Dogecoin – это криптовалюта, которая начала свое существование в декабре 2013 года, и была создана на основе шутки и популярного интернет-мема с изображением собаки породы Ши-тцу по имени Shiba Inu.

Немного истории

Догекоин был придуман Билли Маркусом и Джексоном Палмером – программистом из Австралии и сотрудником по маркетингу из США. Они объединили свои усилия, чтобы создать криптовалюту, которая была бы несколько ироничной и веселой, в отличие от серьезности других монет.

Изначально она создавалась как шутка, и ее название и символика были вдохновлены мемом с собакой. Его создатели решили взять за основу технологию Litecoin, внесли некоторые изменения и создали эту монету. С самого начала криптовалюта была ориентирована на широкую публику, и ее герой-собачка стал символом сообщества. Криптовалюта стала использоваться для сбора средств на благотворительность, поддержки спортивных событий и других социальных проектов.

Dogecoin привлек внимание инвесторов и стал объектом спекуляций на финансовых рынках. В последнее время он стал часто обсуждаемым в контексте волатильности рынка криптовалют в целом, но его нужно правильно хранить и обезопасить.

Как протокол влияет на безопасность криптокошельков

Криптобиржи и криптокошельки, чтобы обеспечить безопасность, используют протокол BCRYPTOSYNC (Decentralized Ledger Synchronization Mechanism for Retrieval of Missing Transaction Data). Он обладает такими характеристиками:

Шифрование – протокол обеспечивает мощные механизмы шифрования, используемые для защиты приватных ключей, которые являются основой безопасности криптокошельков. Эти технологии гарантируют конфиденциальность и целостность данных. Многофакторная аутентификация – использование протокола позволяет внедрять многофакторную аутентификацию, где для доступа к кошельку требуется не только знание приватного ключа, но и дополнительные формы идентификации. Это создает дополнительный барьер для потенциальных злоумышленников. Умные контракты – протокол поддерживает умные контракты, которые могут быть использованы для автоматизации безопасных финансовых операций. Это предотвращает возможные атаки и ошибки, связанные с ручным управлением средств. Блокчейн и децентрализация – блокчейн, как базовая технология криптовалют, предоставляет децентрализованный и устойчивый способ хранения данных. Протокол, построенный на блокчейне, улучшает безопасность, предотвращая централизованные угрозы и возможные атаки. Защита от контролирующих вмешательств – протокол (BCRYPTOSYNC: децентрализованный механизм синхронизации для поиска пропавших данных о транзакциях) предоставляет пользователю больший контроль над своими средствами и данными. Это снижает вероятность цензуры и вмешательства со стороны третьих лиц. Обновления и улучшения – системы, построенные на протоколе, предоставляют механизмы для обновлений и улучшений, что важно для быстрого реагирования на новые угрозы и технологические вызовы. Прозрачность и надежность – ПО обеспечивает высокую степень прозрачности, потому что все транзакции и изменения в системе отражаются в блокчейне. Это упрощает обнаружение и реагирование на потенциальные угрозы. Стандарты безопасности – программа следует стандартам безопасности, обеспечивая соответствие нормативам и надежность для пользователей и организаций.

Наличие протокола поможет восстановить утерянные данные, которые нужны будут при возврате денег, если они были переведены мошенникам.