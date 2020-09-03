Правильно подобранный матрас обеспечит комфорт и хороший ночной сон. Однако при совершении покупки в интернет-магазине следует обращать внимание не только на материал, из которого он был изготовлен, но и на размеры. Какую ширину матраса стоит выбрать?

Какова длина и ширина матраса?

Ответ на вопрос о том, какая ширина будет лучшей, зависит от многих факторов. Нужно, прежде всего, учитывать, кто будет на нем спать. Важными параметрами будут рост и вес пользователя. Рост человека, использующего матрас, влияет на оптимальную длину, которая должна быть как минимум на 20 см длиннее высоты. Благодаря этому можно избежать проблем с выступающими за край кровати ногами. В свою очередь, минимальная ширина одного изделия для взрослого человека составляет 70 см. Однако нет никаких сомнений в том, что вес пользователя будет влиять на то, является ли более широкий продукт лучшим решением. Никто не хочет чувствовать страх падения, когда ложится спать в своей постели. Поэтому считается, что самая лучшая и безопасная ширина — 90 см. Однако ширина также должна быть адаптирована к возрасту пользователя. Каковы рекомендации производителей по этому вопросу?

Оптимальная ширина матраса и возраст пользователя

Предложение матрасов лучших производителей включает в себя товары, разделенные на категории по возрасту пользователей. Как правило, предлагаются модели для подростков, взрослых и детей. Как выбрать ширину в такой ситуации? Ширина от 60 до 70 см рекомендуется для самых маленьких пользователей. Детям старшего дошкольного возраста следует также обеспечить оптимальное пространство 70-90 см. Когда ребенок вырастет и достигнет школьного возраста, ширина останется неизменной. Тем не менее, нужно позаботиться о соответствующей длине, адаптированной к росту ребенка. Для подростков рекомендуется использовать варианты, такие, как и для взрослых. Ширина матрасов колеблется от 80 до 160 см. Одним из популярных является размер 80 х 190 см.

Однако может случиться так, кровать имеет нестандартные размеры. В этом случае можно заказать изготовление матраса по индивидуальным параметрам. Поэтому, прежде чем принять решение о покупке конкретной модели, нужно измерить каркас кровати и отрегулировать ширину матраса не только под свои нужды, но и под свои возможности. Как это сделать правильно? Каркас кровати должен быть измерен изнутри. Затем из полученного результата нужно вычесть несколько сантиметров, которые заполнят кромки матраса или будут использованы для вентиляции.

Ширина на пару

Клиентам предлагаются двойные модели, которые предназначены для больших кроватей или для пар. В такой ситуации стоит учитывать потребности обоих пользователей. Стоит обратить внимание на то, насколько широкий матрас был до этого, чтобы понять, к каким поверхностям мы привыкли.