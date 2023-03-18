Кепитал Вейл — От чего зависит доход в пулах ликвидности

Технология блокчейн открыла перед участниками цифровой экономики целый мир возможностей — от беспрецедентной доходности до повышенной безопасности. В основе этих достижений лежит метод Liquidity Pooling — сочетание теоретических и практических методов, которое помогает минимизировать риски и одновременно максимизировать потенциал заработка в сделках на основе криптовалют. В нашем материале, посвященном криптовалютам, более подробно рассматриваются тенденции, связанные с ними риски и меры, которые инвесторы могут принять в этой развивающейся сфере.

С ростом децентрализованного криптотрейдинга появился новый способ получения стабильного пассивного дохода — так называемые пули ликвидности. Эта инновационная, но малорискованная инвестиционная стратегия предполагает использование собственных средств и хорошо подобранных инструментов для получения максимальной прибыли. Если вы заинтересованы в максимизации потенциального дохода — самое время поближе познакомиться с тем, что представляют собой эти пулы и как они работают.

Отправляйтесь в мир криптовалют с помощью пулов ликвидности — большого количества заранее определенных криптовалютных пар, заблокированных в децентрализованных смарт-контрактах. Используйте мощь и удобство, предлагаемые автоматизированными маркет-мейкерами (AMM), чтобы легко конвертировать одну валюту/токен в другую, устанавливая надежные курсы, определяемые исключительно их относительными объемами в указанном пуле!

Кепитал Вейл отличная площадка для торговли и инвестирования

Если вас интересуют возможности торговли и инвестирования, не требующие деанонимизации, то кнапример, криптобиржа Capital Whale DeX — это то, что вам нужно. С помощью их услуг можно получить стабильный поток пассивного дохода, просто отправив равное соотношение двух монет в свой пул ликвидности по текущему курсу — это проще, чем когда-либо прежде! Эта технология настолько проста и эффективна, что даже киты типа Binance уделяют ей внимание. Как раз на Binanc`овском сайте, в их академии, есть довольно толковая познавательная статья о том, как именно работают эти пулы.

Итак, пулы ликвидности — это возможность конвертировать цифровые активы безопасным, справедливым и экономически эффективным способом. В первую очередь стоит обратить внимание на децентрализованные биржевые пулы ликвидности. Вот как они работают: инвесторы вносят капитал, который дает им возможность мгновенно обменять актив A на B или наоборот по рыночному курсу. Тем временем трейдеры могут использовать этот пул, отправляя выбранную ими криптовалюту/токен вместе с комиссионным сбором в качестве части транзакции, что приводит к возможности пассивного дохода для тех, кто инвестирует время в наполнение этих ликвидных пулов!

В новой цифровой экономике активный пул ликвидности обеспечивает справедливую систему платежей для трех ключевых субъектов — создателей смарт-контрактов, отвечающих за его функционирование, бирж, предоставляющих своим пользователям доступ к нему, и частных инвесторов, предоставляющих столь необходимый капитал. Как и в традиционных банковских системах до них, те, у кого есть деньги, предоставляют ресурсы, которые используются другими, нуждающимися в средствах; однако эта инновационная финансовая модель предлагает беспрецедентную независимость и ежедневные вознаграждения, которые никогда не встречались в обычном обществе.

Однако практическое воплощение технологии пулов ликвидности ставит перед инвесторами ряд вопросов. Давайте сравним это на примере двух совершенно различных криптобирж — Uniswap и CapitalWhale.

По данным CoinMarketCap Uniswap возглавляет список самых популярных децентрализованных бирж. . Благодаря своей модели автоматического маркет-мейкера, конкурирующего с традиционными централизованными книгами заявок, Uniswap с момента своего появления произвела революцию в торговле на DEX. Пользователям доступны три основных способа доступа к бирже: Аутентификация MetaMask, кошелек Coinbase и безопасный протокол WalletConnect.

Uniswap предлагает поставщикам ликвидности довольно привлекательный доход. С доходностью от 0,01 до 0,30% за транзакцию участники пула могут получить доход от своих активов больше чем в любом банке! Однако то, сколько вы заработаете, во многом зависит от таких факторов, как: тип токенов, входящих в вашу пару; волатильность обеих валют, участвующих в паре токенов, и самое главное — соотношения объемов вашего взноса к объемам взносов других поставщиков ликвидности. В принципах регулировании этого параметра состоит основное различие между криптобиржами Uniswap и CapitalWhale. У Uniswap размер пула ликвидности ограничен только желанием участников вносить в этот пул деньги. Это приводит к тому, что объем сделок, проходящих через данный пул, как правило меньше размера пула. В свою очередь следствием этого является то, что на каждый отдельный взнос в данный пул приходится одна транзакция (сделка ) в день. Это означает доходность от 0,01 до 0,3% в день. По меркам банковского бизнеса это очень высокий доход, но в крипту люди приходят за иксами, а не за долями процента.

Размеры пулов ликвидности в Кепитал Вейл

В CapitalWhale все организовано принципиально по другому, там размер пулов ликвидности жёстко ограничен. Следствием этого является то, что объём сделок, проходящих через пул в разы, а иногда и в десятки раз, превышает объём собственно пула. Поэтому на каждый взнос в пул в день приходится несколько сделок. А иногда и несколько десятков сделок. в день. Каждая из которых приносит все те же 0,01-0,3% Но поскольку таких сделок за день не одна, а много, то все вместе это приносит инвестору доход иногда до 2-3% в день. Такая доходность приводит к CapitalWhale множество инвесторов, и чтобы сохранить лимитный размер пула дельцы из CapitalWhale начали даже проводить аукционы, на которых продавали право вносить деньги в пул ликвидности! И инвесторы были готовы переплачивать в полтора раза больше, только бы получит доступ к такому высокодоходному инструменту. Вещь, в общем-то неслыханная в теперешнее время крипто-зимы.

В итоге можно констатировать, что каким бы привлекательным ни было предложение лидеров рынка, всегда найдется конкурент, который сможет предложить еще лучшую альтернативу. Не исключено, что через какое-то время CapitalWhale забронзовеет, и найдется еще кто-то, кто сумеет из денег инвесторов выжать больший доход. Но владельцам денег просто нужно тщательно изучать рынок и находить самых энергичных игроков.