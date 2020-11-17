Компактный ноутбук, который действительно заслуживает внимания: Redmibook 14

Выбор качественного ноутбука является непростой задачей, ведь рынок предлагает сотни интересных моделей от самых разных производителей. Традиционные лидеры в этой сфере: Asus, Apple, Lenovo, Toshiba, Samsung. Можно вспоминать и другие бренды, лэптопы которых стали действительно культовыми и очень популярными. Указанных выше марок ноутбуков обычно с головой хватало для выбора пользователей, каждый человек то, чьему бренду больше доверяет. Но сейчас все поменялось – появление на рынке продукции Xiaomi полностью перевернуло ситуацию.

Если Вы ищете компактный ноутбук, который можно легко возить с собой на работу, учебу, использовать в метро – образцы компактных ноутбуков Redmibook 14 обязательно должны Вас заинтересовать. Xiaomi постарались и предложили миру очень интересный продукт, который не только предлагается по конкурентной цене, но и отличается многими достоинствами.

Особенности Redmibook 14

Среди основных характеристик данного аппарата от Xiaomi стоит отметить следующее:

Компактные размеры, диагональ дисплея всего 14 дюймов. С таким ноутбуком легко ездить в путешествия или в городском транспорте. При этом применяется качественная матрица IPS с красивой цветопередачей, а разрешение здесь – FullHD;

Стильный металлический корпус. Устройство получило полностью металлический корпус серого цвета, который выглядит очень стильно, отличается прочностью, не боится механических воздействий адекватной силы;

Использование современных интерфейсов: USB 3.0 для быстрой передачи данных, HDMI порт, присутствует традиционный 3,5 мм аудиоразъем для наушников;

Крутое «железо». Ноутбук пригодится не только студентам или работающим людям, которым важно решать на устройстве серьезные задачи, но и тем, кто не прочь иногда поиграть в игры. I7 процессор 8-го поколения, очень неплохая для лэптопа видеокарта GeForce MX250 от NVIDIA на 2 ГБ, 8 ГБ ОЗУ – о чем еще мечтать для запуска Dota 2 или CS: GO?

Аппарат очень приятный как внешне, так и по скорости работы. На рынке можно найти не только базовый вариант с i7-8565U процессором, но и модификации с i5-10210U и даже i7-10510U.

Redmibook 14 – отличный ноутбук от Xiaomi, который легко даст фору конкурирующим моделям других брендов. Смело покупайте этот аппарат и Вы точно не будете жалеть о таком выборе!