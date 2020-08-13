Какими должны быть современные кассовые аппараты?

Индивидуальные предприниматели или организации, которые занимаются реализацией товаров или оказанием услуг, обязаны установить соответствующую кассовую технику. Этого требует законодательство. Выбор конкретной модели аппарата зависит от того, в какой области работает предприятие. Тем не менее, она должна отвечать ряду требований.

Что такое кассовый аппарат?

Кассовые аппараты на сегодняшний день представляют собой специальные инструменты, с помощью которых государственые органы контролируют финансовый оборот фирм и получают сведения об операциях по наличным расчетам. Сокращенное название этой техники – ККМ. Это электронные приборы, у которых есть клавиатура, экран и приспособление для печати чеков. В них накапливаются и хранятся сведения о транзакциях, и изменить их невозможно.

Виды современных машин

В качестве основы для классификации выступает классификатор. Согласно его положениям, можно выделить следующие варианты техники:

для сферы услуг;

для торговли;

ресторанного бизнеса;

продажи нефтепродуктов.

В плане конструктивных особенностей выделяют автономные машины, чекопечатающие устройства, пассивные и активные системные агрегаты.

О чем говорит закон?

База российского законодательства состоит из нескольких нормативно-правовых актов. В качестве основного документа выступает ФЗ№54 «О применении контрольно-кассовой техники». Каждый год в него вносятся исправления. Согласно последним нововведениям, предприятия и ИП обязаны сообщать о своих оборотах в налоговые органы, передавая отксерокопированные версии чеков дистанционно (посредством сети Интернет). Ответственность за факт передачи данных несет оператор ОФД.

Кассовый аппарат для ИП и фирм должен снабжаться фискальным накопителем, именно данное требование является ключевым. Он применяется для накопления и хранения сведений обо всех расчетах, которые были осуществлены. Передача данных в налоговые органы стала исключительно виртуальной процедурой, но и бумажные чеки до сих пор актуальны. При желании каждый покупатель может рассчитывать на получение электронной копии чека по почте или СМС.

В соответствии с нововведениями 2018 года в чеках должно содержаться максимальное количество информации.

Адрес электронной почты.

Телефонный номер.

Заводской код фискального накопителя.

Полный список купленных товаров с указанием стоимости.

Скидки и акции, если они использовались.

Это лишь основные данные, на самом деле, их перечень может быть более широким.

Перечень предъявляемых требований

Контрольно-кассовый аппарат может быть поставлен на учет в специализированных органах только в том случае, если он соответствует набору определенных требований.

Первое из них заключается в том, что он должен быть включен в специальный государственный реестр. Найти его в списке можно на официальном сайте организации.

Второе требование – контрольно-кассовая машина должна пройти процедуру регистрации, которая происходит в Федеральной налоговой службе на территории регистрации ИП (по месту проживания) или организации (по физическому адресу нахождения). Если у компании имеется сразу несколько торговых точек в разных населенных пунктах, требуется регистрация оборудования в каждом из них по отдельности.

Чтобы процедура прошла быстро и без ошибок, нужно составить письменное заявление, взяв форму в налоговом органе. В качестве вспомогательного документа используется соглашение о техобслуживании и паспорт устройства. Сделать это можно абсолютно в любом сервисном центре города. ИП обязательно должен предоставить паспорт.

Важную роль также играет бухучет ККМ. В зависимости от того, какую стоимость имеет оборудования, регистрация машины осуществляется в составе основных средств или запасов материально-производственного характера. Стоимость оборудования включает в себя не только расходы на покупку техники, но и подготовку к эксплуатации, обслуживание.

Таким образом, это далеко не все требования, предъявляемые к современному контрольно-кассовому оборудованию, тем не менее, они являются основными и обязательными к соблюдению, в противном случае фирме грозят наказания в виде штрафов.