Главная » Статьи

Какие услуги оказывает банк Ипак Йули

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Банк «Ипак Йули» был основан в Узбекистане в 1990 году. С тех пор он непрерывно расширяет перечень оказываемых услуг, благодаря чему не только сохраняет сильные позиции в своей родной стране, но и привлекает большое количество клиентов в соседних странах.

Оказываемые услуги

На сегодняшний день у каждого физического и юридического лица имеется возможность получить большие выгоды от использования услуг банка «Ипак Йули». Например, они могут взять здесь разнообразные кредиты на привлекательных условиях. В число таких финансовых продуктов входят следующие:

Помимо этого, банк «Ипак Йули» уделяет большое внимание развитию интернет-банкинга, популярность которого в последнее время значительно возросла. Наряду с использованием вебсайта банка клиентам также доступно приложение для смартфонов Ipak Yo’li Mobile. Эти инструменты позволяют совершать все требуемые операции со своими счетами.

Любой клиент может открыть вклад в банке Ипак Йули https://ru.ipakyulibank.uz/physical/depozity, а также производить переводы и платежи. Другая востребованная услуга – оформление виртуальной карты. Она обеспечивает возможность делать покупки без оформления пластиковой карты. Причём у виртуальной карты есть собственные реквизиты.

Расчётно-кассовое обслуживание

Компании и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банк «Ипак Йули» для расчётно-кассового обслуживания. Оно состоит из комплекса финансовых услуг, позволяющих собственнику бизнеса рационально осуществлять управление финансовыми потоками. В число этих услуг входят:

  • инкассация и самоинкассация,;
  • оформление зарплатных банковских карт для персонала;
  • оформление корпоративной карты, предоставляющей на протяжении круглых суток доступ к деньгам, хранящимся на расчётном счете компании;
  • торговый эквайринг.

Использование интернет-банкинга и корпоративной карты позволяет собственнику бизнеса контролировать все затраты и поступления денежных средств на расчётный счет компании. Использование зарплатных карт для персонала способствует уменьшению затрат на бухгалтерию и помогает мотивировать своих сотрудников.

Таким образом, банк «Ипак Йули» оказывает обширный спектр услуг как для предприятий, так и для частных лиц. Благодаря этому каждый его клиент имеет возможность быстро и удобно удовлетворить свои нужды.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.