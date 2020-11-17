Компактный ноутбук, который действительно заслуживает внимания: Redmibook 14

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.25 EUR/RUB: 90.39 BTC/USD: 8756.9

18 декабря : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Статьи

Обзоры рынков

Компактный ноутбук, который действительно заслуживает внимания: Redmibook 14

18.11.2020 01:13

Выбор качественного ноутбука является непростой задачей, ведь рынок предлагает сотни интересных моделей от самых разных производителей. Традиционные лидеры в этой сфере: Asus, Apple, Lenovo, Toshiba, Samsung. Можно вспоминать и другие бренды, лэптопы которых стали действительно культовыми и очень популярными. Указанных выше марок ноутбуков обычно с головой хватало для выбора пользователей, каждый человек то, чьему бренду больше доверяет. Но сейчас все поменялось – появление на рынке продукции Xiaomi полностью перевернуло ситуацию.

Если Вы ищете компактный ноутбук, который можно легко возить с собой на работу, учебу, использовать в метро – образцы компактных ноутбуков Redmibook 14 обязательно должны Вас заинтересовать. Xiaomi постарались и предложили миру очень интересный продукт, который не только предлагается по конкурентной цене, но и отличается многими достоинствами.

Компактный ноутбук, который действительно заслуживает внимания: Redmibook 14

Особенности Redmibook 14

Среди основных характеристик данного аппарата от Xiaomi стоит отметить следующее:

  • Компактные размеры, диагональ дисплея всего 14 дюймов. С таким ноутбуком легко ездить в путешествия или в городском транспорте. При этом применяется качественная матрица IPS с красивой цветопередачей, а разрешение здесь – FullHD;
  • Стильный металлический корпус. Устройство получило полностью металлический корпус серого цвета, который выглядит очень стильно, отличается прочностью, не боится механических воздействий адекватной силы;
  • Использование современных интерфейсов: USB 3.0 для быстрой передачи данных, HDMI порт, присутствует традиционный 3,5 мм аудиоразъем для наушников;
  • Крутое «железо». Ноутбук пригодится не только студентам или работающим людям, которым важно решать на устройстве серьезные задачи, но и тем, кто не прочь иногда поиграть в игры. I7 процессор 8-го поколения, очень неплохая для лэптопа видеокарта GeForce MX250 от NVIDIA на 2 ГБ, 8 ГБ ОЗУ – о чем еще мечтать для запуска Dota 2 или CS: GO?

Аппарат очень приятный как внешне, так и по скорости работы. На рынке можно найти не только базовый вариант с i7-8565U процессором, но и модификации с i5-10210U и даже i7-10510U.

Redmibook 14 – отличный ноутбук от Xiaomi, который легко даст фору конкурирующим моделям других брендов. Смело покупайте этот аппарат и Вы точно не будете жалеть о таком выборе!

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги