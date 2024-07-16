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Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича и стал победителем «Уимблдона» 2024

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Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича и стал победителем «Уимблдона» 2024

14 июля 2024 года любители тенниса узнали имя победителя турнира «Большого Шлема» «Уимблдона». В решающем противостоянии встретились легендарный Новак Джокович и юный феномен Карлос Алькарас. Хоть аналитики букмекерской конторы Ubet KZ, которая известна высокими котировками на события из мира тенниса, считали шансы спортсменов равными, доминирование испанца на корте было заметно невооруженным взглядом.

Участие Новака Джоковича на «Уимблдоне» оставалось под большим вопросом до самого старта турнира, так как серба мучили проблемы с подколенным сухожилием, и эта травма побудила его сняться с соревнований на Открытом Чемпионате Франции. Однако второй номер рейтинга уверенно прошел все стадии, добравшись до очередного финала ТБШ.

Однако составить конкуренцию феноменальному Карлосу Алькарасу из Испании, который на 16 лет моложе его самого, Джокович не смог. Юный испанский теннисист выиграл все три сета со счетом 6:2, 6:2 7:6 и стал победителем «Уимблдона» во второй раз в карьере. Всего на счету 21-летнего спортсмена 4 победы на турнирах ТБШ.    

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