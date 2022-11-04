Компания Mio Technology начала продавать видеорегистратор MiVue™ C317 через сеть АЗС «Лукойл»

Производитель автомобильной электроники Mio Technology начал сотрудничать с сетью АЗС «Лукойл». Теперь на ее заправках по всей России можно купить продукцию Mio. Первый шаг в реализации совместной программы — старт акции на видеорегистратор MiVue™ C317.

Mio MiVue™ C317 — компактная модель с самыми необходимыми функциями. Современный дизайн сочетается с широкими возможностями. Устройство оснастили светосильной оптикой с диафрагмой F2.2, которая обеспечивает запись видео в разрешении Full HD и углом обзора 130 градусов.

В надежной конструкции предусмотрен G-сенсор — датчик удара, срабатывающий при резком ускорении, торможении или столкновении, после чего устройство автоматически сохраняет последнее видео в нестираемую область карты памяти.

Еще в видеорегистраторе есть суперконденсатор, благодаря которому модель устойчива к перепаду температур и сохраняет работоспособность даже в холодное время года. Более подробно познакомиться с устройством можно на сайте mio.com

В рамках акции любой посетитель сети заправочных станций с высококачественным топливом может приобрести видеорегистратор Mio MiVue™ C317 со скидкой 2299 рублей по специальной цене 3990 рублей.

Акция действует до 31 декабря 2022 года или до тех пор, пока устройства остаются в наличии. Условия и правила программы читайте по ссылке auto.lukoil.ru.

О компании Mio Technology

Бренд Mio был зарегистрирован в мае 2002 года. Изначально компания занималась продажей портативных навигационных устройств, однако со временем ассортимент стал значительно шире. Сегодня он включает в себя видеорегистраторы и радар-детекторы, завоевавшие множество престижных наград.

Устройства Mio продаются в 50 странах мира. Компания удерживает лидирующие позиции в сегменте видеорегистраторов и радар-детекторов в России, Восточной Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Mio разрабатывает и производит продукты высочайшего качества, которые позволяют сделать движение на дорогах комфортнее и безопаснее.