Компания VolmaxGroup предлагает лицензионные программы

Компания VolmaxGroup предлагает лицензионные программы29.10.2020 11:52
Лицензионное программное обеспечение сегодня имеет высокую стоимость. Однако на сайте компании VolmaxGroup нужный софт можно приобрести по низкой цене. В данной статье речь пойдёт именно об это компании.
Продукция организации
В VolmaxGroup есть несколько программ, которые может купить любой желающий:
- Операционная система Windows 10. На сайте можно купить лицензионный ключ для активации Home и Pro версий. В данный момент компания предоставляет скидку на покупку операционок.
- Лицензионный антивирус Kaspersky Internet Security 2 на один или на два года. Также возможно купить менее эффективную, но дешёвую защиту для компьютера в виде ESET NOD32 Internet Security. Одну лицензию данного антивируса можно установить сразу на 5 ПК.
- Пакет программ Microsoft Office Pro 2019. В этом пакете присутствует необходимый для работы набор софта. К примеру, современный текстовый редактор Microsoft Office Wordс расширенными функциональными возможностями, программа для создания презентаций, слайд-шоу, а также приложения для работы с математическими функциями, уравнениями, ведения бухгалтерского учёта.
- Пакет программного обеспечения Microsoft 365 для продвинутых пользователей компьютеров.
- Лицензионные ключи для установки специального софта, видеоигр, программ по монтажу видеороликов.
Обратите внимание! Сотрудники организации VolmaxGroup при необходимости приедут к клиенту на дом и установят купленное им ПО, проведут настройку программ, операционной системы в целом. Данная услуга полностью бесплатна и действует только один раз!
Отзывы VolmaxGroup
Клиенты данной компании отзываются о ней исключительно с положительной стороны. В этом можно убедиться, перейдя по следующей ссылке: https://volmax.kz/.
Организация имеет большое количество клиентов по всей территории России и Украины. В её услугах нуждаются различные учебные заведения, предприятия, заводы, на которых реализовано производство товаров, а также индивидуальные предприниматели.
VolmaxGroup осуществляет поддержку малого бизнеса, ценит каждого клиента, регулярно предоставляя скидки на свою продукцию. Сотрудники организации — это профессионалы, имеющий большой опыт в сфере работы с клиентами, предоставления услуг.
Таким образом, в VolmaxGroup можно приобрести лицензионное программное обеспечения по приемлемым ценам. Перед покупкой необходимо внимательно изучить каталог товаров на сайте.
Просмотры: