Кофемашины для кафе и ресторанов

Старый добрый черный кофе, скорее всего, составит большую часть всех продаж. Вот почему нужна кофемашина с фильтром, на которую можно положиться. Для кафе, итальянская кофемашина профессиональная для кофейни должна быть достаточно прочной, чтобы производить большое количество кофе каждый день, достаточно быстрой, чтобы удовлетворять спрос в самое загруженное время дня (обычно по утрам), и достаточно большой, чтобы производить большее количество кофе (чтобы не приходится постоянно варить кофе в течение дня).

Правильна кофеварка

Кофе — любимый напиток, поэтому стоит инвестировать в качественную кофемашину. Будь то свежесваренный фильтрованный кофе, капучино, крепкий эспрессо или латте макиато: у каждого покупателя и любителя кофе свои предпочтения, а иногда и желаемый вариант зависит от случая и времени. Прежде всего, важно, чтобы кофемашина приносила желаемые напитки быстро и в отличном качестве.

Следующие вопросы подскажут, на какие характеристики следует обращать внимание при покупке кофемашины:

Какие кофейные напитки и другие виды напитков следует готовить в кофемашине?

Кофемашина управляется квалифицированным персоналом или дилетантом?

Сколько чашек кофемашина должна готовить одновременно?

Какой должна быть дневная производительность кофемашины?

В кофейнях часто есть недорогие профессиональные кофемашины, которые готовят разные сорта кофе одновременно, но нужно быть осторожными, чтобы не перегрузить себя. Большинство успешных владельцев кофеен рекомендуют предлагать три или четыре вида кофе одновременно.

В интерьере каждого кафе должна быть качественная эспрессо-машина

Многие традиционные кофейные напитки содержат эспрессо, поэтому нужна выдающаяся эспрессо-машина. К сожалению, рынок промышленных эспрессо-машин сбивает с толку, и некоторые из более дорогих машин могут вызвать ценовой шок. Важно понимать, из чего состоит хорошая эспрессо-машина, перед тем, как купить автоматическую кофемашину для кафе и как получить наилучшее соотношение цены и качества.

Промышленная кофемолка

Поскольку большинство кофеен используют немолотые зерна, чтобы сделать кофе как можно более свежим, вам следует добавить промышленную кофемолку в список оборудования вашей кофейни.

Покупайте товар у проверенных производителей и поставщиков и вы всегда будете довольны. Хороших покупок.