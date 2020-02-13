Какую бумагу выбрать для визиток

Какую бумагу выбрать для визиток13.02.2020 12:45
Визитка несёт информацию о контактных данных владельца, отражает сферу деятельности. Во многих случаях сведения на карточке могут понадобиться через некоторое время. Визитка будет находиться в бумажнике, портмоне или в ящике рабочего стола долгое время. При изготовлении карточек надо учитывать срок хранения изделия. Для клиентов в бизнес-сфере понадобятся визитки рекламирующего характера – респектабельные.
Разновидности материала
Производители предлагают обширный ассортимент для создания раздаточного материала:
- металлизированную бумагу;
- тач кавер;
- мелованную бумагу;
- графический картон;
- крафт.
Визитки на крафт бумаге приобретают у пользователей большую популярность. Это экологически безопасный продукт изначально использовался в производстве пакетов, коробок. Крафтовая бумага изготавливается без добавления красок и отбеливания. Внешняя природная натуральность доказывает, что продукт не принесёт вреда окружающему миру: быстро разлагается без каких-либо химических выделений.
От чего зависит выбор бумаги
В зависимости от вида деятельности организации зависит и выбор материала для печати визитных данных. В любом случае, тонкая некачественная бумага надолго не сохранится, поэтому материал должен быть высокой плотности.
- Мелованная бумага. Лидер в печати. Привлекает доступная цена и хорошее качество, высокий уровень передачи цветов на белом фоне.
- Металлизированная. Дизайнерская бумага, которая имеет особые покрытия перламутра и металлика. Визитка приобретает презентабельный вид за счёт поверхностного свечения. Подчёркивается высокий статус владельца.
- Тач кавер. Матовая фактура, шелковистая поверхность материала приятна на ощупь, выглядит элегантно. Латексное напыление придаёт элегантный вид. Такую основу для визитки выбирают для подчёркивания интеллигентности, респектабельности предприятия.
- Графический картон. Материал удобен для распечатки, хорошо впитывает краску, на исключительно белом фоне можно добиться желаемого эффекта от нанесённой записи и рисунков. Высокая плотность обеспечивает износостойкость.
- Кравтовая бумага. Изготовители экологически чистых изделий специально используют этот материал для визиток, пакетов, чтобы подчеркнуть преимущество выпускаемой продукции.
Выбор бумаги зависит от ценовой политики, желания показать статус владельца визитной карточки, а также с позиции рекламы. Более сорока наименований бумаги для визиток удовлетворят потребности любого заказчика.
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