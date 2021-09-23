Какое оно, SEO для лендинга

Если вы планируете продвигать одностраничный сайт, не стоит думать, что всё так просто. Конечно же, объём работ гораздо меньше, если сравнивать с крупным интернет-магазином, но никто не отменял естественные ограничения для landing page. Среди них стоит отметить следующие:

Ограниченность семантики — не больше 20 запросов. Переоптимизировать и не оптимизировать до конца подобный веб-ресурс очень просто, если использовать иррациональное количество ключей. Нужно следить за тем, чтобы слова и фразы помогали поисковику находить его, не идентифицируя его как заспамленный. Недостаточный вес. Естественные ссылки для одностраничного сайта не менее важны, чем для многостраничного. Особенности региональной выдачи. Зачастую проекты с лендингами имеют локальный характер, поэтому нужно учитывать эти нюансы в работе с поисковыми системами. Возраст домена. Сайт, состоящий из всего лишь одной страницы, тяжело продвигать из-за регистрации на свежем домене. Чем больше его возраст, тем больше доверия к нему со стороны поисковика. Исправить это можно за счёт качества контента и внешней оптимизации.

Также стоит отметить наличие информации о сотрудниках компании, отзывы клиентов, контактную информацию, онлайн-чат, форму обратной связи и прайс-лист. Эти коммерческие факторы напрямую влияют на ранжирование landing page. Вместить их все на таком небольшом по объему веб-ресурсе тяжело, ведь очень легко его перегрузить.

Как вы видите, SEO для лендингов организовать не проще, чем для многостраничника, однако это вполне реально сделать.

Проблемы, которых не будет в SEO-работе с лендингом

Стоит отметить некоторые положительные особенности одностраничников:

Отсутствие дублей. Дублирующиеся страницы распространённая проблема для крупных корпоративных порталов и интернет-магазинов, что влияет на ранжирование и индексацию не наилучшим образом. Такие проблемы не страшны владельцам одностраничных сайтов. Легче обнаружить и устранить битые ссылки. Как правило, их нет на лендинге, но в случае появления такого изъяна не придется тратить много времени и сил на исправление. СЕО без внутренних ссылок. Перелинковки внутри веб-ресурса из одной страницы не делают, так как всё важное уже есть на виду. Для поисковика же весь ссылочный вес лендинга на главной странице уже является значимым.

Если вас интересует продвижение лендинга, доверьте это дело профессионалам. Сплоченная команда специалистов позаботится о том, чтобы ваш лендинг загружался быстро и был адаптирован под мобильные устройства и ПК. Также они настроят региональность, прокачают поведенческие факторы, проработают структуру, грамотно проведут внешнюю оптимизацию одностраничного сайта.

«Источник: bonum-studio.com»