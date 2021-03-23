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Интервью

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Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

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Какой сервис платежей выбрать?

23.03.2021 14:10

Бизнес в интернете с каждым годом набирает больше обороты. Поэтому, каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы сделать свой ресурс наиболее практичным и удобным для потенциальных покупателей. И самое выгодное решение это сделать сервис платежей, чтобы каждый клиент мог оплатить услугу или товары прямо на сайте, что поможет сэкономить денежные средства и повысить лояльность покупателей.

На что обратить внимание?

Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на ресурсы, которые предлагают выгодные условия, помогают новым клиентам быстрее разобраться в своих услугах, и у которых есть разные способы оплаты, то есть карты, мобильные переводы, электронные кошельки и т.д Таким является сайт capusta.space, который пользуется большим спросом, потому что находит современные и выгодные решения для каждого своего потенциального заказчика. На сайте можно найти:

  • Удобно меню;
  • Информацию о том, как это работает;
  • Разные способы оплаты, чтобы подобрать подходящий для своего магазина.

Обратная связь работает оперативно, поэтому всегда можно задать интересующие вопросы максимально быстро. Сейчас сервис приема онлайн-платежей на сайте это возможность опередить своих конкурентов, поэтому не стоит упускать такой шанс.

Какой сервис платежей выбрать?

Установить все можно максимально быстро, причем самому заказчику не нужно будет ничего делать, специалисты выполнят все сами. Таким образом, Вы ознакомитесь только с готовым вариантом и сможете активно его использовать в своей работе. 

Как потом получать денежные средства?

Если Вы никогда не пользовались такими сервисами, то возникает вопрос, а куда же поступают денежные средства и каким образом можно будет их получить? Все просто, ко всем способам оплаты присоединяется расчётный счет предпринимателя, куда и поступают денежные средства. Таким образом, не нужно ничего придумывать. Снять деньги можно будет в банке или в онлайн банкинге, все зависит от предпочтений каждого отдельно взятого человека.

Именно поэтому, если Вы предприниматель и хотите сделать свой интернет-магазин современным, быстрым и удобным, то самое время подумать над тем, чтобы установить у себя сервис онлайн-платежей. Потраченные денежные средства оправдаются очень быстро, а сайт станет конкурентным с другими крупными компаниями. Вкладывая в свой бизнес, каждый человек вкладывает в свое будущее! 

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