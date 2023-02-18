Какие услуги оказывает банк Ипак Йули

Банк «Ипак Йули» был основан в Узбекистане в 1990 году. С тех пор он непрерывно расширяет перечень оказываемых услуг, благодаря чему не только сохраняет сильные позиции в своей родной стране, но и привлекает большое количество клиентов в соседних странах.

Оказываемые услуги

На сегодняшний день у каждого физического и юридического лица имеется возможность получить большие выгоды от использования услуг банка «Ипак Йули». Например, они могут взять здесь разнообразные кредиты на привлекательных условиях. В число таких финансовых продуктов входят следующие:

ипотека на вторичное жильё https://ru.ipakyulibank.uz/physical/kredity/ipoteka;

автокредитование;

потребительское кредитование;

образовательные кредиты.

Помимо этого, банк «Ипак Йули» уделяет большое внимание развитию интернет-банкинга, популярность которого в последнее время значительно возросла. Наряду с использованием вебсайта банка клиентам также доступно приложение для смартфонов Ipak Yo’li Mobile. Эти инструменты позволяют совершать все требуемые операции со своими счетами.

Любой клиент может открыть вклад в банке Ипак Йули https://ru.ipakyulibank.uz/physical/depozity, а также производить переводы и платежи. Другая востребованная услуга – оформление виртуальной карты. Она обеспечивает возможность делать покупки без оформления пластиковой карты. Причём у виртуальной карты есть собственные реквизиты.

Расчётно-кассовое обслуживание

Компании и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банк «Ипак Йули» для расчётно-кассового обслуживания. Оно состоит из комплекса финансовых услуг, позволяющих собственнику бизнеса рационально осуществлять управление финансовыми потоками. В число этих услуг входят:

инкассация и самоинкассация,;

оформление зарплатных банковских карт для персонала;

оформление корпоративной карты, предоставляющей на протяжении круглых суток доступ к деньгам, хранящимся на расчётном счете компании;

торговый эквайринг.

Использование интернет-банкинга и корпоративной карты позволяет собственнику бизнеса контролировать все затраты и поступления денежных средств на расчётный счет компании. Использование зарплатных карт для персонала способствует уменьшению затрат на бухгалтерию и помогает мотивировать своих сотрудников.

Таким образом, банк «Ипак Йули» оказывает обширный спектр услуг как для предприятий, так и для частных лиц. Благодаря этому каждый его клиент имеет возможность быстро и удобно удовлетворить свои нужды.