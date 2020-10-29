Компания VolmaxGroup предлагает лицензионные программы

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.55 EUR/RUB: 91.26 BTC/USD: 8756.9

29 ноября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Компания VolmaxGroup предлагает лицензионные программы

29.10.2020 11:52

Лицензионное программное обеспечение сегодня имеет высокую стоимость. Однако на сайте компании VolmaxGroup нужный софт можно приобрести по низкой цене. В данной статье речь пойдёт именно об это компании.

Продукция организации

В VolmaxGroup есть несколько программ, которые может купить любой желающий:

  • Операционная система Windows 10. На сайте можно купить лицензионный ключ для активации Home и Pro версий. В данный момент компания предоставляет скидку на покупку операционок.
  • Лицензионный антивирус Kaspersky Internet Security 2 на один или на два года. Также возможно купить менее эффективную, но дешёвую защиту для компьютера в виде ESET NOD32 Internet Security. Одну лицензию данного антивируса можно установить сразу на 5 ПК.
  • Пакет программ Microsoft Office Pro 2019. В этом пакете присутствует необходимый для работы набор софта. К примеру, современный текстовый редактор Microsoft Office Wordс расширенными функциональными возможностями, программа для создания презентаций, слайд-шоу, а также приложения для работы с математическими функциями, уравнениями, ведения бухгалтерского учёта.
  • Пакет программного обеспечения Microsoft 365 для продвинутых пользователей компьютеров.
  • Лицензионные ключи для установки специального софта, видеоигр, программ по монтажу видеороликов.

Обратите внимание! Сотрудники организации VolmaxGroup при необходимости приедут к клиенту на дом и установят купленное им ПО, проведут настройку программ, операционной системы в целом. Данная услуга полностью бесплатна и действует только один раз!

Отзывы VolmaxGroup

Клиенты данной компании отзываются о ней исключительно с положительной стороны. В этом можно убедиться, перейдя по следующей ссылке: https://volmax.kz/.

Организация имеет большое количество клиентов по всей территории России и Украины. В её услугах нуждаются различные учебные заведения, предприятия, заводы, на которых реализовано производство товаров, а также индивидуальные предприниматели.

VolmaxGroup осуществляет поддержку малого бизнеса, ценит каждого клиента, регулярно предоставляя скидки на свою продукцию. Сотрудники организации — это профессионалы, имеющий большой опыт в сфере работы с клиентами, предоставления услуг.

Таким образом, в VolmaxGroup можно приобрести лицензионное программное обеспечения по приемлемым ценам. Перед покупкой необходимо внимательно изучить каталог товаров на сайте.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги