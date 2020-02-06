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Каковы преимущества лизинга принтеров?

06.02.2020 20:50

Независимо от того, нужен ли вам лазерный принтер для рабочих групп, который может использоваться как цифровая печать, широкоформатный струйный принтер или плоттер, способный вместить большие чертежи САПР, печатное оборудование может представлять собой большие денежные затраты для любого бизнеса. Лизинг вместо покупки может помочь вам улучшить денежный поток и при этом предоставить устройства, необходимые для получения и поддержания конкурентного преимущества. По мере развития потребностей в оборудовании лизинг также может облегчить их удовлетворение и управление.

Держите оборудование свежим

Поскольку аренда оргтехники длится в течение фиксированных периодов времени, после чего вы обычно возвращаете использованное оборудование лизинговой компании, вы можете планировать условия аренды таким образом, чтобы они соответствовали циклу замены, который вы хотите сохранить для выходного оборудования. В зависимости от количества сотрудников, которые будут использовать устройство, объема, который оно печатает, и вероятности того, что вы перерастете его, вы можете заранее планировать новые технологии и не отставать от улучшений в конструкции или функциях оборудования.

Сохранить оборотный капитал

Когда вы берете принтер в лизинг, а не покупаете его напрямую, вы избегаете потенциально больших первоначальных затрат на приобретение оборудования. Если вы финансируете свое приобретение с помощью банковского кредита, вас попросят внести от 10 до 20 процентов первоначального взноса. Арендная плата может предусматривать оплату первого и последнего месяцев рассрочки до начала срока аренды, но она представляет собой гораздо более скромные предварительные инвестиции. Сохранение вашего делового капитала позволяет вам посвятить свои деньги другим потребностям, таким как рост персонала или планы расширения. Однако выбор длительного срока аренды может привести к уменьшению сумм платежей за счет увеличения общей стоимости владения, поскольку сумма ваших платежей может превысить стоимость покупки устройства.

Создать фиксированную стоимость

Лизинг создает фиксированные не облагаемые налогом расходы, что позволяет избежать необходимости в сложных графиках амортизации. Хотя вычет покупной цены как единовременной суммы может помочь вам компенсировать прибыль на чистую сумму, он может привести к неравномерному финансовому сценарию в зависимости от того, как вы планируете амортизацию. Для сравнения, арендные платежи становятся ежемесячной частью вашей прибыли. Обратите внимание, что договоры аренды, предусматривающие условия выкупа, позволяющие приобретать оборудование по сниженной стоимости в конце срока аренды, могут облагаться налогом на имущество в зависимости от того, как ваше местное и государственное правительство структурирует свое налоговое законодательство.

Комплектное оборудование и расходные материалы

Аренда принтера может позволить вам свернуть стоимость расходных материалов и технического обслуживания в фиксированную стоимость ежемесячного платежа. В зависимости от выбранного вами аппаратного обеспечения вы можете заключить соглашение об обслуживании, которое включает чернила или тонер для фиксированного количества распечаток в месяц или квартал, а также взимает плату за дополнительные расходные материалы, выходящие за рамки аренды. Эта структура аренды превращает и ваше оборудование, и ваши платежи за поставку в фиксированную стоимость, на которую вы можете с большей готовностью планировать бюджет, чем просто покупать чернильные или тонер-картриджи, когда они у вас заканчиваются.

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