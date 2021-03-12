Когда нужен эвакуатор для грузовиков

Сельскохозяйственная техника требует должно ухода и своевременного ремонта. Диагностика сельхозтехники – первый этап технического обслуживания. Она необходима для того, чтобы выявить, какие проблемы появились в ходе ее эксплуатации. Это может быть износ важных систем или попадание пыли, грязи, воды и снега во внутренние системы. Система охлаждения может работать некорректно, если в ней образовалась накипь, а в фильтрах может появиться нагар. Когда возможные причины поломки выявлены, специалист может начать ремонт сельхозтехники. Это может быть замена различных деталей, регулировка механизмов, восстановление посадок. Аспекты работы будут зависеть от того, какая именно техника требует ремонта.

Так, например, культиваторы требуют периодической заточки, как и дисковые лущильники. Бороны точат с помощью специального устройства, которое закрепляется на токарном станке. Сеялки требуют своевременного ремонта высаживающих аппаратов и сошников. В общем, специфика работы сильно влияет на особенности ремонта. Диагностика сельхозтехники нужна после длительного простоя. Если техника долго стоит без дела, механизмы могут покрыться ржавчиной. Если начать её эксплуатацию без предварительной очистки, может понадобиться более серьёзный ремонт или даже замена комплектующих.

Виды ремонта спецтехники

В Украине ремонт сельскохозяйственной техники – услуга очень популярная. Так как фермерством занимается всё больше людей при этом найти профильное СТО достаточно большая проблема. Праймтехсервис предлагает комплексное решение по ремонту сельхозтехники, есть возможность выезда ремонтной бригады на обьект и услуги эвакуации техники в случаи серйозных проблем.

Можно выделить три вида ремонта техники:

текущий – происходит без отрыва от рабочего процесса. Водитель ежедневно осматривает технику и при обнаружении неполадок обращается за помощью к специалистам;

плановый – обычно проводится не реже двух раз в год и призван стать профилактикой серьёзных поломок;

капитальный – если техника, несмотря на все меры предосторожности, больше не справляется с объёмом работы, стоит обратиться за помощью в сервисный центр.

Стоит помнить, что проходить полное техническое обслуживание и заниматься ремонтом спецтехники необходимо минимум два раза в год. В конце и начале рабочего сезона. Зачем это нужно? Казалось бы, зимой она стоит в сухих гаражных помещениях, в которых стараются поддерживать стабильный температурный режим и приемлемую влажность. Но, несмотря на самые благоприятные условия, техника может прийти в негодность. Поэтому перед началом работ её следует осмотреть повторно.