Какими бывают антисептики

Для борьбы с опасными бактериями и вирусами широко используются специальные составы, называемые антисептиками. Они делятся на несколько разновидностей в зависимости от направления использования.

Антисептики для рук

Составы для рук применяют для обработки кожи. В них присутствуют косметические отдушки, позволяющие замаскировать неприятные запахи ингредиентов. Такие антисептики могут использоваться в быту в качестве заменителя мыла. Однако их главное предназначение заключается в обработке рук после контакта с инфицированным человеком. Антисептики для рук выпускаются в разных видах, в том числе:

гели;

крема;

спреи;

салфетки.

Выбрать подходящий вариант можно на сайте https://mermade.com.ua/ru/antiseptiki-kupit/. Для удешевления антисептиков для кожи в них используется спиртовая основа, на долю которой приходится 50-80% от объема раствора. Предпочтение надо отдавать составам, включающим четвертичные соли, глицерин, витамины Е и А, изопропилмиристат. Такие средства предотвращают пересушивание кожи под воздействием содержащегося в растворе большого количества спирта.

Антисептики для поверхностей

Для обеззараживания помещений применяют агрессивные составы. Их добавляют в чистящие средства для мытья полов, стекол, сантехники. Антисептики для поверхностей обладают высокой эффективностью и резким запахом. При их использовании необходимо принимать меры по защите кожи и слизистых оболочек.

Антисептики для древесины

Поверхности деревянных изделий также обрабатывают антисептиками. Обычно для обработки древесины используются пропитки. Работать с этими веществами необходимо в респираторе и защитных перчатках, лучше всего на открытом воздухе. С их помощью обрабатывают деревянную мебель, используемые в строительстве бревна и доски. Срок действия активных составов достигает десяти лет, по истечении которых нужно выполнить повторную обработку. Для наружных поверхностей чаще всего применяют антисептики на масляной или водной основе. При обработке деревянных изделий эти средства наряду с защитной функцией выполняют также декоративную роль.

Необходимо учитывать, что перечисленные выше виды антисептиков не являются взаимозаменяемыми. Составы для рук стоят дорого, однако не обеспечивают эффективное обеззараживание поверхностей. В то же время составы для обработки поверхностей при попадании на кожу причиняют ей вред.