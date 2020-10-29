Компания VolmaxGroup предлагает лицензионные программы

Лицензионное программное обеспечение сегодня имеет высокую стоимость. Однако на сайте компании VolmaxGroup нужный софт можно приобрести по низкой цене. В данной статье речь пойдёт именно об это компании.

Продукция организации

В VolmaxGroup есть несколько программ, которые может купить любой желающий:

Операционная система Windows 10. На сайте можно купить лицензионный ключ для активации Home и Pro версий. В данный момент компания предоставляет скидку на покупку операционок.

Лицензионный антивирус Kaspersky Internet Security 2 на один или на два года. Также возможно купить менее эффективную, но дешёвую защиту для компьютера в виде ESET NOD32 Internet Security. Одну лицензию данного антивируса можно установить сразу на 5 ПК.

Пакет программ Microsoft Office Pro 2019. В этом пакете присутствует необходимый для работы набор софта. К примеру, современный текстовый редактор Microsoft Office Wordс расширенными функциональными возможностями, программа для создания презентаций, слайд-шоу, а также приложения для работы с математическими функциями, уравнениями, ведения бухгалтерского учёта.

Пакет программного обеспечения Microsoft 365 для продвинутых пользователей компьютеров.

Лицензионные ключи для установки специального софта, видеоигр, программ по монтажу видеороликов.

Обратите внимание! Сотрудники организации VolmaxGroup при необходимости приедут к клиенту на дом и установят купленное им ПО, проведут настройку программ, операционной системы в целом. Данная услуга полностью бесплатна и действует только один раз!

Отзывы VolmaxGroup

Клиенты данной компании отзываются о ней исключительно с положительной стороны. В этом можно убедиться, перейдя по следующей ссылке: https://volmax.kz/.

Организация имеет большое количество клиентов по всей территории России и Украины. В её услугах нуждаются различные учебные заведения, предприятия, заводы, на которых реализовано производство товаров, а также индивидуальные предприниматели.

VolmaxGroup осуществляет поддержку малого бизнеса, ценит каждого клиента, регулярно предоставляя скидки на свою продукцию. Сотрудники организации — это профессионалы, имеющий большой опыт в сфере работы с клиентами, предоставления услуг.

Таким образом, в VolmaxGroup можно приобрести лицензионное программное обеспечения по приемлемым ценам. Перед покупкой необходимо внимательно изучить каталог товаров на сайте.