметь на руках справку об отсутствии кассового аппарата. Поскольку затраты на домашний переезд будут возмещаться, заказчик услуги избавляет себя от материальных потерь. Отметим, что эта оплата за провоз багажа имеет ограничение: на человека – не более 1 тонны, а на семью — максимум 5 тонн.

У нас вы можно получить предварительный расчёт стоимости транспортировки, которую предстоит заказать. Общая сумма будет зависеть от выбранной модели транспорта и расстояния до пункта прибытия. Наши грузчики аккуратно сделают всю работу, включая разборку и сборку мебели.

Транспортная компания предоставляет своим заказчикам полный комплект документов, позволяющих получить компенсацию переезда в другой город России.