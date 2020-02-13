Какую бумагу выбрать для визиток

Визитка несёт информацию о контактных данных владельца, отражает сферу деятельности. Во многих случаях сведения на карточке могут понадобиться через некоторое время. Визитка будет находиться в бумажнике, портмоне или в ящике рабочего стола долгое время. При изготовлении карточек надо учитывать срок хранения изделия. Для клиентов в бизнес-сфере понадобятся визитки рекламирующего характера – респектабельные.

Разновидности материала

Производители предлагают обширный ассортимент для создания раздаточного материала:

металлизированную бумагу;

тач кавер;

мелованную бумагу;

графический картон;

крафт.

Визитки на крафт бумаге приобретают у пользователей большую популярность. Это экологически безопасный продукт изначально использовался в производстве пакетов, коробок. Крафтовая бумага изготавливается без добавления красок и отбеливания. Внешняя природная натуральность доказывает, что продукт не принесёт вреда окружающему миру: быстро разлагается без каких-либо химических выделений.

От чего зависит выбор бумаги

В зависимости от вида деятельности организации зависит и выбор материала для печати визитных данных. В любом случае, тонкая некачественная бумага надолго не сохранится, поэтому материал должен быть высокой плотности.

Мелованная бумага. Лидер в печати. Привлекает доступная цена и хорошее качество, высокий уровень передачи цветов на белом фоне. Металлизированная. Дизайнерская бумага, которая имеет особые покрытия перламутра и металлика. Визитка приобретает презентабельный вид за счёт поверхностного свечения. Подчёркивается высокий статус владельца. Тач кавер. Матовая фактура, шелковистая поверхность материала приятна на ощупь, выглядит элегантно. Латексное напыление придаёт элегантный вид. Такую основу для визитки выбирают для подчёркивания интеллигентности, респектабельности предприятия. Графический картон. Материал удобен для распечатки, хорошо впитывает краску, на исключительно белом фоне можно добиться желаемого эффекта от нанесённой записи и рисунков. Высокая плотность обеспечивает износостойкость. Кравтовая бумага. Изготовители экологически чистых изделий специально используют этот материал для визиток, пакетов, чтобы подчеркнуть преимущество выпускаемой продукции.

Выбор бумаги зависит от ценовой политики, желания показать статус владельца визитной карточки, а также с позиции рекламы. Более сорока наименований бумаги для визиток удовлетворят потребности любого заказчика.