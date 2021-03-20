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Какой должна быть система ДБО для юридических лиц

20.03.2021 03:17

Какой должна быть система ДБО для юридических лиц

Дистанционное банковское обслуживание уже достаточно давно стало нормой жизни современного человека. ДБО позволяет клиентам банков осуществлять финансовые операции, не посещая их подразделения и филиалы. Для этого достаточно иметь под рукой компьютер, смартфон или планшет. Также понадобится стабильное подключение к интернету. Иногда для дистанционного проведения финансовых транзакций понадобится установка специального программного обеспечения, предоставленного банком.

Почему выгодно использовать системы ДБО

Сегодня возможности системы ДБО могут оценить не только физические, но и юридические лица. Система ДБО для юридических лиц позволяет рассчитывать на возможность:

  • проведения онлайн-платежей в российской или иностранной валюте;
  • отслеживания транзакций и получения выписок по счетам;
  • оформления цифровой подписи и отправки в банк уже подписанных документов;
  • настройки автоматических шаблонов для платежных исполнений;
  • произведения обмена валют.

Примером современной системы ДБО является цифровая банковская платформа Abanking. Эта платформа является простым и эффективным решением для построения современного интернет-банкинга, в котором у пользователей будет возможность накапливания, траты и инвестирования денежных средств. Причем все возможные транзакции будут проводиться максимально быстро. Стоит добавить, что существуют и другие подобные платформы – BSS, EKassir, APIBank, Self и т.д.

Виды ДБО

Платформа для юридических лиц может быть представлена в нескольких вариантах. В России наиболее востребованным считается так называемый клиент-банкинг. Данный вариант ДБО предусматривает установку на устройство клиента (ПК, смартфон или планшет) специальной программы. Именно при помощи этой программы и проводится большинство банковских операций клиента. Стоит добавить, что также существует подобная система ДБО для физических лиц.

Дистанционное обслуживание также может предусматривать использование внешних сервисов и устройств. Это могут быть банкоматы, платежные терминалы и другие аналогичные устройства. Юридические лица могут использовать этот вариант ДБО для пополнения корпоративных банковских карт, оплаты услуг операторов сотовой связи и т.д.

Существует и так называемый телефонный банкинг. Как понятно из названия, в данном случае банк взаимодействует с клиентом при помощи средств телефонии. Это могут быть не только стационарные, но и мобильные телефоны. Минусом этого способа дистанционного банковского обслуживания считается ограниченный перечень услуг, доступных клиенту. Пользователям телефонного банкинга доступны только такие сервисы, как СМС-информирование, запросы на получение банковской выписки, заказ наличных средств для совершения кассовых транзакций, передача распоряжений на проведение платежей и т.д.

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