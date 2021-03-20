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Какой бывает фанера?

20.03.2021 03:34

Какой бывает фанера?

Фанера – многослойный материал, который изготавливают, склеивая между собой листы шпона. Данный материал изготавливается из древесины различных видов, также могут различаться техники изготовления. От данных параметров зависят качества фанерного листа.

Основные виды фанеры

  • Фанера ФК. Обладает повышенной влагостойкостью, устойчива к повышенной влажности воздуха, перепадам температур, внешним механическим воздействиям. На сайте https://lesnoi-dvor.ru/ можно купить фанеру ФК. 
  • Фанера ФСФ. Как правило, ее применяют, когда проводят отделочные наружные работы. При изготовлении данного вида фанеры, листы шпона склеивают, используя для этого фенольную смолу. 
  • Ламинированная фанера. Как правило, ее основа – фанера ФСФ, которая покрывается специальной ламинирующей пленкой. 
  • Бакелизированная фанера, или ФБ. При ее изготовлении используют особую бакелитовую смолу. 

Области применения разных видов фанеры

Фанера делится также по своему предназначению

Строительные фанерные листы изготавливают из древесины сосны и лиственницы. Также существуют комбинированные виды фанеры, изготовленные из древесины нескольких пород дерева. 

Строительные фанерные листы применяют как для наружных, так и для внутренних строительных работ. 

Фанера ФК особенно часто применяется для облицовки поверхностей внутри помещений благодаря своим качествам:

  • Экологичность;
  • Устойчивость к температурным перепадам;
  • Повышенная влагостойкость;
  • Долгий срок службы;
  • Бюджетная стоимость. 

Фанерные листы БС часто применяются в судостроении и авиастроении. Особая пропитка, которой подвергается данный тип фанеры, позволяет покрытию быть прочным и устойчивым к различным внешним воздействиям.

Фанеру ФСФ часто применяют при авиастроении благодаря ее высокой плотности и устойчивости к механическим повреждениям. 

В процессе возведения бетонного фундамента используют опалубочную фанеру, которая обладает повышенной сопротивляемостью к условиям окружающей среды. Этим требованиям отвечает фанера ФБ, имеющая максимальное количество слоев. Кроме того, она покрывается особой защитной пленкой. 

В декоративных целях применяют фанерные листы марки ФК. Их используют для декорирования помещений, воплощения дизайнерских решений, а также для изготовления различных поделок из фанеры своими руками. Она обладает привлекательной, эстетичной поверхностью. 

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