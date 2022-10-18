Комната в коммуналке: особенности покупки

Бывает, что у молодой семьи нет средств на приобретение жилья отдельно от родителей, но очень хочется переселиться. В таком случае они рассматривают недорогие варианты, и среди предлагаемых на рынке попадаются комнаты в коммунальных квартирах. Что они собой представляют, хорошо знают те, кто вырос во времена Советского Союза. У некоторых до сих пор сохранились противоречивые, но, как правило, теплые воспоминания, когда все соседи жили будто вместе.

Коммунальная квартира представляет собой большую жилплощадь на две, три или больше изолированные комнаты. В каждой живут разные семьи. При этом кухня, прихожая и ванна с туалетом – общие. Раньше такие квартиры были в собственности государства, их давали людям не в постоянное пользование. Сейчас их делят между семьями, проживающими в комнатах.

Особенности и преимущества

Многие авторы советских времен красочно описывали быт в такой квартире. Недопонимания между соседями, конфликты, необходимость подстраиваться под быт каждой семьи – когда-то это было частью повседневной жизни. У многих получалось договориться, найти общий язык. Ссоры часто возникали на фоне того, кому и когда пользоваться санузлом, убирать кухню и коридор. Ремонты делались очень редко.

Коммуналки в Ростове сохранились еще с советских времен, и там до сих пор живут люди. Их активно покупают и продают, ведь теперь такая недвижимость уже не в собственности государства. Каждую комнату оформляют на конкретного владельца. Есть у такого жилья и преимущества:

доступная стоимость. Это оптимальный вариант для желающих обзавестись своим жильем за небольшую сумму и быстро. Если нет денег на полноценную квартиру, это как раз отличный способ пожить отдельно;

прописка. Покупая комнату в коммуналке, владелец получает регистрацию места проживания. Это решает множество сложных вопросов;

возможность сдать в аренду или через время перепродать.

Бывает и так, что люди, проживающие на одной жилплощади, со временем становятся близкими друзьями. Совместный быт необязательно разделяет, бывает, что косвенно благодаря ему семьи тесно общаются между собой и много времени проводят вместе.

Как правильно выбрать

Предложений много, ведь доступная стоимость комнаты в коммуналке привлекает желающих быстро и недорого сменить место жительства. На сайте агентства недвижимости «Титул» представлено много вариантов для тех, кто хочет сделать такую покупку. Все актуальные предложения представлены в виде списка. В объявлении указаны текущая стоимость, площадь комнаты, планировка, расположение, прочие данные.

По каждому объекту есть подробное описание и фотографии. Так, получится ознакомиться с ним лучше и точно принять решение о покупке. Предварительно нужно посоветоваться с другими членами семьи, ведь такое жилье имеет свои особенности. Имеет значение и район, где находится дом, а именно инфраструктура. Многие стремятся купить недвижимость в центральных районах Ростова-на-Дону или с красивыми видами на реку.