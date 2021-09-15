Kia Stinger: история и современность

Сегодня одним из самых популярных автомобилей в модельном ряде корейского автоконцерна Киа является лифтбек класса Gran Turismo – Stinger.

История появления

Этот корейский спорткар был представлен в 2017 году. Стингер можно назвать самым проевропейским автомобилем в модельном ряде Kia. Многие технические и дизайнерские решения, использованные в этой модели, позаимствованы у концепта Kia GT Concept.

В 2021 году был представлен рестайлинговый лифтбек Stinger. Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера авто. К тому же в модельном ряде появились «Стингеры» с 2,5-литровым турбомотором мощностью 304 л.с.

Если рассматривать основные причины популярности Kia Stinger на протяжении последних 4-х лет, то стоит отметить потрясающий экстерьер этого спорткара. В нем смешаны черты многих всемирно известных моделей. Несмотря на эклектичность, Стингер стал узнаваемым автомобилем с потрясающим экстерьером.

Современность

Прекрасный внешний вид – далеко не единственная причина популярности данного автомобиля. Решив купить Kia Stinger у официального дилера, также можно рассчитывать на:

первоклассный комфорт в салоне авто;

внушительную мощность;

точность рулевого управления;

множество опций и систем помощи водителю;

современную навигационную систему, беспроводное зарядное устройство, цифровую приборную панель и другие высокотехнологичные решения, которые всегда будут под рукой.

Официальный дилер Kia в Воронеже отмечает и другие достоинства данной модели:

наличие камеры контроля слепых зон;

наличие 3-зонного климат-контроля;

вентилируемые передние сидения;

утонченный дизайн интерьера;

прекрасные аэродинамические характеристики и т.д.

Комплектации и цены

Рассматривая цены и комплектации Киа Стингер 2021 года выпуска, нужно отметить, что данная модель представлена в нескольких вариантах:

Luxe;

Prestige;

Style;

GT Line;

GT Line Red;

GT Line Suede;

GT;

GT Suede.

В базовой комплектации эта модель представлена 197-сильным двигателем. По умолчанию этот спорткар оснащается 7 подушками безопасности, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, ABS, ESP, 3-зонным климат-контролем, бесключевым доступом и запуском двигателя, LED-фарами, подогревом сидений и руля, парктроником, аудиосистемой, камерой заднего вида и мультимедиа-центром с 8-дюймовым дисплеем.

В заключение остается добавить, что по выгодным ценам Киа Стингер можно купить только у официального дилера корейского автоконцерна в России. Обратившись в дилерский центр, также можно рассчитывать на покупку других авто из модельного ряда Kia. К тому же официальный дилер Киа предоставляет возможность приобретение автомобиля в кредит. Еще одно преимущество сотрудничества с дилером Kia заключается в возможности записаться на бесплатный тест-драйв автомобиля Stinger.