Какую бумагу выбрать для визиток

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.05 EUR/RUB: 68.78 BTC/USD: 10326.1

13 марта : четверг

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Какую бумагу выбрать для визиток

13.02.2020 12:45

Визитка несёт информацию о контактных данных владельца, отражает сферу деятельности. Во многих случаях сведения на карточке могут понадобиться через некоторое время. Визитка будет находиться в бумажнике, портмоне или в ящике рабочего стола долгое время. При изготовлении карточек надо учитывать срок хранения изделия. Для клиентов в бизнес-сфере понадобятся визитки рекламирующего характера – респектабельные.

Разновидности материала

Производители предлагают обширный ассортимент для создания раздаточного материала:

  • металлизированную бумагу;
  • тач кавер;
  • мелованную бумагу;
  • графический картон;
  • крафт.

Визитки на крафт бумаге приобретают у пользователей большую популярность. Это экологически безопасный продукт изначально использовался в производстве пакетов, коробок. Крафтовая бумага изготавливается без добавления красок и отбеливания. Внешняя природная натуральность доказывает, что продукт не принесёт вреда окружающему миру: быстро разлагается без каких-либо химических выделений.

От чего зависит выбор бумаги

В зависимости от вида деятельности организации зависит и выбор материала для печати визитных данных. В любом случае, тонкая некачественная бумага надолго не сохранится, поэтому материал должен быть высокой плотности.

  1. Мелованная бумага. Лидер в печати. Привлекает доступная цена и хорошее качество, высокий уровень передачи цветов на белом фоне.
  2. Металлизированная. Дизайнерская бумага, которая имеет особые покрытия перламутра и металлика. Визитка приобретает презентабельный вид за счёт поверхностного свечения. Подчёркивается высокий статус владельца.
  3. Тач кавер. Матовая фактура, шелковистая поверхность материала приятна на ощупь, выглядит элегантно. Латексное напыление придаёт элегантный вид. Такую основу для визитки выбирают для подчёркивания интеллигентности, респектабельности предприятия.
  4. Графический картон. Материал удобен для распечатки, хорошо впитывает краску, на исключительно белом фоне можно добиться желаемого эффекта от нанесённой записи и рисунков. Высокая плотность обеспечивает износостойкость.
  5. Кравтовая бумага. Изготовители экологически чистых изделий специально используют этот материал для визиток, пакетов, чтобы подчеркнуть преимущество выпускаемой продукции.

Выбор бумаги зависит от ценовой политики, желания показать статус владельца визитной карточки, а также с позиции рекламы. Более сорока наименований бумаги для визиток удовлетворят потребности любого заказчика.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги