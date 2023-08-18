Какой Wi-Fi роутер выбрать: с антеннами или без?

Для получения доступа к беспроводному Интернету в домашних условиях обязательно потребуется профильное оборудование в виде роутера. Но подобрать последний не так-то просто, поскольку данная техника выпускается в различном исполнении и отлична как мощностью, стандартом и частотой работы.

Роутеры без антенн

Бюджетным решениями считаются Wi-Fi роутеры, у которых на корпусной части вообще отсутствуют антенны! Но в реальной практике данная техника гарантирует охват пользователям до 20 м, так как антенна в них устанавливается внутри корпусной части, а мощность оборудования вполне доходит до 20 дБм, что гарантирует не менее 100 мВт.

Когда квартира малогабаритная, то зачем платить за мощные роутеры? Ведь можно докупить версию без антенн, а скорость Интернета скажется на вполне высоком уровне! Вплоть до 300 Мб/с! В особенности, если предлагаемое оборудование будет функционировать на частоте 2.4 ГГц!

Роутеры с выступающими антеннами

Вполне действенным решением можно считать приобретение роутеров, имеющих на корпусной части несколько антенн, количество которых может доходить до шести единиц! Если данный тип оборудования работает на 5 ГГц, то скорость Интернета может доходить до 1.3 Гб/с. Правда, данный стандарт работы окажется актуальным при стандарте 802.11 a/c, который реально соотносится к новой категории Wi-Fi 5.

Роутер для приусадебных участков

Что сделать, если мощности роутера считается явно недостаточным для дачного участка? В данном случае лучше подбирать роутер повышенного уровня мощности – вплоть до 90 дБ, что позволит иметь выходную мощность до 1000 мВт, а это твердо может гарантировать клиентам охват до сотен метров.

Часто данные версии роутеров еще оснащаются дополнительными аккумуляторами, позволяющие оборудованию работать до 10 часов и обеспечивать подключение до 10 клиентов. Конечно, скорость Интернета будет поровну делиться между всеми людьми, но протягивать кабель в каждый отдельный дом не придется и на этом можно существенно сэкономить пользователям!

Частота работы

Большинство бюджетных решений по-прежнему работают на частоте 2.4 ГГц, что гарантирует довольно большой охват. Но как показывает практика, данная частота может оказаться внезапно забитой, поскольку большинство современной техники работает на вышеуказанной частоте. Выход – это приобретение более новой аналогичной техники, работающей на 5 ГГц, на которой пока что работает минимум бытового оборудования.

Безопасность

Приобретение роутера автоматическим образом гарантирует и безопасность клиентам, поскольку они гарантируют собственное шифрование. На вторичном рынке можно купить предельно дешево б/у роутеры стоимостью до $3, оснащенные защитой WEP, но их лучше не покупать и рекомендуется приобретать данное оборудование с поддержкой безопасности WPA 2, которая работает на 128 битном шифровании с технологией AES и которая априори считается не «по зубам» даже опытным хакерам.