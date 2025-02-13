Карьера и жизнь Игоря Шувалова: от чиновника до руководителя госкорпорации

Ранние годы и образование

Игорь Шувалов — биография которого начинается 4 января 1967 года в посёлке Билибино на Чукотке в семье москвичей, которые временно работали в этом регионе. Несколько лет он учился в местной школе, а позже, после возвращения семьи в Москву, завершил обучение в одной из столичных школ. Первым местом работы стала лаборатория НИИ «Экос». В 1985 году Шувалов был призван в армию, а спустя два года поступил на юридический факультет МГУ, который окончил в 1993 году с отличием.

Начало профессиональной деятельности

После окончания университета Шувалов начал карьеру в Министерстве иностранных дел РФ в должности атташе. Вскоре он перешёл в частный сектор, став старшим юрисконсультом в компании «АЛМ-Консалтинг». Через два года возглавил адвокатское бюро этой компании, а в 1997 году начал работу в Госкомимуществе РФ, где руководил департаментом реестра федеральной собственности. В этот период он курировал взаимодействие с крупными государственными и финансовыми институтами.

Карьера в правительстве

С конца 1990-х годов Шувалов занимал руководящие посты в правительственных структурах, включая Министерство государственного имущества и аппарат Правительства РФ. С 2003 года он стал помощником президента, отвечая за ключевые вопросы социально-экономического развития, в том числе удвоение ВВП и снижение бедности. Впоследствии занимал должности в Администрации Президента и участвовал в разработке национальных проектов в области образования, здравоохранения и строительства доступного жилья.

В 2008 году Шувалов стал первым заместителем председателя Правительства РФ. В его ведении находились программы поддержки малого и среднего бизнеса, контроль государственного долга и привлечение инвестиций. Также он возглавлял работу комиссий, связанных с ВТО, Таможенным союзом и Евразийским экономическим союзом.

Работа в «ВЭБ.РФ»

С 2018 года Игорь Шувалов возглавляет госкорпорацию «ВЭБ.РФ», где занимается поддержкой социально-экономических проектов и оптимизацией работы корпорации. Под его руководством был создан инвестиционный блок, расширяющий деятельность организации, а в 2021 году его полномочия на посту главы корпорации были продлены.

Личная жизнь

Шувалов женат на Ольге Викторовне, с которой познакомился ещё в студенческие годы. У пары четверо детей. Одним из увлечений семьи является спорт, особенно футбол.