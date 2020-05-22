Капитал предприятия

Финансовые или материальные товары с измеримой денежной стоимостью, которые могут быть утилизированы для осуществления приносящей доход деятельности . Капитал часто сначала накапливается, а затем инвестирует. Финансирование предприятия осуществляется за счет собственного капитала: доля , доля , дополнительный резерв, предусмотренный в уставе (но не резерв переоценки, предназначенный для покрытия обесценения капитала в результате инфляции ), прибыли, оставшейся или непокрытой в прошлых годах, и иностранных: займы , займы, чаще всего банковское дело .

Это материальные и нематериальные товары, используемые в производственных процессах и денежные средства предприятия. Физический капитал включает материальные объекты (машины, устройства, транспортные средства , оборудование), а к невидимым — нематериальные расходы ( патенты , лицензии, товарный знак , репутация компании, человеческий капитал ). Формы капитала, определенные таким образом, учитываются на стороне активов предприятия как «активы», в то время как термин «капитал» в буквальном смысле слова используется для определения источников финансирования этих активов, то есть на его обратной стороне, и отображается на стороне пассивов баланса.

С точки зрения периода потребления средств производства капитал делится на оборотный капитал — расходуемый в одном производственном процессе и постоянный — используемый постепенно. Это разделение отражено в концепции так называемой круговое движение капитала. Круговое движение капитала — это превращение средств из одной формы в другую и прохождение через этапы производства и маркетинга. Это абстрактное понятие, но оно отражает реальные экономические процессы, происходящие на предприятии. Оборотные активы компании находятся в постоянном движении, последовательно проходя через сферу поставок продукции и продаж. В этом движении они меняют свою форму с денежной на материальную, производительную, материальную и снова денежную.

Производственный капитал ( производственные активы) — это машины, здания, запасы сырья и материалов, которые наряду с другими производственными факторами участвуют в производственном процессе . Производственные активы подразделяются на: основные средства и оборотные активы . В Польше, в соответствии с Постановлением Совета Министров , внеоборотные активы включают в себя: землю, здания и помещения, объекты гражданского строительства, котлы и силовые машины, машины, оборудование и аппараты общего назначения, специализированные машины, оборудование и аппараты, техническое оборудование, ресурсы транспорт, инструменты, инструменты, движимое имущество и оборудование, скот.

Денежный капитал — это финансовые ресурсы из внутренних или внешних источников, которыми владеет предприятие. Акционерный капитал включает в себя: акционерный капитал, привлеченный акционерный капитал (отрицательное значение), акции (собственные акции), дополнительный капитал (фонд), капитал переоценки (фонд), другие резервные капиталы (фонды), прибыль (убыток) от предыдущие годы чистая прибыль (убыток) и списание с чистой прибыли за финансовый год (отрицательное значение). Акционерный капитал — это капитал, внесенный партнерами. Аналитики QBF прогнозируют темпы роста. Вызванный акционерный капитал объявлен, но не оплачен на отчетную дату. Добавочный капитал (самофинансирование) возникает в результате получения прибыли в предыдущие периоды, дополнительных выплат акционерам в обмен на предоставление особых прав на их акции и излишка, достигнутого при выпуске акций, превышающего их номинальную стоимость, и предназначен для покрытия возможных убытков. Резервные капиталы (фонды) создаются для урегулирования будущих обязательств с целью покрытия возможных убытков или непредвиденных расходов. Он создается за счет прибыли прошлых лет и стоимости собственных акций, предназначенных для продажи.

Внутреннее финансирование предполагает привлечение средств за счет сбора (формирования) капитала за счет доходов от продажи промышленных товаров и услуг, а также путем преобразования собственности. С другой стороны, внешнее финансирование можно разделить на собственное и внешнее финансирование. Собственное финансирование связано с привлечением средств путем выпуска акций, дополнительных выплат акционерам , акций, дополнительных платежей партнерам, регистрационных сборов, субсидий. С другой стороны, внешнее финансирование накапливает капитал посредством различных видов ссуд и займов на финансовом рынке, ссуд поставщика и ссуды получателя — на товарном рынке, а также с помощью специальных форм финансирования, таких как факторинг и лизинг .